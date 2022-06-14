Полуостров Сенкевича. «Красный Крест» – дорога к выживанию

Сегодня следует меньше жаловаться и много работать! Работать не покладая рук так же, как предыдущие поколения николаевцев, возрождали город корабелов и поднимали наш славный регион из руин!

«Красный Крест» в Николаеве авторитетный и дельный

Почти ежедневно я встречаюсь с этим сильным, красивым и умным человеком в своей ленте на Фейсбуке.

Аркадий Дабагян (Arkady Dabagyan) - руководитель Николаевской областной организации Товарищество Красного Креста Украины (Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України). Следует особо отметить весьма продуктивную работу Товарищества в Николаеве и области!

Правды ради, и сам Аркадий вызывает искренние симпатии и вселяет надежду в жителей города, так и хочется спрятаться от всех бед за его широкую и надежную спину, хотя бы на недельку. Извините за минутную слабость…

Автор, это я, Elena Kabashnaya, очень серьёзно относится к архиважной проблеме продовольственной безопасности Николаева, в частности княжества Варваровка, региона, и недаром последняя историческая серия про «украинское золото для Сталина» посвящена голоду 1933 года в Украине тут https://news.pn/ru/blogs/273709.

Человечество на протяжении всей своей истории от палки-копалки до ядерного оружие, решали для себя три глобальные проблемы-задачи – борьбу с голодом, эпидемиями и разрушительными войнами.

Сегодня Автор разделяет полностью ужасы и страхи директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, из его интервью The Guardian - «Страж» — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании.

Бизли заявил: «Мир столкнется с адом на земле, если не отреагирует немедленно. Лучшее, что можно сделать прямо сейчас, это положить конец этой чертовой войне России против Украины и разблокировать порты (!)

Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за СOVID-19 и роста цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война разрушительна. Это очень, очень пугающее время. Если кризис не будет решен, это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции, напомнив, что после экономического кризиса 2007-2009 годов в 48 странах мира вспыхнули беспорядки, поскольку цены на сырьевые товары и инфляция возросли, а экономические факторы, которые мы имеем сегодня, намного хуже, чем те, которые мы наблюдали 15 лет назад.

Украина ежегодно выращивает достаточно продуктов, чтобы накормить 400 миллионов человек, а это - 42% мирового масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы». (Конец английской цитаты перевода на русский из The Guardian)

Совершенно не случайно выделено жирным «экономического кризиса 2007-2009 годов» - в это время премьер-министром Украины была Юлия Владимировна Тимошенко. Автор отлично помнит страшную засуху 2007 года, напоминавшую по описанию очевидцев, жуткую сушь 1933 года! Но продовольственного кризиса в Украине НЕ случилось! Титаническая работа премьер-министра Тимошенко!!!!

Ежели заговорили об отставке Ивана Баканова, в частности, с загадочной молниеносной сдачи Херсонской области, то почему нецелесообразно серьезно обсудить возвращение Юлии Владимировны в правительство Украины…

Однако вернемся в сегодня. Рассказ о Красном Кресте связан с раздачей горячей пищи на полуострове Сенкевича, то бишь, в княжестве Варваровка, почему княжество, да потому что княжество Андорра почти равное ей по площади.

Проект классный – подкармливать горяченьким пенсионеров, инвалидов, многодетных переселенцев. Автор – лоббист княжества. В просьбе Автора – кормить! - руководители Красного Креста не отказали

Вот вам реал!

Порции одной хватает почти на 2 дня одному едоку. Естественно, следует предварительно разогреть пищу на огне. А контейнеры подойдут для хознужд. Если посчитать, то неплохая прибавка к пенсиям и пособиям.

Аркадию Дабагяну мои благодарности за кормление жителей полуострова!

Еще раз, и много раз, поблагодарю за помощь своих друзей – Викторию Москаленко, Вячеслава Антипченко, известного николаевского адвоката, предпринимателя и волонтера Анатолия Дюмина. Это потому, что по собственному опыту знаю - за старания особых благодарностей не дождешься! Разве что облают за спиной…

По мне, к этим горячим обедам существенно не хватает ушицы с укропчиком и борща со сметаной.

Про ушицу для населения в следующий раз. Мы с депутатом Облсовета от ЕС Викторией Москаленко обещаем прогресс в снабжении населения рыбой и недорогой, такой очень бюджетной…

Вши из Валенсии и ОКИ из Киева

«Красный Крест» это серьезные санитарно-гигиенические программы для населения. Это сила!

Обращу ваше драгоценное внимание на 2 момента.

Момент первый - педикулез. Моя старая знакомая прячется от бомбежек в Испании, в Валенсии. И, между прочим, пишет мне так: Как у вас там со вшами? Не заедаю? -Автора не заедают. За других не ручаюсь.

А Валенсию заедают. Она, прогуливаясь по улицам, случайно заглянула в кабинет по изгнанию прочь вшей и гнид. Моя знакомая немного говорит по-испански. И вот чего выведала. Таких кабинетов в Испании пропасть. Вывести злостных тварей стоит 50 евро за сеанс. А таких сеансов нужно не меньше трёх.

В кабинете стоит большой пылесос для волос. Вше не травят и не лишают части здоровья детей и взрослых. Их изымают специальным пылесосом! Без дуста, керосина, дегтярного мыла и жутких вычесываний. Правда процедура не одноразовая, но по словам подружки доставляет настоящее удовольствие. . А самое важное – не стригут налысо!!!

Работа кабинета приносит хозяевам неплохую прибыль. А вопрос, как обстоит дело с гнусными маленькими врагами рода человеческого в нашем городе следует адресовать горздраву, облздраву, или санврачу.

Но проблема очень серьёзная! А вдруг в борьбе с педикулезом в Николаеве победит Красный Крест!

Момент второй - Острые кишечные инфекции (ОКИ)и Salmonella enteritidis . Уже зафиксированы в столице Украины. Острые кишечные инфекции (ОКИ), по терминологии ВОЗ - диарейные болезни, объединяют более 30 заболеваний бактериальной, вирусной или протозойной этиологии, основным симптомом которых является острая диарея.

Мойте руки! Мойтесь чаще! Не пейте воду и-под крана!

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!

Помните! Пандемия никуда не ушла. Об этом говорит и Президент США Джо Байден.

Комменты на https://www.facebook.com/elena.kabashnaya