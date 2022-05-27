Як перемогти Росію?

У Володимира Горбуліна з цього приводу є конкретні пропозиції. І він їх докладно окреслив в книжці, палітурку якої ви вже побачили. Я щойно ту книжку прочитав, а тепер вас запрошую про це зараз поговорити. Адже як ви послухаєте два інтерв’ю пана Володимира, то вже будете мати уявлення про зміст власне тексту.

Ну а далі про мої враження від читання книжки.

Найперше і найголовніше, що ми маємо зробити, так це подякувати автору. Бо розгляд питань оборони на серйозному професійному рівні, зацікавлена і компетентна розмова на цю тему дуже потрібна. Була потрібна і вчора, коли книжка готувалась до друку, але вже конче потрібна сьогодні – хто б сумнівався. Втім, така розмова – і не одна - ще більш буде потрібна завтра і післязавтра, як ми хочемо жити в мирній країні. І тут важливе зауваження: дискусія чи професійне обговорення всього цього комплексу проблем, звісно, мають проводити фахівці, але – про це в книжці багато сказано – за умови самої активної участі громадськості, політичних сил, організацій, окремих громадян. І це саме про вас, шановний читачу. Сучасна ефективна оборона країни є асиметрична (то ви прослухали інтерв’ю?), відтак кожен з нас, громадян, що не тримають в руках звичайної зброї, є, тим не менш, частиною оборони країни. Відтак, прочитавши книжку або прослухавши інтерв’ю ви на якусь дещицю оборону країни зміцните.

Йдемо далі. Переповідати книжку сенсу нема, вона специфічна, насичена спеціальними військовими термінами, тому я зроблю спробу показати лише один приклад, цілком зрозумілий для будь-якої освіченої людини.

Пам’ятаєте статтю Путіна, в якій він розповів світу про єдиний народ? Так це була не просто стаття. Це була частина спеціальної операції, фрагмент чи складова ідеологічної війни, як хочете. Це я зрозумів, коли читав книжку. Тобто, соціальний чи політичний психолог, журналіст, історик – кожен з фахівців побачить в тій статті щось своє, а може і надасть їй якоїсь класифікації чи визначення. Але от на погляд фахівця з оборонних питань – це компонент чи складова невійськової агресії, ідеологічної, політичної тощо. Звідси висновок про протистояння у військових термінах: ми маємо замовити своєму Президенту написати статтю-відповідь. Щоб дати гідну відсіч агресору. Семитрично-асиметричну.

Та, мабуть, вже спізнились, вже питання про це вирішує артилерія, залпові системи? Нічого подібного. Як думати про завтра і післязавтра. Артилерія свою справу зробить, росіян ми виженемо, а далі? А далі маємо перемогти ще фашизм, рашизм і путінізм, так же? То налаштовуймо свою ідеологічну зброю.

До речі, поки Президент ту свою статтю буде готувати, не могли б і ви подумати про власні аргументи? В книжці є згадка про москітну або мережевоцентричну оборону й відповідні сучасні військові технології. Звісно, там на увазі танки, гелікоптери, крилаті ракети. Втім і соціальні мережі не забуті як частина театру військових дій. Ви можете протистояти концепції єдиного народу в своєму форумі, в своєму акаунті, в своїй громаді? Можете дати відсіч? Знаєте різницю між рашизмом, фашизмом і путінізмом? Бо це сьогодні не частина наукового семінару, а військова технологія. Хто Володимира Горбуліна послухав, той вже про це знає, а хто не схотів, думає, що це все для військових чи політиків, той помиляється. Але може ще виправитись.