В Миколаєві немає вулиці Ференца Ліста

Чому? Не знаю. Ані у підтримці російського імперіалізму, ані в українофобії Ференц не був поміченим.

В 1847 році музикант-віртуоз, композитор Франц (Ференц) Ліст побував з концертами у багатьох містах України – Києві, Львові, Чернівцях, Єлисаветграді, Житомирі, ОДЕСІ, МИКОЛАЄВІ та інших, менших населених пунктах.

Саме тут, в південних широтах України, виникають його фортепіанні п’єси «Українська балада» та «Думка» на теми українських народних пісень «Ой, не ходи, Грицю» й «Віють вітри, віють буйні». В Миколаєві під впливом розповідей про перебування в місті пораненого Івана Мазепи (мазепинськими місцями є місцеві яхт-клуб, Руська коса в теперішньому Корабельному районі обласного центру) й народились твори Ференца Ліста, присвячені Іванові Мазепі. Ліст, на відміну від російських імперіалістів О. Пушкіна, М. Лермонтова, вважав Мазепу видатним борцем за свободу народів.

До Миколаєва Франц Ліст прибув з Одеси. Двогодинний концерт він дав в будинку Офіцерського зібрання (на вул. Адміральській), який нині знаходиться в аварійному стані.

Рояль, який тоді знаходився на першому поверсі зібрання, пам’ятає не лише руки Ференца Ліста, а й пальці Миколи Римського-Корсакова, котрий двічі (в 1873 та 1881 роках відвідував Миколаїв та мешкав на вул. Адміральській, територія сучасного музею суднобудування та флоту). Разом з кількома місцевими музичними колективами М. Римський-Корсаков дав 20/21. 06. 1881 мав два виступи в Офіцерському зібранні.

Історичну будівлю було збудовано в 1824 році за наказом тодішнього губернатора Миколаєва Олексія Грейга. Завдяки йому 20. 09. 1827 було також урочисто відкрито щойно засновану Миколаївську обсерваторію. Будемо у вересні відзначати 195-річчя нашої обсерваторії, однієї з найстаріших у східній Європі чи слухатимемо повітряні тривоги?

До речі, в тодішньому Херсоні Ф. Ліст чомусь не виступав. Мабуть, тому, що населення Миколаєва в 1847 році складало 50 тисяч осіб (за мірками середини 19 століття Миколаїв був доволі впливовим містом). В Херсоні мешкало 20 тисяч резидентів. Довідково: тогочасна Одеса налічувала 80 тисяч мешканців, у Львові мешкало 65 тисяч громадян, а в Киві – лише 60 тисяч чоловіків та жінок.

Виступити в місті корабелів Франца Ліста запросив тодішній військовий губернатор Миколаєва та Севастополя (квітень 1833 року – квітень 1851 року) адмірал Михайло Лазарєв, що вільно володів англійською та німецькою мовами. До слова, з ініціативи М. Лазарєва на кожному кораблі Чорноморського флоту з’явились бібліотеки для офіцерів та моряків. Куди зник тодішній культ знань, що надавали книжки?

Три видатних миколаївські адмірали: Захарій Аркас (старший брат Миколи Аркаса), Олексій Грейг та Микола Лазарєв мають безпосередній стосунок до заснування в 1822 році та подальшого функціонування Севастопольської офіцерської, морської бібліотеки. Росіяни вже відзначили 200-ліття однієї з найстаріших морських книгозбірень в світі. В Миколаєві про цю бібліотеку, занесену в реєстри ЮНЕСКО в якості всесвітнього культурного надбання, - ані чичирк. Плавно перетворюємся зі столиці адміралів, корабелів на провінційне містечко кораєбєлів…