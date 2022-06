Американские кока-вечеринки Дюранти / Часть 2/

В новогоднюю ночь в Москве бесилась метель. Человечество встречало 1933 год. Американский гражданин Уолтер Дюранти прижался горячим лбом к оконному стеклу, наблюдая за дикими плясками белоснежных кристалликов.

Уходящий 1932 год был мощным и сверх/успешным. Он закончил серию статей и репортажей о первой «сталинской» пятилетке в СССР.

Вся Америка прилипала к страницам The New York Times, даже Президенту США готовили отдельные фрагменты для чтения.

Франклин Делано Рузвельт - Franklin Delano Roosevelt - не скрывал своего восхищения перед СССР, соседом через Берингов пролив. Грела американскую душу дешево купленная Аляска.

Дюранти искал, в чем можно упрекнуть себя и не находил никакого повода, и ни единого промаха. Святой Pulitzer Prize был тому порукой.

Ему сорок девять лет. Он многое видел, пережил и всегда был первым. Он не прятался от войны, писал под пулями свои хроники. Кто, как не он?!

Дверь тихо скрипнула, и очень красивая женщина в красном платье и собольей горжетке на мраморной шее, оторвала его от сюрреалистических картинок московской голубой вьюги.

- Уолт, все собрались и ждут только тебя…

Он поправил галстук перед зеркалом, пригладил узкой ладонью остатки волос. Задумчивость на его лице сменилась мягкой хозяйской улыбкой.

- Ты прелестна, дитя мое! – прошептал он. И закружил женщину в танце, так и вошел, вальсируя, в ярко освещенную залу, заполненную гостями.

Кто-то подобострастно крикнул:

- Ромалэ, «Ой, да невечерняя» ему!

Цыган Петро из-под Одессы ловко упал на одно колено и провел искусными пальцами по струнам. Жгучая, как огонь, цыганка Ляля, брызнув в нарядную толпу высокопоставленных и не очень званных шальной взгляд черных глаз, запела любимый романс американца. Гости тотчас подхватили дружным хором.

В зале, как в Вавилоне, смешивались все языки старой Европы и Нового света – русский с американским, английским, французским, немецким, итальянским, шведским, даже японским и китайским. Каждый из них подпевал на своем, родном…

С белых скатертей праздничного стола на поющих гедонистов соблазнительно смотрели жаренный молочный поросенок, с гранатовыми глазами, запеченные утки, тонко нарезанная ветчина и колбасы, каспийские фаршированные осетра и очаковские мидии, отливал жиром лосось, зазывали грибочки соленые в кадушках, много бутылок Шампанского, водка «Русская горькая» в запотевших графинах, между всей горой еды драгоценными вершинами в хрустале поднималась белужья икра, манила изысканностью вкуса черноморская севрюга, из рога изобилия свисал свежий виноград, дивили глаз своим диковинным видом заморские ананасы, бананы и мандарины в скрипучей фольге…

Журналист Дюранти ненавидел голод и фронтовое недоедание. В его кабинете, на видном месте, висела высококлассная копия картины Ивана Айвазовского "Раздача продовольствия", посвященная гуманитарной помощи американцев голодающим российским крестьянам. Звездно-полосатый флаг четко виден на полотне мастера…

Франклин Делано Рузвельт - Franklin Delano Roosevelt - 32-й президент США, одна из центральных фигур мировых событий первой половины XX века, возглавлял США во время великой депрессии и Второй мировой войны.

Меня с раннего детства научили любить Америку. Мама, Анна Сергеевна, учитель истории и директор в провинциальной украинской школе, вкладывала в мозги и душу не только исторические сюжеты войны за Независимость США, но и великую американскую культуру. Поэтому, я с упоением знатока пишу про контр-адмирала американца, выходца из Шотландии, ненавидевшего Британию, Джона Пола Джонса….

Моя мама родом из-под Калуги, дочь богатого землевладельца. У деда, Сергея Федоровича Позднякова, были земля, лес, ягодные и грибные рощи, кузница, мельницы, фермы, овцы, лошади и батраки-работники. В 1934 году все забрали под чистую. Слава Богу, оставили в живых семью и семеро детей…. Этим эпизодом я хочу опровергнуть тезис Дюранти, но позже…

Подозреваю, что мама мечтала уехать в США. А я вот не мечтаю, я учу немецкий и люблю Германию, но живу под бомбами в Николаеве…

Машина времени: Истории выживания в голодомор земляков

Израильские ученые доказали, что евреи, пережившие Холокост, живут дольше, чем коренные жители Израиля. Вот так сказала своё слово продвинутая наука!

Все верно, так как Автор живет «целую вечность», то и уши мои слышали много, и глаза немало повидали.

Помнится, как в Лейпциге в 70-е годы, путешествуя по ГДР, я удостоилась высочайшей чести, случайно пообщаться в ресторане за чашкой кофе с будущим гением европейской политики молодой Ангелой Меркель!

Смешно, когда ныне «пересични украинцы писаки из захолустных «дрозофилосрансков» осыпают бранью, заливаясь лаем, на экс-канцлера Германии. При этом, аж пищат за Берлином, Мюнхеном и Дрезденом. Как у Крылова: «Ах, Моська, знать она сильна, что лает на Слона!»

Однако коротко к рассказам выживших Свидетелей:

Рассказ №1 о голодоморе 32-33 гг.. Окрестности Нового Буга. Рассказывал покойный Семён Сол--ьев, проще дядя Сеня, полковник милиции, записано мной в 1974 году. Он выжил сам и спас младшего брата.

«Мама ушла на заработки, а мы, малолетние пацаны, остались сами один на один с жизнью. С утра до вечера ловили сусликов и птичек. Суслики - маленькие грызуны – враги полей и злаков. До полу-килограмма живого веса. Их выливали из нор водой. Так целый день, то воду искали, то суслов выливали, то силки расставляли. Охотничий азарт притуплял голод.

Жарили зверюшек и птичек, варили юшку с пшеном, не брезговали кузнечиками и другой живностью, ели без хлеба. Чай заваривали из чистотела, подорожника и листьев одуванчика. Подкармливали и дядькину семью. Там сестрички были совсем маленькие. Все выжили.

Мамка вернулась к декабрю 33, муки немного заработала, круп, кукурузы…»

Рассказ №2. Учительница математики Марья Ивановна, школа № 17, Николаев. Родом из снигиревских степей… Записано мной в 1981 году.

«Я родилась в 1932. В 33 ударил по нас голод. Мама кормила меня грудью. Старшая сестра потом мне рассказывала, что я напоминала Атлас медицинский – видна была каждая жилка, каждый кровеносный сосуд. Даже сердце и легкие просвечивались наружу…Для студентов медиков роскошное научное пособие» ….Она заплакала…

Рассказ №3. Отец Николай Павлович Ягодзинский, родился в 1922 году, с. Семеновка, Арбузинского района: « В прямом смысле семейство наше не голодало, но недоедало. В 1933 году мне стукнуло 11 лет, сестра Женя и брат Сеня были моложе, совсем маленьким был брат Володя, а младшенький Миша еще не родился.

И птиц ловили, и травы собирали и сушили. Абрикосами, яблоками и вишнями подъедались. Ловили рыбу на Буге, раков. Втихаря бросали верши, ставили сети. Южный Буг спас от смерти.» Отец избегал рассказов о голодоморе и войне. Он воевал на Дальнем Востоке против японцев, летал борт-механиком на бомбардировщиках. Помнил атомную атаку американцев на Хиросиму и Нагасаки, но молчал. Потому как полностью одобрял американцев, зная про жестокость немыслимую японцев…

На них молочный поросенок с гранатовыми глазами не смотрел с блюда на белой скатерти, и белужья икра была не про них!

А голод был. История его страшна…

Случайно подслушанная ссора украинцев и цыган на Центральном рынке Николаева, кажется 2008 год, лето. Случаем это не потомки ромов Петра и Ляли с их неистовым пением на вечеринках американца Дюранти?

- Было лето и мирное небо. Я бродила по рынку в поисках хороших помидор для салата.

Вдруг с рядов донеслась громкая ссора. Украинцы ругались с ромами. Не знаю за что – может за торговое место, может не сторговались. На богатых украинских рынках бывает всякое – крадут, дерутся, обманывают, обвешивают, шалят одним словом.

Хотела проскользнуть мимо, однако в свару ввязалась цыганка средних лет, громкая, с сочным голосом, как у Ляли Черной…

«Цигани своїх дітей у голод не їли, як ви українці. І борща з них не готували в казанах, замість трун.Матір і батькане варпили на холодець. Людожери…»

Я просто остолбенела от удивления. На самом деле, в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая каннибализма в 1933 г. и других датах голода и недоедания.

Но не успела. Цыганка быстро ретировалась, метнув в украинцев мстительный взгляд.

Украинская Википедия, пока я не обращаюсь к цитированию научных трудов наших историков…

«Каннибализмом больше всего отличилась Киевская область, также были зафиксированы случаи в Донецкой.

В Белоцерковском районе в с. Трушки два брата Богомаза задушили 3-летнего сына колхозника.

В Богуславском районе в с. Мысайловка гражданка Авраменко, 48 лет, единоличница, середнячка, зарезала и съела свою 8-летнюю дочь.

В Тетиевском районе в с. Черепин единоличница гражданка Березнюк зарезала и съела дочь 10 лет».

Уолтер Дюранти проработал в СССР больше 12 лет и прославился в гуляке столице своими водочно- кокаиновыми вечеринками.

История с политиками и чиновниками, употребляющими кокаин, очень животрепещущая тема и сегодня.

Что касается алкоголиков, то мотивчик не менее козырный. Так, чтоб не пропили и не промотали окончательно неньку Украину!

Поэтому, уважаемые читатели, терпение. И To be continued...

P.S. Будущая книга посвящается моей горячо любимой маме Анне Сергеевне Поздняковой- Ягодзинской.

Das zukünftige Buch ist meiner geliebten Mutter Anna Sergeevna Pozdnyakova-Yagodzinskaya gewidmet.

The future book is dedicated to my dearly beloved mother Anna Sergeevna Pozdnyakova-Yagodzinskaya.