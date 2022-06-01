Неприємні сюрпризи, які чекають Україну перед вступом до ЄС

Всі українські громадяни особливо і 5 мільйонів, які в статусі біженців нині мешкають в європейських країнах, зраділи новині – Україну легально назвали кандидатом на вступ до ЄС. Поза розумним сумнівом, це визначне досягнення. В першу чергу воно належить ЗСУ, українській нації, а вже потім – нашим дипломатії, ВРУ, КМУ, ОПУ. Проте, не поспішайте так шалено радіти.

Справа не лише в 7-ми блоках питань – домашньому завданні, яке Україна, в якості сумлінного учня, зобов’язана виконати перед вступом. До слова, спікери ОПУ вже самовпевнено заявили, що до кінця поточного року Україна всі побажання цивілізованої Європи (найбільш цивілізованою є Британія, яка вийшла зі складу ЄС) виконає, попри війну. Зокрема: завершить судову реформу і забезпечить реальну незалежність судової гілки влади, з доукомплектуванням КСУ, та розширить участь присяжних в розгляді деяких категорій справ; адаптує законодавство про державну служб та службу в органах місцевого самоврядування до європейських стандартів; завершить формування антикорупційних органів і нарешті призначить керівників НАБУ та САП; приведе українське цивільне законодавство до європейських норм. Остання вимога стосується сотень законів, які треба «переписати» по-цивілізованому, для чого вже створюються робочі групи з науковців, дипломатів, депутатів, експертів та міністрів. Окремо варто зазначити, що з такою корумпованою митницею, податковою службою та економічними підрозділами СБУ Україну не варто приймати навіть в африканські джунглі, не кажучи вже про ЄС.

Я похапцем перелічив надводні, очевидні камені спотикання для успішної інтеграції України до ЄС. Але ж є й підводні «сюрпризи», які недружні до нашої держави країни можуть витягнути перед безпосереднім розглядом питання про вступ. Один з них абсолютно прорадянське (сталінсько/путінське) законодавство України про пільги для учасників численних воєн, які Росія, під назвою СРСР, вела в різних незалежних державах на усіх континентах від 1945 до 1991 року.

Нині в Україні більш, як 850 тисяч осіб мають статус УБД, як захисники України в вітчизняній війні проти агресора – Росії. Але такими самими пільгами володіють і дідусі – українські громадяни, яких СРСР, одноосібною правонаступницею котрого країни ЄС одноголосно визнають РФ, посилав вбивати мирне населення інших країн.

Перелік держав і періодів бойових дій на їх території визначається Постановою КМУ від 08. 02. 94 № 63 "Про організаційні заходи щодо застосування закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Цей перелік включає 24 держави і низку територій СРСР.

Алжир 1962/1964. Ангола 1978/1979. Афганістан 1978/1989.

Бангладеш 1972/1973. В'єтнам 1961/1974. Ефіопія 1977/1979.

Єгипет 1962/1968, 1969//1975. Єменська АР1962/1969. Іспанія 1936/1939. Іран 1941. Камбоджа 1970. Китай 1924/1927, 1929, 1937/1949, 1950/1953.

Куба 1962/1963. Лаос 1960/1970. Мозамбік 1967/1969, 1975/1979. Монголія 1939.

Північна Корея 1950/1953. Сирія 1967/1973. Сомалі 1977. Японія 1938/1945.

Угорщина 24 жовтня 1956-10 листопада 1956.

Фінляндія 30 листопада 1939-13 березня 1940.

Чехословаччина 20 серпня 1968-1 січня 1969.

Білорусь, Західна Україна, Латвія, Литва, Естонія, 1939/1941, 1944/1956. Румунія 1940.

Поясніть, чому українські платники податків протягом 32 роки з власних кишень оплачують пільги учасникам всіх вище перелічених війн поза межами України. Україна повинна надавати пільги ВИКЛЮЧНО учасникам бойових дій за незалежність України. Дотично учасників радянських (російських) військових авантюр в Америці, Азії, Африці Україна НАРЕШТІ повинна висунути вимоги Росії, правонаступнику СРСР.

Україна забезпечує пільгами не лише учасників бойових дій СРСР на території 24-х країн світу. Насправді ситуація з викиданням бюджетних коштів на вітер є ще трагічнішою.

Від 26 квітня 1996 в Україні діє закон "Про ратифікацію "Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців".

Перелік пільг, передбачений українським законодавством для учасників ВВВ, учасників бойових дій, членів їхніх сімей є найбільшим, найсуттєвішим в СНД.

Тому від 1997 року і до 2022 року в Україну прибували УБД з РФ, які вбивали чеченців, інгушів, дагестанців тощо. Згодом вони отримували українське громадянство. НАДАЛІ УКРАЇНСЬКІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ СПЛАЧУВАЛИ ПІЛЬГИ не лише радянським, а і РОСІЙСЬКИМ ВЕТЕРАНАМ всіх воєн Путіна.

Поговоримо про країни ЄС, куди Україна планує вступити. В Литві, Латвії, Естонії ЖОДЕН РОСІЙСЬКИЙ ВОЯКА, ЩО ВСТАНОВЛЮВАВ ТАМ радянську владу (вбивав мирне населення) не має жодної пільги. Навпаки, дехто вже після 1991 року був засуджений. Усі карателі, борці з «лісовими братами», перебрались до України. Бо тут вони – ветерани війни, УБД, шановані люди. Як ви це поясните литовцям під час вступу до ЄС? Радянські солдати – українські громадянами, котрі танками катались по жінкам з дітьми в Угорщині (1956 рік), Чехословаччині (1968 рік) також є шанованими в нашій країні ветеранами війни, УБД.

До речі, всі злочини, скоєні російськими вояками – «визволителями» України від українців в 2022 році (Буча, Гостомель, Рубіжне чи Маріуполь) є абсолютно точною копією того, що робили їхні діди – «визволителі» в Західній Україні протягом 1939/1941, 1944/1956 років. Українцям російські нацисти обіцяли: «Можем павтаріць». І повторили. НВЧАСНО НЕПОКАРАНЕ ЗЛО ОБОВЯЗКОВО ПОВЕРНЕТЬСЯ. Якщо Україна протягом 30 років вшановували катів, ґвалтівників, садистів в якості УБД, ветеранів війни, визволителів Західної України, онуки цих непокараних злочинців неминуче повинні були повернутись до України. Де можна безкарно гвалувати, катувати, вбивати, грабувати, як це робили їхні дідусі, подосі дуже шановані в Україні.