Різні візії закінчення війни

Скільки б надсучасної зброї не надали Україні західні партнери, скільки б російських окупантів не знищили ЗСУ, яку б кількість українських паспортів президент України не подарував московським пропагандистам, війна між РФ та Україною швидко не закінчиться. Вірогідно, вона не спиниться ніколи, за нашого життя.

Позаяк закінчення війни (не плутайте з припиненням бойових дій) можливе за дотримання ГОЛОВНОЇ УМОВИ: усі громадяни країни – переможниці абсолютно однаково розуміють термін «кінець війни». В Україні, навіть після 100 днів активної фази окупації 20 % території держави московським рейхом, немає єдності, одностайності для формування за мету перемоги у війні з РФ. Універсум протягом останніх 10 тисяч років під закінченням війни - поразкою однієї зі сторін вважає окупацію переможницею столиці країни, що програла, з погодженням переможеної на умови переможців. Історія російсько/французької війни 1812 року, чи другої світової трагедії допоможуть вам усвідомити, як все повинно відбуватись.

Але для України традиційно вигадують велосипед, шукають якийсь оригінальний шлях. На кшталт єдиного в світі випадку, коли держава добровільно відмовилась від власної ядерної зброї та передала в 1994 році атомний боєкомплект сусідці, яка мала територіальні претензії до країни, очолюваної зрадниками. Усі унікальні шляхи зазвичай ведуть до глухого кута. Нам забороняють обстрілювати НАВІТЬ ВІЙСЬКОВІ ОБ’ЄКТИ на території РФ, плануючи «збереження обличчя» для вбивць, ґвалтівників дітей, садистів, мародерів. Лідери людства роблять все, щоб Україна не програла, а Росія не виграла, без визначення переможця у кривавій війні.

Тому не дивно, що народні депутати України Льовочкін та його сестра, які постійно мешкають у фешенебельній резиденції в Ніцці, бачать закінчення війни по-своєму. Російський журналіст, за сумісництвом громадянин України, Невзоров малює власну картину майбутнього фіналу російсько-української протистояння.

Як співгромадянин Львовочкіних, Невзорових, Кисельових, Пономарьових, Баканових, чиї близькі родичі є російськими громадянами, я маю персональну візію, суттєво відмінну від концепції Єрмака/Зеленського, закінчення війни. Викладаю.

Війна повинна закінчитись підписанням акту капітуляції РФ за участю України, Росії, та посередників (гарантів) – НАТО, США, Британії. Інші ядерні держави: Китай, Індія, Пакистан, Франція, Ізраїль досі не визначились з власною позицією. Формально вони ніби за територіальну цілісність України. Проте насправді не планують розривати взаємовигідні економічні стосунки з Росією, гарантовані корупційним впливом В. Путіна та ФСБ РФ на керманичів зазначених держав. Ці країни бажають ослаблення РФ, водночас категорично виступаючи проти перемоги України у визвольній війні. Говорімо правду.

Акт капітуляції повинен зафіксувати наступні діяння.

Повернення усієї окупованої рашистами території Україні, за станом на 01. 01. 2014, включно з Кримом та ОРДЛО. Російські війська вирушають додому, залишивши в Україні осіб, які вчинили злочини перед людством, для їхнього засудження судами. Україну протягом 3 місяців після виконання п. 1 приймають до НАТО та ЄС. Росія добровільно (як Україна в 1994 році) відмовляється від володіння, застосування, виробництва ядерної зброї, передавши всі нуклеарні носії гарантам її майбутньої територіальної цілісності – США та Британії. РФ погоджується протягом наступних 40 років щорічно сплачувати матеріальну компенсацію Україні за вбитих українських громадян, знищені матеріальні об’єкти та культурні цінності. Розмір репарацій визначає міжнародна комісія. Україна проводить денацифікацію: протягом 1 року відбувається перереєстрація українських громадян. Люди, що не склали іспит на знання української мови, основ української історії та Конституції, не отримують громадянство України. Власну особу вони ідентифікуватимуть іншим документом – посвідкою негромадянина України. Виконання п. 5 відбувається одночасно з негайним добровільним поверненням 2 мільйонів українських громадян насильно вивезених до Росії. Хто вважає себе росіянином, може не повертатись з історичної Батьківщини в деокуповану Україну.

Без вище наведених умов будь-яке закінчення війни українців з росіянами буде лише паузою перед наступною інвазією Росії, як це відбувалось протягом останніх шести сторічь. Українці та рашисти настільки світоглядно різні нації, що мирне співіснування їх в одній державі чи в сусідніх братських країнах є неможливим навіть теоретично. Хтось когось мусить поглинути. Уся спільна історія двох народів є переліком численних спроб московитів знищити навіть згадку про українців, як окремої нації: одна спільна мова (звісно, російська), одна загальна віра (виключно, московське православіє/цареславіє), одна спільна історія (Київ хоча і «мать городов», але руцкіх).

Коли Україна буде частиною НАТО та ЄС, нам буде нецікаво, що відбувається у них «за парєбріком», якщо РФ буде навічно позбавлена ядерної, хімічної, бактеріологічної та інших різновидів зброї масового ураження. Балалайка, лапті, ватнік, щі, водка, сільодка є глухим кутом людської цивілізації. Сумніваєтесь? Тоді прошу до Донецька, Луганська, Бучі, Гостомеля, Харкова, Маріуполя чи Херсону на зустріч з наслідками діяльності ваших одномовних мишебрацьєв.