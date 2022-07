Наукові відкриття опісля війни

Фізична загибель сотень тисяч людей під час воєн, якби це цинічно не звучало, прискорює наукові відкриття у післявоєнний час. Так цивілізація захищається, намагаючись пом’якшити біль утрати для тих, хто залишився живими. Зокрема, нині людство знаходиться на порозі глобальних відкриттів, які змінять наше життя більш радикально, аніж з’ява інтернету. Пишу про майбутнє відкриття четвертої форми матерії та про вивчення можливості мандрувати в часі в зворотному напрямку (поки ми рухаємось лише вперед, від минулого до майбутнього).

Перш, аніж поділитись власними думками про мандрівки в часі, даю розлогу цитату Аїди Болівар зі статті «Власники чужих мактубів», оприлюдненої інтернет-ресурсом «Українська правда» ще 03. 09. 2009. Наразі ніхто про інші форми матерії більш доступно не написав.

«Наше земне життя є лише підготовкою до існування в іншій (не тілесній) формі, яке починається в момент смерті тіла – оболонки. Чи існує БОГ? Звісно, існує. Але не в тій формі і не втому контакті із нами – людьми, як ми зазвичай вважаємо останні десять тисяч років. Далі пропоную покинути церковні міфологеми та звернутись до науки, котру нам дарує, звісно, БОГ – УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОЗУМ. Як і розуміння МАТЕРІЇ.

Зі шкільних підручників ми знаємо про перебування матерії в одній з трьох форм і можливих переходах її з одного різновиду в інший. Загальновідомі і назви форм: газоподібна (gas), рідка (liquid), тверда (firm substance). Пробуджуючи пам'ять, можемо відкрити файл про пару, воду, лід. Сучасна психологія домовилася розрізняти п'ять систем сприйняття трьох класичних різновидів матерії. Для мислячої людини цими системами є: візуальна, аудиальна, кінестетична, нюхова, смакова. В різні періоди життя людини, від народження до смерті фізичного тіла, домінуючі позиції займають ті чи інші системи. Поділяючи чоловіків та жінок на візуалів, аудіалів, кінестетів, "осіб з гострим нюхом", гурманів, ми вказуємо, який з каналів встановлення контакту з матерією є для цієї людини кращим. Відповідно до закону збереження звуження одного з каналів неминуче веде до розширення іншого. Втрата зору загострює слух. Погіршення смакового сприйняття підвищує нюх etc. До речі, в тілі вагітної матері, майбутня людина до дев’ятого тижня власного життя не має статі – спочатку всі є дівчатками, і лише потім частина дівчат стає хлопцями.

Все, дотичне людського сприйняття трьох різновидів матерії, стосується і четвертої, інформаційної форми матерії. Я називаю її inwab (informwaveab). Це слово означає: інформаційна хвиля.

Незабаром БОГ дозволить людству відкрити й інші форми матерії. Якщо ми не знаєм про них, це ж не означає, що їх не може бути? Натомість, поки що можна переконливо говорити про наступні різновиди ДЕЧОГО. Будь-яке ЩОСЬ перебуває в одній з чотирьох форм матерії: gas — liquid — firm substance — inwab і за певних умов переходить з однієї форми в іншу. Наприклад, інвейб води може існувати в фото, відео, аудіо варіанті, літерному зображенні (вода, water), хімічній формулі і т. п. Знаючи хімічну конструкцію води (inwab), в сьогоднішньому світі ми легко можемо перевести її з інформаційної форми в будь-яку з трьох інших форм існування матерії: gas, liquid , firm substance.

Рідка форма перебування людини: яйцеклітина + сперматозоїди. Тверду субстанцію можемо чітко спостерігати від народження індивідуума і до його фізичної смерті. Газоподібна форма людини наздоганяє тіло після кремації або розщеплення в результаті підземного поховання. Інформаційний різновид існування матерії — людини може проявлятися як пам'ять про нього, аудіо, відео матеріали, електромагнітні хвилі з інформацією про конкретну людську істоту, пульсуючі у Всесвіті (Universum).

Активний процес клонування людей, особливо в США, є незаперечним доказом того, що людина з інвейба може перейти в тверде тіло. Адже нині клонують дітей — абсолютно точних копій одного з біологічних батьків або біологічних братів, сестер. Можуть викуповувати з клінік або тіл матерів запліднені яйцеклітини. Як моно, так і попередньо розщеплені клітки для отримання "однояйцевих" близнюків. Фахівці вже вміють заряджати ембріони необхідною інформацією. Наприклад, для синтезу людської істоти із заданими показниками. Статтю, зростом, кольором шкіри, волосся більш об'ємною лівою або правою півкулею мозку. Щодня в світі відбуваються й інші наукові "прориви".

Навколо Землі з моменту появи першої людини існує недоступний звичайному оку інформаційний бульйон — інвейби мільярдів фізично померлих предків. Вираз "інформація — матеріальна" слід розуміти буквально. Навколишній ефір (air) насичений інформацією про всіх померлих. Принаймні, за останні десять тисяч років. Від часів Адама і Єви.

Бог, Аллаh, Будда, Крішна, as you like, поступово дає Людству можливість пізнавати нові види (kinds) існування матерії. Поки з відомих найменш вивченою є inwab. Коли наш світ досить добре опанує інформаційним видом матерії, Бог підкине людям знання про п'яту різновиди матерії. Можливо, людство вирішить назвати її думко-формою (mindform) або як-небудь інакше. Потім прийде черга шостої форми матерії і т. д. Адже процес пізнання Всесвіту не може бути обмеженим умовною кількістю матеріальних форм. Про це достатньо сказано у всіх книгах Людства, званих священними. Як і про можливу переправу фізично померлих тіл людей з інформаційної форми існування матерії в іншу субстанцію. У релігійній літературі смисловий апарат для розуміння інвейба описаний в історіях про "Страшний Суд". Фізичного відновлення мільярдів тіл померлих "гомо сапієнс" в цвинтарі на Оливковій горі в Єрусалимі не буде. Біблія, Коран передбачають інший варіант.

Уся інформація про кожну людину, яка перебуває в air, займає мізерно мало місця. Нам ще недоступні програми архівування, відомі Творцеві. Тому в першоджерелах йдеться про інший Страшний Суд — з'єднання в якийсь момент в одній точці інвейбів всіх людей з минулого. Це цілком реально. Можливо, Inwab Mega Party відбудеться в Єрусалимі (над Храмовою горою або над мечеттю Аль-Акса) чи в Києві, над Софійським комплексом – авт.

Поки ж Бог здійснює репетиції Страшного Суду. У вигляді стихійних лих, революцій. Під час катастроф, воєн гинуть сотні тисяч людей. Гинуть фізично, але їхня інформаційна хвиля поповнює «бульйон пам’яті» навколо Землі».

Дотеперішні шкільні знання про існування лише трьох форм матерії є так само доволі умовними, як і ствердження про виключно три форми часу: минулий, теперішній, майбутній або про тримірну систему координат у просторі. Шкільна програма настільки застаріла, що виховує сіру більшість, абсолютно не здатну до абстрактного мислення, а тим паче, наукових відкриттів. Без яких науково-технічний прогрес, як і подальше існування людства, є неможливим.

Грантові програми транснаціональних донорів підтримують намагання вчених отримати "чорну діру", яка дозволить подорожувати з минулого в майбутнє і навпаки. Однак міні-діри виникають під час сну в мозку кожної людини. У сні ми безперешкодно мандруємо, як в минуле, так і в майбутнє. А потім розповідаємо про віщі сни, що справдились в повному обсязі, чи розкриваємо злочини, котрі протягом сотень років вважались такими, що непідвладні людському розуму.

Про геніїв кажуть, що вони на століття випередили власний час. Їхній мозок, що є антеною, яка приймає і генерує хвилі, в даному випадку прийняв фрагмент матерії в четвертому вимірі, який вільно пересувався в навколоземному інформаційному бульйоні від минулого до майбутнього чи в зворотному напрямі.

Усю умовність поділу часу лише на три форми (минуле, ця мить та майбутнє) ще в 16 сторіччі розуміли творці сучасної англійської мови. Загальновідомо, що в англійській також є три форми часу: past, present, future. Але в залежності від того, дія є завершеною чи триває в часі (пригадайте основи теорії відносності Ейнштейна, математичної комбінаторики чи квантової фізики) кожна з оцих форм часу ще ділиться на чотири різновиди - simple, continuous, perfect, perfect continuous. Як наслідок, в англійській мові можна отримати 12 (!) часових форм.

Мені це нагадує українське спрощення. У нас і форм часу лише три, і складових поняття власності тільки три. За українським законодавством власність – право володіти, користуватись та розпоряджатись предметом власності будь-якої форми/ Порівняйте з 12 (знову число апостолів – 12) складовими права власності в американському праві. Те саме можна сказати і про спадкове право в різних країнах, яке є похідним від права власності. Як матеріальної, так і немайнової.

Повернімось до нинішніх можливостей мандрувати в минуле. Наведу усім відомий приклад. Сонце рухається зі сходу на захід, як і людське літочислення. Колись люди так домовились. Якщо ви плануєте потрапити в минуле, достатньо сісти на швидкісний літак і прилетіти з Токіо до Лос-Анжелосу. Політ в майбутнє виглядає, як швидкісна мандрівка в зворотному напрямку. Сьогодні людство навчилось літаки зі швидкістю звука. А що буде з часом, коли люди пересуватимуться навколо Землі зі швидкістю світла чи ще набагато швидше? Час можна спресовувати, наче матерію, яку ми заганяємо у флешку. В майбутньому ми зможемо форматувати час, як нині форматуємо інформаційні файли.

Змінити майбутнє можливо, змінивши теперішнє. Змінити минуле завдяки змінам теперішнього – неможливо. Ми зможемо мандрувати в минуле, лише спостерігаючи його та вивчаючи. Але навіть наша присутність у минулому ніколи не дозволить змінювати його. Люди спроможні змінювати виключно власне суб’єктивне ставлення до фактів, що мали місце в минулому. Так наука вважає нині. Що буде завтра, невідомо. Адже, якщо файли минулого булькають в інформаційному бульйоні навколо Землі, думка про можливість залізти в старий файл з метою відредагувати його має право на існування. Якщо ми ще не вміємо це робити сьогодні, це зовсім не означає, що людство не навчиться так робити в майбутньому. Якщо б нашим батькам-радянським школярам після 2 світової війни сказали, що їхні діти матимуть мобільні телефони з відеозвязком, вони повірили б? А в кінотеатри з ефектом особистої присутності глядача та генерацією в кінозалі запахів тих речей (моря, їжі, лісу тощо), які він бачить на екрані, вони вірили? Швидкість руху Землі навколо Сонця постійно збільшується, як і швидкість нашого життя. Тільки, здається, вчора пішов до школи, а нині вже помирати пора. Не промайнуйте власне життя, не витрачайте його на нікому не потрібні дурниці. В першу чергу непотрібні вам.