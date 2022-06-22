Не можете говорити правди, краще помовчіть

На годиннику 11-30, м. Миколаїв, лунає сирена повітряної тривоги, вже третя за нині. Сотні людей від 10-00 до 14-00 стоять в черзі до бібліотеки, на вулиці, щоб отримати продуктову картку – право на безкоштовний буханець хліба раз на два дні. Як дорога в грузинських анекдотах про дорожні знаки «раздваяйца», так роздвоєння особистості (проста шизофренія) мордує злиденних пенсіонерів. З одного боку керівники області та міста радять терміново ховатись в укриттях після звуку повітряної тривоги. А з іншої сторони ті самі очільники регіону радять протягом понеділка/середи, від 10-00 до 14-00 стояти в живій черзі за продуктовою карткою, не ховаючись укриттях після завивання повітряної тривоги. Коли начальство говорить правду? Яку пораду використовувати, а яку – ігнорувати? В. Шекспіру та його Гамлету було легше.

Чим частіше місцевий орденоносний керівник обласної військової адміністрації В. Кім говорить в мережах та ефірі єдиного марафону «Ми насипалі оркам», тим завзятіше росіяни обстрілюють Миколаїв з боку Херсону. Протягом 4 місяців повномасштабної війни російськомовні брати українців (так досі вважають деякі автори «Преступности. нет») вже вбили більше сотні цивільних мешканців Миколаївської області лише обстрілами. Втрати серед військовослужбовців Миколаївщини на час війни є секретною інформацією.

Команди розмінувати вихід з Криму, щоб ординці змогли 24. 02. 2022 зайти в Херсон, згодом захопити всю Херсонщину, оточити Маріуполь, окупувати Бердянськ, Мелітополь, пустити воду в Крим, надходили від найвищого керівництва ОПУ та віце-прем’єрки. Прізвища цих зрадників вам відомі. Що роблять із зрадниками Батьківщини під час війни, підказує історична література.

Все керівництво Херсонських підрозділів СБУ, нацполіції, прокуратури ЗНАЛО, що російським військовим за вказівкою з ОПУ відкрили вільний вихід з Криму. Тому задовго до 24. 02. 2022 ці «правозахисники України» з високими зарплатами (разом з родинами) втекли з Херсону. До речі, аналогічно з Миколаєва втекли й керівники місцевих обласних управлінь поліції, безпеки та обласний прокурор. ВОНИ ВСІ УСЕ ЗНАЛИ І БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ! Тепер ця публіка вже повернулась до Миколаєва і героїчно зустрічає В. Зеленського, який приїздить, щоб нагородити орденами В. Кіма, О. Сенкевича. Натомість Д. Марченко, на думку В. Зеленського та А. Єрмака, орден не заслужив. Можливо, тому, що зашкодив росіянам захопити Миколаїв, як Херсон? Тобто, зірвав путінські плани, узгоджені в Омані?

Під публічні попередження окупантів про наближення звільнення Херсону, які постійно виконує І. Верещук, щоденні обстріли Миколаєва лише посилюються. За словами мера, ніхто в обласний центр не повертається. Населення Миколаєва нині не перевищує 230 тисяч осіб. Станом на 01. 01. 2022 було 480 тисяч. А російськомовний Кім продовжує «унічтожать орков, атадвігая їх групіровку ат Ніколаєва».

На гіпотетичні звинувачення в засіванні паніки, повідомлю: на відміну від високих поліцейських чинів, я нікуди з Миколаєва ані перед 24. 02. 2022, ані пізніше не тікав. Я – в Миколаєві, панове полковники, ні від кого не ховаюсь ))) Бажаю і вам залишатись в місті, яке ви так любите. З ваших слів.