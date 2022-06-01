«Мы хорошо не живем, и вы не будете»: рашисты пытаются лишить нас всего, и дней рождения - тоже

Вот так безобразно случилось, что «‎величие империи»‎ сосредоточилось в одной идее фикс: «‎мы хорошо не жили, и никто не будет»‎.

Убийцы, насильники, воры и ничтожества искалечили миллионы судеб, разрушили наибольшую страну Европы и задумали испортить нам все, что можно.

Черт возьми, они перевернули наше представление даже о днях рождения! Чудных праздниках, которые мы ждём каждый год. В которые отмечаем самое важное, наше появление на свет.

Теперь украинцы встречают свои даты в сырых бомбоубежищах, окопах и общежитиях за тысячи километров от близких. И получают новые «‎красные дни календаря»‎, когда чудом остаются в живых.

А ещё, бывает так, что в твой день рождения русня забирает у тебя возможность жить у себя дома. В подарок она с самого утра отправляет ракету по твоему жилому массиву.

Вот, на снимках - дом одной хорошей, не чужой мне, семьи после очередного обстрела Николаева. Чудом обошлось без жертв. Но, вместо праздничного стола - несколько дней уборки и подсчётов, сколько затянет ремонт.

Увы, таких домов по Украине десятки тысяч. Не считая тех, которые развалило совсем. И каждый день их все больше. А ведь люди копили на свое жилье годами, делали ремонты, обустраивали до деталей и не просили их освобождать..

Потом же в сводках минубийств появляется невообразимое количество уничтоженной техники и ударов по дислокациям ВСУ. А дядя ваня из Тулы грязными от селёдки руками лупит по телевизору, чтоб заработал, слушает это в программе «‎60 минут»‎ и восторгается родиной.

Ну а мы знаем свою правду и продолжаем бороться. И конечно же, выстоим, отстроимся и устроим большой единый день рождения для всей нашей прекрасной страны. Да помогут нам в этом воины и единение!