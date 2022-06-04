Про що повинні знати читачі блогів

Дати нижче наведене роз’яснення мене спровокувала нещодавня розмова з одним власним читачем, правником. Я був щиро здивований відсутністю знань в питаннях функціонування блогосфери. Зокрема, в Миколаєві. Позаяк власники місцевих комунікаційних інтернет – ресурсів не поспішають надавати відповідну інформацію, зроблю це самотужки.

З нескромного: окрім «Преступности. нет», в інші Миколаївські ЗМІ я не дописую. Звісно, у мене є україномовні блоги в медіях Галичини, Чехії, США. Проте, в Миколаєві я публікуюсь виключно в «ПН». Функціонування блогів (персональних інтернет-журналів, в початковому значенні) в країні появи цих блогів та в Україні суттєво різниться. Тому, як там, у них, детально оповідати не буду. Поясню, як тут у нас, в Миколаєві. Протягом 10 років існування «ПН» створити та постійно підтримувати публікаціями власний блог намагались більше сотні дописувачів. Та двадцятка блогерів, яких ви бачите в переліку «ПН», формально є найбільш популярними серед читачів інформаційного ресурсу. Автори розміщені за рейтингом, тобто за кількістю переглядів їхніх матеріалів читачами. Хоча ми розуміємо, що число переглядів зовсім не дорівнює кількості прочитань. Не кажучи вже про висновки, які споживач інформації може зробити після осмисленого читання. У кожного блогера є так звані фанати, які «лайкають» та поширюють улюбленого автора, іноді навіть не дочитавши до кінця публікацію, не розуміючи, що саме планувалось за мету оприлюднення тієї чи іншої суб’єктивної думки. Не коректно власних фоловерів (послідовників) називати «підписниками». Передплатники в цивілізованих країнах є людьми, які сплачують символічну суму-передплату, за право щодня читати особистий журнал публічної особи, яка їм до вподоби. В Україні, якщо у вашої сторінки на FB є кілька тисяч «підписників», на ваших легальних доходах це жодним чином не відбивається. Коли кількість ваших фоловерів перейде позначку в кілька сотень тисяч, вами зацікавляться рекламодавці, політики. Ось тоді ви можете отримувати нелегальні доходи в якості лома («лідєра обществєнного мнєнія». До слова, я досі не знаю, скільки у мене на ФБ фоловерів. Просто мені це не цікаво. Пишу для себе, родини, друзів, товаришів, а не зая самовдоволеної слави. Легально ані редакція «ПН, ані рекламодавці НІКОМУ З БЛОГЕРІВ не платять. Тому комічно виглядають заклики деяких авторів з першої двадцятки до читачів - беззастережно вірити їм, бо за написане не платять. Водночас, дехто щиро зізнається, що отримує оплату власних рекламних послуг продуктами харчування. Джинса (прихована реклама) не перестає нею бути і тоді, коли вам замість грошей видають оплату продуктами чи речами. Навіть якщо ваші стосунки описані ще класиком: «кукушка хваліт пєтуха за то, что хваліт он кукушку» і жертводавці враховують вашу важку економічну ситуацію під час війни. ЗМІ, що абсолютно довіряють авторам, повинні не забувати та періодично публікувати застереження про юридичну відповідальність, яку несуть виключно блогери. Медіа не має можливості перевіряти все оприлюднене авторами на предмет реальності, дійсності. Коли інтернет – правдоруб критикує відомого чиновника, він повинен бути готовим в суді довести, що поширена ним інформація відповідає дійсності. Принцип «під час війни можна про будь-кого писати все, що заманеться» може жорстко відгукнутись після закінчення активної фази воєнних дій. Особливо, якщо почнеться якась виборча кампанія. І в завершальній частин – про числа, уперту річ. Відповім про впливовість тих чи інших публікацій серед виборців. Отже, нині в Миколаєві залишилось не більше 200 тисяч осіб, з яких щонайменше 170 тисяч є повнолітніми виборцями. Прохідний бар’єр до місцевих рад залишається на рівні 5 %. Це означає, що блогова публікація, що назбирала менше, я 9 тисяч переглядів, жодним чином не вплинула на громадську думку читачів, себто, потенційно активних виборців. Якщо ваша приватна думка зацікавила понад 18 тисяч читачів, зазначений матеріал не минув непоміченим в Миколаєві. І нарешті 40 тисяч переглядів (й більше) можуть свідчити про те, що саме ця частина вашого суб’єктивного журналу потрапила до числа меседжів, які формують громадську думку з того чи іншого питання. Себто, як кажуть серфінгісти, цього разу ви потрапили «в хвилю». Зрозуміло, практична якісна політологія передбачає набагато складніші підрахунки з врахуванням десятків основних чинників та стільки ж другорядних. Але в першому наближенні читачам достатньо знати отаку простеньку формулу, щоб обирати для себе: що «маст хев» читати та знати, а що можна прогорнути.

Я читаю абсолютно все, що продукується в Миколаєві, і знаю творіння усіх місцевих авторів. Цю дурну звичку набув давно, балотуючись сам або допомагаючи іншим обиратись в омріяне крісло. Спостерігаю, як одні журналісти, блогери, активісти зростають, натомість інші деградують. Життя – цікава річ, найкращий вчитель.