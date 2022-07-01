Вибір як покарання – 2

Після публікації «Вибір як покарання» мене в приваті намагаються переконати, що Микола Васильович Гоголь-Яновський (правнук Яна Яновського) є одночасно видатним і російським письменником, і українським літератором. Пояснюю ще раз – українським письменником, журналістом, поетом стають не завдяки народженню в Україні чи володінню українською мовою, а виключно через авторство, тобто, твори, оприлюднені українською мовою. Назвіть бодай одну оповідку М. Гоголя українською мовою. Не згадаєте, позаяк їх не існує.

Якщо охарактеризувати польського українця М. Яновського-Гоголя один словом, він був ПРИСТОСУВАНЦЕМ. Якби серед його знайомих виявився багатий українець, що спонсорував літературну діяльність письменника та, відповідно, вимагав написання творів виключно українською мовою, М. Гоголь писав би українською.

В грудні 1840 року в листі московським друзям, які фінансували його творчу діяльність, «українець» Гоголь пише з Італії: «Да, чувство любви к России, слышу во мне сильно». Далі М. В. Гоголь в лютому 1841 року повідомляє С. Т. Аксакову: «Теперь я ваш. Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди». Потім в серпні 1844 року М. Гоголь пише О. Данилевському: «Мне Россия и все русское стало милей, чем когда-либо прежде». В квітні 1846 року в Римі «український класик» називає російську імперію «раем, каким для меня кажется теперь требующая любви нашей Россия». Ці листи вивчають на уроках російської літератури в школах РФ і спробуйте комусь заперечити, що Микола Гоголь є саме російським і виключно російським письменником.

Перш, аніж цитувати короткий лист М. Гоголя, написаний українською мовою, нагадаю мало вивчені факти його біографії.

Народився М. Гоголь у вересні 1809 року як Микола Яновський. Його рідні сестри Ельжбета та Анна вважали себе польськими росіянками, як і рідний брат мами М. Гоголя – Пйотр Косяровський.

Безробітний 20-річний М. Гоголь в 1829 вирушає в першу, таємну мандрівку до Європи. Хто фінансував це завдання - поїздку, досі невідомо. Адже власну першу роботу дрібного чиновника в департаменті уділів з мізерною зарплатою, 500 рублів на рік, Микола Васильович отримав лише в березні 1830 року. Поїздку безробітного літератора з купою боргів до Єрусалиму в 1847 році за офіційною версією спонсорували якісь московські друзі письменника. Хоча, окрім Олександри Россет, яка вийшла заміж за дипломата М. Смірнова (а не за злидаря без власного житла та будь-якого майна М. Гоголя) і стала Смірновою/Россет, друзів у Миколи не було. Олександра була єдиною жінкою, котру все свідоме життя до смерті в 1852 році письменник кохав. Без відповіді.

Іноді, за чиїмось завданням М. Гоголь підтримував стосунки з поляками, показуючи власне володіння польською, українською мовою та «нелюбов» до росіян. Микола товаришував з Адамом Міцкевичем, Франциском Дубінським та Богданом Заліським, другом Тараса Шевченка з часів солдатчини. З емігрантом – революціонером, активним учасником польського повстання 1830-1831 років проти російського імперіалізму А. Міцкевичем бідний письменник М. Гоголь зустрічався в Парижі в 1837 році під час невідомо ким профінансованого відрядження Миколи Яновського-Гоголя до Італії та Франції. Відомо, що саме в цей час на прохання М Гоголя про фінансову допомогу відгукнувся … російський цар та надіслав письменнику 5000 рублів, солідну суму в ті часи.

Перед виїздом з Парижу до Риму в 1837 році М. Гоголь заходив до Б. Заліського. Не заставши Богдана вдома, Микола залишив записку українською мовою, в якій закликав пана-товариша працювати на славу козацької землі, надсилати листи М. Гоголю в Рим і при нагоді завітати на гостину: «Добре було б, коли б і сам туди коли-небудь примандрував. Дуже, дуже близький земляк, а по серцю ще ближчий, чим по землі. Микола Гоголь».

Окрім, М. Максимовича та Б. Заліського, більше нікому М. Гоголь не писав українською мовою. Принаймні, поки інші українські тексти класика російської літератури є невідомими. Виходячи з вище наведеного, правові підстави вважати М. В. Гоголя – Яновського українським письменником відсутні.