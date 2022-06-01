Соціальний захист як боротьба з перенаселенням України

Від 01. 07. 2022, якщо продовжувати вірити уряду нашої країни (не називайте його українським урядом) прожитковий мінімум в цій державі складе 2600 грн на місяць. Моя пенсія після всіх шмигальових підвищень досягла розміру 2300 грн на місяць за 38 років загального стажу. Себто, я та ще 2, 7 мільйони українських пенсіонерів, що отримують від ПФУ пенсії, менші за 2600 грн на місяць, давно повинні були померти. Перебуваючи на тому світі, літні виборці можуть запитати один одного: за кого ж вони голосували, починаючи від весни 1990 року? У кого в передвиборчій програмі було правдиво написано – забезпечити смерть від голоду кільком мільйонам пенсіонерів України?

Ти – не дин, каже телеканал найвпливовішого бородатого Карабаса-Барабаса держави. Серед 10-ти живих ветеранів УГС/УРП, які залишаються в Миколаєві, є 70-річнй Володимир Кацан, чи я пенсія є ще на сотню гривень меншою. Його син Михайло, 1979 р. н, починаючи від 2014 року. вже третю мобілізацію захищає Україну в лавах ЗСУ. Як мешканець Центрального району міста, УБД, він від 2015 року стоїть в пільговій (?) черзі для отримання земельної ділянки під житлове будівництво. В міськвиконкомі кажуть, що землі для УБД немає. Хоча населення Миколаєва зменшилось від 480 тисяч мешканців, станом на 01. 01. 2022, до 200 тисяч осіб, станом на 0. 06. 2022. Невже люди покидають обласний центр разом із землею під забудову? Голова обласної ВЦА Віталій Кім, міський голова Олександр Сенкевич, ви це серйозно чи як завжди, з посмішками?

Згідно зі ст. 1 закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» і я, і усі ще живі миколаївські ветерани УГС, РУХу визнані борцями за незалежність України. Проте Миколаїв такий Миколаїв. Жодної уваги, пошани, допомоги, перелічених в тексті закону, ані від обладміністрації, ані від міськвиконкому ми НІКОЛИ не бачили. В. Кім, 1981 р. н, О. Сенкевич, 1982 р. н, переконані – історія міста почалась з них.

Серед мешканців Миколаївщини я виявився єдиним нагородженим орденом «Хрест Івана Мазепи» (Указ Президента № 939, від 18. 11. 2009), власне за досягнення в боротьбі за незалежність України. ПФУ не вважає цю нагороду орденом. Тому навіть символічної однієї гривні до пенсії за цю президентську відзнаку мені не додають. Жіночки в пенсійному фонді, яких з гестапо могли вигнати за надмірну жорстокість, кажуть в очі: ви ж не для орденів та пенсії боролись за Україну. Ви – за переконання, ось і будьте ситими власними переконаннями. Читаю фантастів, які пишуть, що після закінчення війни всі зміняться. Змінюється той, хто сам бажає вдосконалюватись. Усім іншим, як було написано на футболці квартального продавця біляшів в Луганську Кошового, pohuj…

Продуктові картки ніхто з миколаївських ветеранів УГС не оформив. Як законослухняні ми не можемо стояти на вулиці біля відомої бібліотеки в черзі, коли звучить сирена повітряної тривоги і треба сховатись в укриття. Тому ніхто не отримує раз на три дні безоплатний буханець хліба з м’ясною консервою від ООН.

Поцікавився я в гуманітарних штабах, чи можна за якоюсь пільговою ціною купити у них необхідні пігулки (armadin, neuroxon), необхідна місячна доза яких в міських аптеках коштує більше половини моєї місячної пенсії. Мені дуже ввічливо пояснили (дякую дівчатка, ніколи не хворійте), що ці ліки вважаються коштовними. Тому їх можна лише купити, і тільки в аптечній мережі, куди потрапляють найбільш дефіцитні «гуманітарні» ліки. Комусь – війна, а комусь – відкати, відстьоби, навари, маржа, «вкусниє тєми».

Сказати, що я ніколи не бачив гуманітарну допомогу, буде неправдою. Одного разу я її отримав. З Галичини, не з Миколаєва. У Львові є громадський комітет для вшанування українських героїв, який очолює Олександр Ворона. Комітет спільно з керівниками обласної організації УРП (прізвищ не називаю, бо хлопці воюють під Миколаєвом) випадково прочитав один з моїх постів на FB та організував доставку зі Львова в Миколаїв продуктові набори для ветеранів УГС /УРП, які ще живі та нікуди не евакуювались з Миколаєва. Підкреслюю, я ні в кого нічого не просив. Дякуємо, побратими. Львів’янам ми потрібні живими. Миколаївській владі – в іншій формі. Читаю, як місцева військова адміністрація створила запаси продуктів на два роки наперед і каже, що У НИХ ВСЕ Є. Цього разу вірю. У них дійсно все вже є: продукти, робота, заробітна плата, по кілька квартир та будинків, приватні автопарки, різноманітна гуманітарна допомога. Так це ж у них.

А що у нас? Війна. Кожен виживає самостійно. Починаєш розуміти реальну ціну щоденним дзвінкам дружини, мами, брата, друзів. Чуєш знайомий голос і усвідомлюєш, що справжнє свято – коли твої рідні серед живих. Війна все матеріальне пересуває на другий чи третій план. В порівнянні з цінністю життя дорогих людей. Шануймося, бо ми того варті.