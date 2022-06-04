Украинская золотая крупа для императора

Запад не дал уничтожить Израиль, потому что евреи пережили Холокост.

Запад не даст уничтожить Украину, ибо украинцы пережили голодомор, репрессии, грабительские 90-е и кровь и шины 2014 года.

О трагедии Холокоста – всесожжения - написано бесчисленное количество книг от гениальных до занятных детективов, доступных даже детям, как умеют это делать евреи, исторических эссе, снято множество кинолент, документалистики, построено памятников и мемориалов по всему миру.

О голодоморе 1932-33 гг. и репрессиях в Украине написано крайне мало, снято и того меньше, а тяжелые, безгранично скучные фолианты ученых историков пылятся на полках, в основном для внутреннего потребления. Что касается недавних грабительских украинских 90-х, то эта страница истории – черная дыра и бандитское безмолвие.

На днях пришлось услышать радиоинтервью посла Швеции в Украине. На вопрос журналиста –знакомы ли шведы с украинской культурой, литературой и кино, Посол растекался мыслью по древу в общих фразах дипломатического этикета, но следуя скандинавской традиции быть честным, врезал правду-матку: шведы ничего не знают про украинскую культуру.

В культурном отношении Украина для Запада некая Terra Incognita, такой себе европейский Афганистан.

Контрпример

Не заглядывая в Википедию, сходу ответьте на вопрос: кто такой Уолтер Дюранти (англ. Walter Duranty) иногда Вальтер? Если не вспомнили или понятия не имеете, тогда коротко о нем.

Уолтер Дюранти - американский журналист. Родился в Ливерпуле (Британия) в 1884 году, умер в 1957, Орландо, Флорида, США.

С 1922 по 1936 год Уолтер Дюранти руководил московским бюро The New York Times.

В 1932 году Уолтер Дюранти был награжден самой высокой мировой премией для журналистов – Пулитцеровской. Пулитцеровская (также Пулицеровская) премия (англ. Pulitzer Prize) — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.

Высокую награду он получил за написанную в 1931 году серию очерков о первой сталинской пятилетке индустриализации СССР.

Перенесемся на машине времени в июнь 2022 года. В своем интервью «громадскому» член общественной организации «Комитет США» Оксана Пясецкая с чувством огорчения сказала о том, что американцы ничего не знают о голоде 32-33 годов в Украине.

«Украинцам следует больше писать, много писать. Надо больше снимать,» - призвала Пясецкая из далекого Нью-Йорка.

Украинская интеллигенция в большом долгу перед украинским народом и самой Украиной!

«Комитет США», созданный в 1990 году американской и канадской диаспорами, объединяет украинские сообщества, которые поставили себе целью аннулировать Пулитцеровскую премию Уолтера Дюранти и передать ее американскому журналисту Гарету Джонсу. Журналист Дюранти замолчал голодомор в Украине и на Кубани, а Джонса поведал о голодной трагедии украинцев всему человечеству.

Борьба за лишение премии Пулитцера гения репортажа Дюранти продолжается уже тридцать 2 года. Я понимаю так, что членам «Комитета» важно держать в центре общественного внимания проблему голодомора, рассказывать простым американцам правду. Вряд ли Пулитцера отберут у покойного журналиста. Как объясняют представители от Pulitzer Prize, Дюранти получил награду в 1932 году, весной, тогда еще не было голода в зернопроизводящих украинских областях. Да и тема премии совсем другая. Но настойчивые американцы добиваются своего.

Снова, благодаря легкой на подъём машине времени, переносимся в первую половину ХХ века.

Вначале о заголовке - Украинская золотая крупа для императора – крупа это и есть зерно и другие злаки, император это Иосиф Сталин. Заголовок далее прозвучит так – Украинское золото для Иосифа Сталина.

Уолтер вышел готовым репортером прямо из чрева матери. После колледжа, юный Уолтер сбежал в Париж. Он устроился репортером.

Редактору английский молодец понравился – очень умный, начитанный, подвижный, шустрый, разворотливый, владеющий пером, в меру циничный, красивый, модно одет и причесан, вылитый Дориан Грей…

Хроники

В 1919 году он был первым журналистом, который дал репортаж о Парижской мирной конференции.

В 1921 году Дюранти отправился в РСФСР.

В 1929 году Дюранти взял эксклюзивное интервью у Сталина. Сталин оценил позицию Дюранти, заявив, что тот пытался «рассказать правду о нашей стране».

Бытует устойчивое мнение, что его репортажи из СССР были ключевым фактором в решении президента США Франклина Рузвельта 1933 года об официальном признании Советского Союза.

Кокаиновые вечеринки Дюранти в Москве тридцатых

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Первый сезон «Смотрящий за прошлым».

Тут начало 1. «Антисемит русофоб Гоголь и Симон Петлюра» https://news.pn/ru/blogs/266848

2. «Бремя правды, удобоваримая ложь и «пусть говорят» (Часть 2) https://news.pn/ru/blogs/269837

3. «Дело «кремлёвских волчат» https://news.pn/ru/blogs/264491