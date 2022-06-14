Балачки про кому, рак Путіна – чергова децепція РФ

Deception в буквальному сенсі означа брехню, обман. Коли спецслужби під час війни організовують спецоперації з використанням децепції, я вже писав.

Коли РФ не змогла протягом 3 діб захопити Київ та до 9 травня окупувати всю територію України, російські олігархи та спецслужби почали розробляти план «П». Суть цього плану полягає, в мінімізації фінансових втрат у випадку «П» (поразки РФ – агресора у війні з Україною – жертвою).

Перелічую основні складові цієї комбінації.

Зняття санкцій з деяких російських олігархів через фальшуючи інформацію про їхню підпільну допомогу Україні. Для цього банально «купують» політиків України (пов’язаних з РФ), щоб ті давали брехливі свідчення в міжнародних судових інстанціях. Приклад: керівник парламентської більшості «слуг народа» Д. Арахамія вже письмово повідомив Лондонський суд про те, що особливо наближений до російського диктатора мільярдер Р. Абрамович допоміг евакуації 400 тисяч (прописом – тисяч) громадян України. Цікаво, ці сотні тисяч евакуйованих знають, кому вони зобов’язані власним порятунком, пане Арахамія? До реабілітації Р. Абрамовича вже долучились президент України В. Зеленський та його куратор А. Єрмак, звісно, безкоштовно. Отримання українського громадянства медійними особами, які давно пов’язані з російськими спецслужбами, через створення міфів про їхню особисту опозиційність до В. Путіна. Від цих персонажів (приміром, «тамбовського вовка» В. Жидкова чи невдалого ізраїльтянина О. Невзорова та його дружини) НІХТО НЕ ВИМАГАЄ ЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. На відміну від росіян, що роками воюють на боці України, але ще не вивчили українську і тому отримують формальні відмови. Розкриття фсбешних консервів із західних політичних кіл, котрі будуть активно виступати проти надання Україні ефективної військової допомоги, та негайного вступу нашої країни в НАТО та ЄС. Ця корумпована публіка, яку ФСБ РФ підгодовувала протягом десятків років, нині з спільного (єдиного) папірця зачитує вимоги: треба сідати за стіл перемовин з Росією, необхідно «зберегти обличчя» В. Путіна, не потрібно принижувати Росію та дискримінувати росіян, які зберігають власні кошти в банках Європи, США, Канади, варто віддати частину території України Росії в обмін на обіцянку вивести війська, але не з Криму та Донбасу. Всі діячі, в кар’єру яких Росія вкладала кошти та спецоперації, від керманичів Франції, Німеччини, Італії, Угорщини до очільника Ватикану, або виступають на стороні агресора або зберігають нейтралітет, що також є заохоченням РФ до подальшого вбивства десятків тисяч українців на українській землі. Як крайній захід, російські олігархи та керівники ФСБ готують операцію із зникнення В. Путіна. Для цього постійно в ЗМІ передається інформація про смертельну хворобу царя, перебування його в комі, небезпечні лікувальні процедури. Насправді, В. Путіну пропонують зробити пластичну операцію і зникнути з території РФ. Основна частина коштів, доступних російському диктатору, знаходиться в банку Ватикану під захистом банківської таємниці. Достатньо знати цифровий код. На відміну від доньки С. Лаврова, американської мільярдерки, В. Путін демонструє світові бідну декларацію. В ній нічого, окрім зарплати та пенсії, немає. Оновлений В. Путін, насправді він – 1950 року народження, зможе спокійно доживати власний вік в будь-якій теплій, офшорній юрисдикції. А ті, хто залишиться керувати в РФ, усю провину за злочини проти людства перекладуть на «мертвого» В. Путіна. Для цього доведеться вбити одного з путінських двійників, що для ФСБ - «прощє парєной рєпи». Російські олігархи із задоволенням візьмуть фінансову, організаційну участь у відбудові України, в обмін на зняття з них усіх санкцій. Особливо це стосується тих, хто через народження чи перебування в Україні зможе легко отримати українське громадянство (Фрідман, Вексельберг, Дерипаска, Чубайс та інші). У Григоришина, Новінського воно вже є.

Єдиною проблемою цього пункту є відсутність бажання зникнути у самого В. Путіна. Він не вірить ЖОДНИМ ГАРАНТІЯМ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ, які нині видає його оточення. Підполковник ФСБ знає, яких нелюдів він сконцентрував біля себе.

Не звертайте уваги на децепцію ФСБ РФ про кому, ракове захворювання В. Путіна в останній фазі. Робіть власну справу – вбивайте російських окупантів, які прийшли вбити вас. Чим більше росіян вб’єте ви, тим менше доведеться вбивати вашим дітям та онукам. Вони навчяться стріляти на звук російської мови. Переговори з РФ можна вести виключно після підписання Росією акту капітуляції на українських умовах.