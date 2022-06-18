В України справедливо забрали «Євробачення – 2023»

Європейська мовна спілка (EBU) вирішила позбавити Україну права провести пісенний конкурс «Євробачення – 2023» в нашій країні наприкінці травня наступного року. Хоча КМУ 10. 06. 2022 створив оргкомітет з проведення «Євробачення» в Україні на чолі з видатним музикознавцем А. Єрмаком та проінформував EBU про готовність країни з відсутньою системою ППО, 20 % території якої окуповано, під ракетними обстрілами прийняти кілька сотень тисяч туристів та учасників міжнародного конкурсу. Сумуємо через відмову. Наразі в ЄМС не курять айкоси, як в ОПУ, і сприймають реальність такою, якою вона є.

На жаль, Україна навіть не розглядала і, відповідно, не пропонувала власникам конкурсу мою ідею провести «Євробачення» спільно: в Польщі та Україні. Натомість український оргкомітет безуспішно намагався переконати європейців в тому, що до травня 2023 війна закінчиться і Київ буде готовим прийняти міжнародний конкурс.

Міністр культури України О. Ткаченко, який то вирушає у відставку, то залишається на посаді, вже заявив, що Україна буде оскаржувати рішення про проведення «Євробачення – 2023» в Британії, а не на території нашої країни. Це говорить міністр з держави, де за телефонним дзвінком особи, що не є держслужбовцем, з неконституційного органу – ОПУ три загальнодержавних канали вилучають з цифрового мовлення. Причину незаконного блокування каналів пояснив випускник Мінського медінституту М. Подоляк – за нарцисизм народного депутата України П. Порошенка. Власники каналів протягом 3 місяців не можуть захистити власні права ані в судовий, ані позасудовий спосіб. Скандал, дикий ля будь-якого європейця, триває в «правовій» державі, де нарцисом може бути лише одна особа. Питання, що і кому дозволено, вирішують керівники ОПУ, яких ніхто ніколи не обирав на посади очільників України. Тому, чуючи недолугі залякування О. Ткаченка – «ми будемо оскаржувати» і знаючи все вище перелічене, Європейська мовна спілка голосно регоче. Хочете оскаржувати - оскаржуйте, як в Україні, себто, Очаківському равину )))

Далі перелічую основні, не всі, питання, на які КМУ, ОПУ, міністерство культури не можуть дати позитивних відповідей, без яких проведення в Україні будь-яких міжнародних культурних чи спортивних подій є неможливим. Навіть теоретично, навіть після споживання пропаганди єдиного телемаратону зелених новин.

Чи гарантує Україна закінчення війни з РФ та звільнення окупованих Криму, Донбасу до травня 2023 року? Чи гарантує Україна відновлення повноцінної роботи Одеського, Миколаївського, Херсонського, Івано-Франківського аеропортів, Миколаївського, Херсонського залізничних вокзалів до травня 2023 року? Чи гарантує Україна дієву роботу систем ППО над тим українським містом, де планується проведення «Євробачення – 2023»? Чи гарантує Україна, що російські літаки з району Каспійського моря чи російського узбережжя Чорного моря не будуть обстрілювати ракетами місто, що прийме конкурс, в кінці травня 2023 року? Чи гарантує Україна повне знищення ЧФ РФ до травня 2023 року, щоб унеможливити запуск ракет по учасникам конкурсу з російських бойових кораблів? Чи гарантує Україна власний вступ до НАТО та капітуляцію Росії до травня 2023 року? Скільки вільних місць в готелях та закладах харчування Україна може гарантувати в місті проведення конкурсу, враховуючи наявність в країні мільйонів біженців?

Думай-те. Права провести «Євробачення» Україну позбавили цілком законно. Підстав для саме такого рішення є більше, аніж достатньо. Якщо Ніно Катамадзе виступає в Київському метро, це не означає, що там готові співати учасники «Євробачення».