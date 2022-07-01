Чого бажають жінки

Оприлюднив жартівливу розвідку «Чого бажають чоловіки» і несподівано отримав зливу негативних відгуків в приват. Від жінок. Навіть не здогадувався, що такій значній кількості українських амазонок, мейкюселферок, феміністок, незалежниць невідомі сарказм, іронія, не кажучи вже про самоіронію. Хоча б іноді релаксуйте й ніколи (чуєте – ніколи) не вірте чоловікам на всі 100 %, в повному обсязі. Взагалі, нікому не вірте, окрім мене )))

Щоб уникнути різних тлумачень написаного, нагадаю, що іронією вважають насмішку, замасковану під зовнішню серйозність. Самоіронія – здатність посміятись над собою. А сарказмом є вищий ступінь іронії.

Повертаємось до жінок, з’ясовуючи, що вони шукають в чоловіках. Як стати отим єдиним, без якого дівчина/жінка не уявляє власного життя?

Якщо сформулювати коротко, мужчина в одній особі повинен поєднувати якості принаймні восьми фігурантів чоловічої статі. Ви повинні бути для жінки:

1/ турботливим батьком (якщо вона виростала, як квіточка під його доглядом, буде завжди порівнювати вас з татком; коли він був відсутнім в її житті, ви повинні відповідати тому ідеальному образу, який вона створила у власній уяві);

2/ старшим братом – захисником (в будь-якому конфлікті, навіть з вашою мамою, ви ЗАВЖДИ повинні бути на стороні дружини);

3/ найкращим другом, що вміє зберігати чужі таємниці (це зробити дуже важко, позаяк насправді чоловіки є набагато більшими пліткарями, аніж жінки);

4/ надійним товаришем, котрому можна довірити спільні гроші (улюблена фраза жінок у виконанні чоловіків6 «Мої гроші – це наші гроші, твої гроші – виключно твої кошти»);

5/ фаховим вихователем її дітей (в ідеалі – ваших спільних дітей ви повинні виховувати своїм позитивним прикладом, щоб діти пишались татом і копіювали його чесноти у власному дорослому житті);

6/ особистим дизайнером, мейкапером, масажистом (завжди з природньою цікавістю говоріть, як фантастично вона виглядає, що треба покращити, - а ось ці слова потребують особливих обережності та делікатності, і навчіться, нарешті, робити масаж – це не складно);

7/ священником, котрий все прощає та не згадує (не згадувати помилки жінки - зовсім не означає, що їй також заборонено пригадувати ваші «косяки», гендерна рівність так не працює);

8/ і ледь не забув – найкращим коханцем.

Казочку про те, що розмір не має значення, вигадали чоловіки. Як ви вже здогадались, цю фразу завжди повторюють власники малюсьок. Жінка, яка бодай одного разу вже народжувала дитину, за слова «розмір не має значення» може побити чоловіка. Уникайте оповідок про те, як багато було у вас жінок. Якщо ви з її слів – не перший, а другий, вона – або перша, або друга. І затямте: важливо бути не першим чоловіком у вашої дівчини/жінки, а ОСТАННІМ. Тобто, тим мужчиною, спізнавши якого, вона до останнього життєвого подиху ніколи не засумнівається, що ви – the best.

За бажанням до восьми перелічених образів можете додавати інші чесноти, коли вони у вас є: уміння швидко готувати смачну їжу; водійський досвід в поєднанні з вашим новим транспортним засобом; індивідуальну майстерність робити хатній ремонт; особисту гігієну з відсутністю шкідливих звичок; невживання алкоголю під час відвідин з друзями полювання, риболовлі, збирання грибів, футболу, сауни; наявність власного комфортабельного, просторого житла в чудовому місці; закоханість в прання речей та прибирання помешкання; любов до хатніх тварин; нездоланне бажання називати тещу мамою; уміння заробляти та приносити додому високу й стабільну заробітну плату.

Якщо ви саме такий, як описано вище, вам вже нічого не треба робити на шлюбному ринку. Дівчата будуть полювати за вами. Сидіть, як Божество, на березі Ріки життя, і спостерігайте за чергою з жінок, які конче воліють вийти за вас заміж. Особливо, як не прикро це констатувати, після закінчення війни.

Якщо до 2014 року в населенні України на 46 % українських мужчин дітородного віку припадало 54 % відповідних жінок, то опісля війни демографічна криза змусить українських жінок через безвихідь закривати очі на більшість недоліків чоловіків. Або шукати собі пару в Європі. Скільки молодих жінок (в тому загалі й з діточками) – громадянок України, які вибули з нашої держави на час війни, вже ніколи не повернуться до Батьківщини, не знає ніхто. І ця обставина є одним з найсумніших вислідів війни.