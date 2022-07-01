Небезпеки, що чекають на українців після закінчення війни

Війна України за власну незалежність, звільнення окупованих Росією територій Криму, Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя колись закінчиться. Але не у цьогорічному травні (нині вже – липень), як обіцяв О. Арестович, і не в березні 2023 року, як кажуть очільники Миколаєва та області.
Закупівля Індією та Китаєм енергоносіїв, сировини у РФ в нечувано великих обсягах дозволяє Росії вести війну в Україні, не особливо звертаючи увагу на західні санкції. Навіть нині російський резервний валютний фонд за доступними для московської верхівки коштами в кілька десятків разів перевищує річний бюджет України.
До активної, збройної фази війни проти українців В. Путін та РФ почали готуватись відразу після обрання президентом України В. Ющенка. За президентства В. Януковича російські війська не окупували Україну лише тому, що не було потреби. Адже керівниками СБУ, МОУ, деяких міністерств, ОДА професор – шапкокрад призначав російських громадян, які хизувались власними російськими паспортами. Український парламент не тільки подовжив навічно перебування російського військового флоту в Севастополі, а й кардинально змінив політику в оборонній сфері. Були розпродані за копійки зразки сучасної української зброї, знищені десятки підприємств ВПК та конструкторських бюро. ЗСУ щодня скорочувались, обеззброювались.
Майдан все змінив. Тому напад Росії на Україну з окупацією такої частки української території, яку вона не зможе захистити, був НЕМИНУЧИМ.
Війна росіян з українцями, яка триває від лютого 2014 року, колись закінчиться. За моїм прогнозом це станеться не раніше листопада 2023 року, початку чергового опалювального сезону в Україні. Консенсусного розуміння, як повинна фінішувати «спецоперація» немає не лише серед керівників провідних світових держав, а й посеред мешканців України. Про різні візії закінчення війни, присутні в планах українських громадян, я вже писав: //news.pn/ru/blogs/273205
Тепер пора поговорити про небезпеки, які чекають на громадян України опісля припинення бойових дій в зв’язку з неминучою військовою перемогою ворога. В першу чергу це стосується майбутніх проблем в нематеріальній сфері, а не в галузі відбудови, реставрації, інвестицій, відновлення виробництв. Позаяк об’єднана Європа базується в першу чергу на спільних моральних цінностях, а не на високому комфорті для щоденного замешкання, споживання їжі чи відпочинку. Тим паче в матеріальній сфері є галузі, в яких Україна, без вступу до ЄС та НАТО, вже випереджає Європу. В нашій країні: дешевий громадський транспорт в містах; висока якість їжі в кафе та рестораціях, поєднана з низькою ціною; смак та вартість кави в кав’ярнях; швидкість та доступність, через невисоку ціну, Інтернету; присутність документів особи в «Дії» тощо. Нам є чому навчити ситих об’єднаних європейців.
Але спочатку доведеться подолати усі немайнові небезпеки, які очікують українців після війни. В грі «люто пересваримось усі з усіма» громадяни України є, безумовно, чемпіонами світу. Серед основних проблем у цій царині я виокремлюю наступні.
Буду ралістом. Війна за українську Україну після перемоги над Росією ще попереду. Отакою, як до 24. 02. 2022, наша держава вже не буде. Але щоб вона стала такою, якою ми її уявляли в 1989/1991 роках, треба ще багато працювати. Усім.