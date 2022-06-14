Коли подяка, як ... у коня … з бородатого анекдоту

Прочитав нині книжку 82-ічного Миколи Горбаля «Повість про три дороги» (ISBN 978 – 617 – 7221 – 42 – 4)? написану в 2019 році. Микола – багатолітній політв’язень, поет, музикант, письменник, один із засновників УГГ/УГС, народний депутат України (2 скликання) та хресний батько Миколаївської філії УГС, створеної в січні 1990 року. В книжці вшановано декого з моїх побратимів, приналежних до місцевої організації спілки від її заснування.

Зокрема, автор згадав Володимира Кацана, котрий офірував майданівцям в січні 2014 року П'ЯТНАДЦЯТЬ ЦЕНТНЕРІВ власного меду.

Організували доставку й передачу цього меду Степану Кубіву, коменданту Майдану, Микола Горбаль та Олекса Мот, також ветеран Миколаївської організації УГС.

Відомі майданери стали народними депутатами, міністрами. Натомість для В. Кацана постмайданна влада не знайшла навіть аркушу папірусу, аби видати якусь грамоту в якості подяки. Що чекати від комсомольських «вожаків» П. Порошенка, С. Кубіва, С. Пашинського, І. Геращенко, А. Авакова, Ю. Луценка, О. Турчинова?

Син Володимира Михайло нині захищає Україну в лавах ЗСУ. Де знаходяться сини вище згаданих, я не знаю. В Англії Іспанії, Франції чи Італії? Як УБД, Міхал від 2015 року безуспішно стоїть в Миколаївській черзі на отримання земельної ділянки під житлове будівництво. Саме для УБД, які воювали та воюють з РФ за незалежність України, в Миколаєві землі не вистачає.

Три ветерани Миколаївської філії УГС: пенсіонери Олег Гіляка, Володимир Крупка, Анатолій Тертичний служать в місцевій територіальній обороні. Олег – учасник самооборони Майдану. В 2014 році він був поранений під час сутичок з міліцією.

Довідково: 69-літній миколаївець В. Кацан отримує пенсію – 2300 грн на місяць. Згідно зі ст. 1 закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» усіх вище перелічених ветеранів УГС вже визнано борцями за незалежність України у ХХ столітті. Щоправда це визнання за влади П. Порошенка/В. Зеленського НЕ ПРИНЕСЛО ЇМ АБСОЛЮТНО НІЧОГО. Ані в майновому плані, ані в позаматеріальній сфері.