Пересічна миколаївська ганьба, акакатакавайна?

Міністру юстиції України п. Денису Малюсці,

callcentre@minjust.gov.ua

ТУ ДСАУ в Миколаївській області,

inbox@mk.court.gov.ua

Чарнецького Яна Богдановича

СКАРГА

У відповідності до ст. 40 Конституції України всі мають право направляти індивідуальні письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Я ще 22. 06. 2022 звернувся за обома адресами з електронною скаргою. Нині вже 01. 07. 2022. Жодної відповіді я досі не отримав. Жодної гривні із зароблених в січні/червні 2022 року в якості присяжного в одному з районних судів прифронтового Миколаєва я також не отримав.

На кожного російського полоненого держава Україна щомісячно витрачає щонайменше 3000 грн. Мене, пенсіонера з 38 роками загального стажу та орденом «Хрест Івана Мазепи» теперішня влада слуг народу (невідомо якого) вважає гіршим за російського окупанта!!! Розмір моєї щомісячної пенсії складає 2300 грн! Хоч уряд України прожитковим мінімумом називає суму 2600 грн на місяць.

Я змушений працювати присяжним засідателем в …..районному суді. Навіть тоді, коли вибуховою хвилею вибиває вікна суду. Від січня 2022 року ТУ ДСАУ в Миколаївській області без жодних пояснень припинило виплату мені заробленої винагороди за січень 2022 (2 години), лютий 2022 (2 години) , квітень 2022 (2 години), травень 2022 (3 години) червень 2022 (5 годи). Відповідні табелі обліку робочого часу за всі місяці знаходяться вТУ ДСАУ.

Від січня 2022 року і до нині я нікуди не мігрував з Миколаєва, з’являвся вчасно абсолютно на всі виклики суду. Хоча в нашому районному суді з двох десятків присяжних в Миколаєві залишилось лише четверо, а тому числі і я.

КОЛИ ТУ ДСАУ ВИПЛАТИТЬ МЕНІ ЗАРОБЛЕНІ В 2022 РОЦІ КОШТИ? До президента якої країни з тих, що фінансово допомагають України, мені треба звернутись? Я не прошу у вас «гуманітарку» з простягнутою рукою. ВІДДАЙТЕ чесно ЗАРОБЛЕНЕ.