Салют Писающему мальчику в Брюссель от мальчика Саши

«Салют, малыш! Могу приветствовать тебя на трёх государственных языках твоей страны Бельгии. На французском: Salut gamin!; на голландском : Groet kind!; и на немецком: Gruß Kind!

С тобой мы оба забронзовевшие пацаны. Но твоя родословная книга намного толще, авантюрней, опасней и занятней моей, ныне напоминающей тоненькую брошюрку со скандальным предисловием.

Брюссель знаменит своим шоколадом, пивом и тобой - писающим мальчиком.

Ежедневно тысячи туристов полируют фотовспышками твою знаменитую бронзу. Мне до тебя не допрыгнуть в славе.

Версии истоков

Две версии твоего происхождения – из герцогского рода и из семьи простолюдинов – незыблемая европейская ценность баланса и равновесия.

Одни знатоки убеждают любопытствующее человечество в том, что статуя писающего мальчика напоминает людям о событиях «гримбергенской войны» - такого себе соседского конфликта Готфрида II Младшеего, графа Лувена с домом Бертольдов, господ Гримбергена и Мехелена. Конфликт продолжился ещё ни много, ни мало аж двадцать лет. Когда Готфрид внезапно умер, его наследнику пузанку Готфриду III Лёвенскому своим видом будущего монарха пришлось пробуждать в горожанах стойкость и храбрость. Люльку с мальчиком привязали на дереве, на виду у сражающихся. Иногда пузанчик герцог мочился на воинов, вызывая восторг дерущихся.

«Гримбергенская война» завершилась победой подросшего сына Готфрида, графа Готфрида III. А писающий мальчик занял свое главное место в самом центре Брюсселя, у фонтана.

Важно запомнить! У европейцев история привязана к камням, а не к датам учебников.

Но, бельгийцы не были бы бельгийцами, если бы нарушили баланс. По другой легенде, статуя была изначально призвана напоминать горожанам о том мальчике простолюдине, который мощнейшей струёй мочи потушил разложенные врагом под городскими стенами боеприпасы.

* Утверждать, какая из версий достоверна не представляется возможным.

Что сказать, история старушки Европы сплошь жестокие многолетние войны, бесконечная чреда кровопролитных битв и походов.

Я с гордостью могу вписать только одну строку в европейскую новейшую летопись – «Мой город Николаев себя отстоял в военных сражениях февраля 2022 года, прикрыв собой Украину, и заслонил город Брюссель, а стало быть, и тебя Малыш!»…»

** Монолог мальчика Саши с бычками и котом прервался сиреной воздушной тревоги.

P.S. Наш мальчик Саша продолжит свой разговор с Писающим мальчиком в ближайшем будущем.

В диалогах, уважаемые читатели, вы узнаете о его родословной. Начало тут https://news.pn/ru/blogs/245791

Однако тревожащая сложность состоит в том, что бронзовую статую Писающего мальчика много раз похищали из центра Брюсселя.

У Саши хулиганы отломали часть важнейшего символа Николаева – УДОЧКУ.

Восставший из небытия Комитет Бычка в новом составе выражает обеспокоенность сохранностью бронзовой скульптуры на 8 Причале. С ним очень любят фотографироваться красивые девушки.

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