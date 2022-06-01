Государственное насилие над людьми в лице бюрократии или почему украинцы массово покидают Германию и возвращаются домой

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что страна не слишком гостеприимно относится к украинским беженцам.

"Большинство украинцев возвращаются (домой), и уже давно.", – говорит посол и говорит правду! Он считает, что Германии следует задуматься, почему у украинцев "нет желания здесь оставаться".

В свою очередь министр внутренних дел федеральной земли Бавария Herrmann в комментарии #Bild заявил, что Мельник не прав. Ну а что он может ещё сказать, ведь немцы возможно и не хотят видеть, почему украинцы уезжают. Сегодня бюрократия, несмотря на все возрастающие затраты на свое содержание, не справляется с важными социальными функциями.

И я намерена рассказать весь цимес жизни в Германии. (От маленького к большому)

Первое, что хочу отметить — очень маленький процент людей говорит на английском языке!! Как? Как страна, принимающая столько лет беженцев со всего мира, до сир пор не может контактировать с людьми не на немецком языке?? Некоторые даже слушать не хотят проблему, если ты не говоришь на немецком. И это существенно влияет на быстроту решения вопроса/проблемы.

2. Слово "termin" (запись) вы будете слышать чаще, чем свое имя. Без предварительной записи на год вперёд сделать абсолютно ничего нельзя. Даже задать 1 вопрос. Может тебе сюда и не надо! Но нет. Никто ничего слушать не будет, а уж если это ещё не входит в его обязанности, то и подавно.

3. Некомпетентность сотрудников Социальной службы, Джобцентра и Миграционной службы!! Только вдумайтесь!! Некомпетентные работники Миграционной службы!!! В Германии! Страна, которая позиционирует себя, как лидер по приёму беженцев со всего мира! Единственное, что они (различные Департаменты) хорошо делают, так это играют "в футболл", передавая пасс друг-другу. А Вы —мяч. Вас бьют из одной службы в другую и на это уходят недели, а то и месяцы, чтоб решить хоть что-то. Почему? Смотрите абзац выше. Везде нужны бумажки для бумажек, термины для термина. И это хорошо, что сейчас 21 век. Цифровой век!! (НО Германия конечно исключение. Она не живёт по этому принципу). Возьмем украинцев за пример. Почти все украинцы со смартфонами. У всех есть Гугл переводчик (Господи, Благослови Гугл), все образованные, многие говорят на английском и других языках. НО ЭТИ ЛЮДИ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ.. И ГОТОВЫ ЖИТЬ ПОД ОБСТРЕЛАМИ И БОМБАМИ, но не в Германии!! Задумайтесь!! Они берут детей, собирают чемоданы и уезжают назад в слезах.

Многие женщины с детьми не получают помощь и предоставлены самим себе.. они пытаются тут выжить, потому что ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ЗАПОЛНИЛ МИЛЛИОН БУМАЖЕК и отправил все в Департамент (спасибо большое волонтёрам, которые помогают с этим) , не факт что ты получишь помощь или хотя бы ответ! Причины? Их миллион. Может работник потерял твои документы, а может написал отказ, но забыл отправить по почте. Или, как они говорят, много работы и они не успевают обрабатывать запросы. "Ждите. Сколько? Не знаю. Нет денег на еду? Хм, ну бывает. Мы ничего не можем сделать. Ждите". А что ждать, сколько ждать? Никто не говорит. Вот так работает эта система.

Вы видели сколько бездомных людей на улицах Германии? Особенно в больших городах? У каждого есть свое место на лавочке, под магазином или в дверном проёме жилого дома. Они живут на улицах!! Н. И я Вам скажу, что в Украине я не встречала такого количества бездомных.

Я задавалась вопросом, почему так? И вот теперь получила ответ!!

Работники служб по делам мигрантов или малоимущих просто не делают свою работу. Некоторые из них просто не знают ЗАКОНОВ!!! Назначая термины, они делают видимость работы. Да, безусловно, Германия на правительственном уровне делает все возможное для помощи людям. Но! Говорить — это одно. А сделать так, чтоб оно работало — это совсем иное.

Уважаемый Joachim Herrmann , действительно, много украинцев, очень много уезжают обратно в страну, где идут ожесточённые бои...где бомбы уничтожают школы, жилые дома, где погибают дети!!! Уезжают, потому что получают в Германии нервные срывы! Помимо стресса, который украинцы (в основной массе это женщины и дети) переживают из-за войны.. они получают невероятный "Рамштайн" со стороны различных Департаментов Германии. А все из-за некомпетентности работников служб и государственного насилия в лице бюрократии.

Откуда появилась такая тяга к бюрократии, бесконечным правилам и уставам? Как так получилось, что сегодня люди в Германии тратят массу своего времени, заполняя различные формуляры? Жизнь проходит под лозунгом "ждите и собирайте макулатуру".

Немецкая бюрократия не справляется! Хватит закрываться в бумажки в Цифровом Веке!! Ведь многое можно перевести в электронный вид. Только вдумайтесь сколько макулатуры собирает 1 человек, проживающий в Германии за всю жизнь!! Они собирают АБСОЛЮТНО все письма и листочки, потому что никто не знает, что запросит Департамент.

Уважаемые Scholz и Herrmann , если вкратце, украинцы уезжают потому что их нервная система не выдерживает тотальную бюрократию и некомпетентность сотрудников различных Департаментов.

Я не критикую. Я рассказываю, почему украинцы массово покидают Германию и едут обратно домой. Под обстрелы.