Чому Німеччина та Франція є союзниками РФ

Я написав про багатолітню дружбу Ангели Доротеї Меркель/Казмерчак та КДБ СРСР/ФСБ РФ,/ підполковника Путіна/Адамова. Допис зазнав більш, аніж дві сотні поширень. Мене здивувала така кількість людей, котрі не здогадувались, що меркельшлюша від юних років за пропозицією її батька була завербованою Штазі.

Леся Куліш, єдиною серед десятків тисяч читачів, побачила помилку – в 1980 році Ангела Меркель, під час відвідин Московської олімпіади була не 16-річною школяркою, а 26-річною вченою з Лейпцігського університету (НДР). Ангела пише: шлюб з Ульріхом Меркелем, талановитим фізиком, що в 1980 році працював в США за ядерною програмою Пентагону, фактично розпався після олімпіади, в 1981 році. Всі іноземні вчені, перебуваючи в США, погоджуються на спеціальну перевірку та дають письмову згоду на співпрацю з ЦРУ. Я не відкриваю Америку, це загальновідома практика. Коли спецслужби перевірили Ульріха та його дружину (жінка буквально «вискочила» заміж перед запрошенням У. Меркеля до США), Ангелу Каснер забракували. Відтоді Ангелюша відкрито лобіює інтереси Росії та її лідерів. З американцями вона, ставши в 2005 році канцлером Німеччини, будувала товариські стосунки виключно у випадку проросійської позиції тамтешніх президентів – Б. Обами, Д. Трампа. Всі зустрічі з В. Путіним мають приватну частину, тет-а-тет, без перекладачів. А. Меркель вільно володіє російською мовою, а В. Путін спілкується німецькою.

Чому Німеччина, Франція, Італія, Угорщина є вічними спільниками РФ і блокувальниками інтеграції України в європейські структури? Не тому, що сумарно в цих країнах нині мешкає 215 мільйонів осіб з 500 мільйонів мешканців Європи. А через багатолітні зв’язки з КДБ/ФСБ наступних політиків: А. Меркель, Е. Макрона, С. Берлусконі, В. Орбана.

Про А. Меркель я вже повідав, нині черга – Еммануеля Макрона (друзі звертаються до нього: Маню або Ема). Не буду деталізувати загальновідомі факти. Спинюсь на суттєвих речах, знову про секс.

Е. Макрон народився в 1977 році, в 1992 році він закохався у власну вчительку французької мови Бріжіт Осьєр (з дому Троньо), 1953 року народження. Бріжіт не заперечує, що, підтримуючи сексуальні стосунки спочатку з неповнолітнім, що є кримінальним правопорушенням, а потім з молодим красенем, від 1974 року аж д 2006 року перебувала в шлюбі. Тобто, високоморальна француженка протягом 14 років зраджувала чоловікові. Це ж не я кажу, а вона сама зізнається у патологічному коханні до власного учня. До слова, в США Брі отримала б тюремний строк. І лише, коли Маню вирішив рухатись у велику політику, пара в 2007 році одружилась. Через 10 років Бріжіт стала першою леді французької республіки.

Далі про паризьку безкарну пресу, котра вважає Е. Макрона гомосексуалістом, а його шлюб фіктивним. Словам 45-річного Маню про те, що Брі у власні 69 років – «гаряча» штучка, ніхто не вірить. Особливо, Олександр Беналлаh, 1991 року народження, француз алжирського походження, колишній особистий бодігард Е. Макрона, що зробив кар’єрний стрибок до керівника охорони, заступника ОПФ із загальних питань. О. Беналла володіє російською мовою. В РФ його знають, як Алекса Беналова. Нині Е. Макрон був змушений звільнити улюбленого охоронця, який також перебуває в шлюбі «під прикриттям» (мусульманину інакше ніяк), через умовне засудження керівника охорони президента. Бісик, скорочення від бісексуала, Алекс корупційно лобіював укладення бюджетних контрактів з фірмами, безпосередньо пов’язаними з російським напівкримінальним бізнесом. Відбувалось це в час, коли П. Порошенко та В. Зеленський постійно висловлювали подяку Франції за санкції проти РФ, неіснуючі в природі. В. Путін справедливо від 2014 року насміхається над балачками про санкції. Позаяк чотири країни, де мешкають 40 % населення ЄС, продовжували зміцнювати спільний бізнес з росіянами. Це не враховуючи Турцію, незмінного партнера РФ, яку б частину української території не окупували росіяни, Індію, Китай, котрі в умовах війни проти України намагаються захопити вільні ніші на ринках.

Вся вище наведена інформація присутня у відкритих джерелах. Наступного разу розкажу про Сільвіо Берлусконі, хлопця з бідної родини, навчання якого в університеті оплатила Сицилійська мафія. Сільвіо є найвідомішим в світі адвокатом італійської мафії, «червоних бригад»», створених КДБ, замовником викрадення та наступного вбивства Альдо Море, другом РФ, ФСБ та особисто В. Путіна. Як кажуть алжирці, інтазир (зачекайте), іншалла (на все Божа воля). Беналлаh не дасть збрехати. Про 59-річнго Вітю Орбана поговоримо окремо,