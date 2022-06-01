Про добрих росіян та злих американців

Етнічні російськомовні росіяни з українськими паспортами є колаборантами, латентними чи відкритими. Це моя особиста думка, котру можу пояснити та довести будь-кому. І користаючись власним досвідом роботи в Сіверськодонецьку, Лисичанську, Станиці Луганській, Золотому протягом 2018/2019 років, і щоденно стикаючись з «руцкім міром» в Миколаєві, після 24. 02. 2022.

Ходив нині до супермаркету за хлібом. Поряд – черга з трьох сотень осіб за безкоштовними смаженими курячими ніжками в одноразових тарілках, які абсолютно всім щоп’ятниці роздають канадці.

Чую голосний монолог жінки в черзі. Її неможливо не почути. Всі мовчать. Бабця, почувши сирену повітряної тривоги, промовляє: «Уже надаєла ета вайна, мєжду амєріканцамі, канадцамі і расієй. Амєрікаци хатєлі напасть на расію, каторая їх по-умному апєрєділа. УкрАінцам і расєянам нєчєво дєліть, ета всьо амєріканци і їх алігархі. Вот у мєня єсть родствєнікі в расєї. Я же с німі нє ваюю. Всьо била нармальна, ми гаваріліна руцкам язикє, пока нє прішлі амєріканци, чтоби нас рассоріть с расєянамі».

Миколаївська пенсіонерка згодом отримає безкоштовну курятину та салат від злих канадійців. Може, колись добра російська ракета влучить їй в голову, для просвітління мозку. Якщо він у неї є. До слова, сини росіянки з українським паспортом не воюють, як інваліди 3 групи (епілепсія). Емігрувати на історичну Батьківщину до РФ, вона не планує. Миколаїв – це її вічно російське місто. А хто щодня обстрілює обласний центр, невідомо, бо «нє всьо так адназначна».

З такими людьми, моїми співгромадянами, я протягом 46 років мешкаю в одному Миколаєві.

Сто відсотків колаборантів в Херсоні є російськомовними, 95 % з них – етнічні росіяни, які допомагають російським окупантам шукати місцевих українських патріотів, катувати, вбивати українців.

Ви продовжуєте повторювати, що мова не має значення? А як ви, почувши російську мову на вулицях рідного міста, визначаєте, хто знаходиться перед вами: простий латентний колаборант чи член російської диверсійно-розвідувальної групи на завданні? Поділіться досвідом успішної ідентифікації ворогів.