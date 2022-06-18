Чи змінила більшість миколаївців війна? Ні, на жаль

Пізнайте правду, і вона визволить вас. Звільнить від занадто оптимістичних ілюзій. На кшталт, ось закінчиться війна і ми заживемо іншим життям. Розслабтесь, жодних змін в соціальній свідомості більшості виборців, принаймні, миколаївських, НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ.

Щотижня виходжу в люди, щоб відчути навколишній світ. Бо в моїй шкарлупі з 5 тисяч нормальних українців – мережевих друзів триває одне життя. Натомість на вулицях Миколаєва панує протилежна світоглядна концепція.

Є в обласному центрі маленька мережа м’ясних магазинів, одним із співвласників котрої є англомовний канадієць. Щоп’ятниці ці продавці м’яса від 10-00 до 12-00 без жодних документів біля власних торгових точок безкоштовно роздаюь їжу – смажену курячу ніжку з ложкою гострої моркви чи капусти в одноразовій пластмасовій тарілці. Вирішив послухати, про що говорять в черзі з двох сотень осіб біля однієї роздачі і поспостерігати за фанатами курячих ніг «на шару». Результати соціального дослідження в полях (м. Миколаїв, 10-30, 17. 06 2022) подаю нижче.