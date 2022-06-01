Аналоговнєти в їхньому гівні

Відразу попереджаю читачів, що слово в заголовку означає гімн (славень) країни аналоговнєтов - Росії, а не продукт їхньої життєдіяльності. Який озброєні руцкоязичники залишали на ліжках, столах, килимах в українських будинках Бучі, Бородянки, Гостомеля.

Перш, аніж розглянути текст гімну Росії, який ЖОДЕН (!) з російських полонених не знає, згадаймо родину автора цього віршика, Сергія Михалкова (1913/2009). У нього був рідний брат Михайло, що помер в 2006 році. При путінському «патріотичному» режимі цей офіцер СС, нацист (рідною мовою котрого була німецька), випускник школи НКВС, зрадник російської Батьківщини, був похований з почестями, як ветеран війни.

Для В. Путіна – німецькі офіцери, котрі воювали проти СРСР, є героями. Дєди ваєвалі, кажете, рашисти? Українці, які боролись проти «німецьких фашистів» (як їх називають СУЧаснІ росіяни, протягом 1939 – 1945 років, виявляється – нацисти. А німецькі есесівці, що вбивали руцкіх, виявились героями путінської пропаганди. Польська єврейка А. Меркель, що перебувала на найвищій державній посаді Німеччини, вважає аналогічно.

І в 1939Ї/1956 роках, і в 2014/2022 літах історії відомі випадки, коли українці, потрапивши в оточення, аби не здаватись каzzапам (катам, садистам, м’ясникам, душогубам) підривали себе гранатами, попередньо заспівавши перед смертю український славень «Ще не вмерли України ні слава, ні воля». Нагадати щось подібне за участю російських окупантів, які, щоб не потрапити живими в полон до українців, вбивають себе, заспівавши перед загибеллю «Росія – священная наша дєржава», не зможете. Позаяк за 8 років війни не зафіксовано ЖОДНОГО ВИПАДКУ такого геройства росіян. Вони із задоволенням здаються в полон до «нацистів», які їх нагодують, підмиють, одягнуть, нададуть можливість зателефонувати мамі і обслинити шмарклями та сльозами телефонічну слухавку. Якісь добрі нацисти, укрофашисти. З нечуваним гуманізмом стосовно ворогів: «Згинуть наші ВОРІЖЕНЬКИ».

Треба вимагати, щоб полонені буряти (буддисти), якути (язичники), чеченці та інгуші (театралізовані мусульмани) на камеру співали гімн Росії. Особливо слова «хранімая БОГОМ, а не Аллахом чи Буддою, родная земля». Рідна земля – це про Кьонігсберг, Південний Сахалін, Манджурію, Карелію, Придністров’я, Абхазію, Осетію, Крим.

Знати та співати слова гімна окупанти зобов’язані. Позаяк «Гимн РФ — один из официальных государственных символов России, наряду с флагом и гербом. Музыка и основа текста были ПОЗАИМСТВОВАНы (вкрадені – типоводлякацацапів) из гимна СССР, мелодию которого написал А. Александров на стихи С. Михалкова и Габриэля Эль-Регистана (класичного росіянина)».

Коли чеченці організовують перестрілки з росіянами, мобілізованими в ОРДЛО, їм треба нагадувати фрагмент гімну про Росію, яко «БРАТСКІХ народов союз ВЄКОВОЙ». В Конституції РФ зазначено про один багатонаціональний народ Росії, а в гімні – народів багацько, виявляється. РФ повноцінно функціонує лише з 1990 року, членом ООН Російська Федерація стала тільки в 1992 році, хоча її туди ніхто не приймав. А ось союз виявляється «віковим». Хтось з росіян бодай колись читав текст власного славню – державного символу?

Тотальна брутальна брехня у всьому є державною ідеологією РФ. Ця країна у власному гімні каже про «вєрность Отчізнє» й водночас вічно заохочує колаборантів, починаючи із зрадника Росії, військового злочинця М. Міхалкова. І вже зовсім сумно читати про «мудрость народную», яка допустила 20-ліття панування в РФ банди В. Путіна.