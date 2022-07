Меч Филиппа. Апокалиптический сценарий «Sталкер»

Историю напишут выжившие. Вскроют Капсулы времени и вынут из ножен меч Филипа.

Как не цинично звучит, но питательная среда в пользу гениального кино –– это войны, голод, социальные потрясения. Пишите сценарии и снимайте сериалы! Перо острее меча и трудится отнюдь не всегда ради прибыли. Мотор! Камера! Начали!

Документальные фильмы в стране потихоньку снимают, производство художественных лент и сериалов сошло на ноль. Большая потребность в высококачественных сценариях. За 30 лет исчезли такие таланты с украинского литературного горизонта.

Поэтому наш сценарий может претендовать на горяченькое место на Netflix! Почему наш? Да потому что автором идеи и моим соавтором является никто иной как Генсек НАТО Йенс Столтенберг! Круг идей узок!

Помнится как, организовывая конкурс «Гражданский проектор» в 2015 году, мы – Александр Сенкевич, Андрей Лохматов и Автор – обсуждали возможности рождения Николаева как столицы документального кино. А ведь имелись реальные возможности и всё удалось, если б не активисты-рептилоиды источники всех бед, которые по дури своей зажгли шины у ОГА под окнами губернатора Вадима Ивановича Мерикова. Зловещая история пассионариев!

Однако к апокалиптической реальности! Напомню, что загадочный Sталкер - от stalker - это ловец, охотник, преследователь. Человек, занимающийся исследованием опасных объектов и территорий, связанных с риском для здоровья и жизни.

По нашей версии именно Sталкер выжил в ядерной катастрофе.

Идея Апокалиптического сценария для Украины

Апокалиптический - в 21 веке это обозначение периода времени или состояния общества, когда существованию самого человека угрожают роковые, смертоносные силы континентального либо планетарного масштаба - оружие массового поражения и уничтожения, экологические катастрофы, неотвратимые эпидемии.

Несколько дней тому Йенс Столтенбергвысказал вслух пророчество. Состоявшее в идее затяжной войны в Украине. Чем поверг и без того страдающе население в дикий ступор. Ему вторит канцлер Шольц. «German Chancellor Olaf Scholz said Russian President Vladimir Putin prepared for his war on Ukraine for at least a year before inciting it, and predicted Putin is likely to be able to maintain a drawn-out offensive for a "long time."/ Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин готовился к войне с Украиной как минимум год, прежде чем спровоцировать ее, и предсказал, что Путин, вероятно, сможет вести затяжное наступление «долгое время».

Не сгущая краски о "Long time" Апокалиптического сценария.

Те, кто не погибнет под ракетами и пулями, тот умрет от недоедания, голода, эпидемий или замерзнет зимой без газа и электричества, меховой обуви и одежды. Цветущие города юга опустеют. Одесса-мама не станет исключением. Руины Мариуполя реальней любого Алеппо. Наши дети не смогут учиться в классах, а те, покинувшие страну, будут штудировать чужие языки и стремительно забывать украинский. Какой с них спрос? – они же дети …

Мир циничен и думает о своем благе. Украинскую войну постепенно забудут. Лениво станут поглядывать на экранные новости телевизоров в паузе между пивом и таблетками Xanax с понюхом кокаина.

И тогда появится Sталкер с мечем Филиппа в отважных руках… Мотор. Камера. Стоп!

Капсула времени. Викинг Йенс Столтенберг

Йенс счастливо родился 16 марта 1959 года в семье Торвальда Столтенберга, известного норвежского политика. В 1960 году папу назначили Послом в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, страну пожизненного президента Иосипа Броз Тито.

Умный малыш удивительно быстро впитывал в себя идеи социальной справедливости, витавших в природных красотах коммунистической державы.

Но самым сильным фактором влияния на подвижное и живое мировоззрение Йенса оказала старшая сестра Камилла, в то время активный функционер «Красной молодёжи» - нидерландской леворадикальной организации марксистско-ленинского толка, созданной в 1967 году.

Шестидесятые и первая половина семидесятых самая прогрессивная и модерновая часть истории Европы, да и мира в целом. Чего стоят The Beatles, Rolling Stones, музыкант-авангардист Сергей Курёхин, мир моды, литературные изыски Жан-Поля Сартра, которых не отыскать в другие эпохи, потрясающее кино, космос, авто… В эти годы зарождался скандинавский социализм, искал свой путь Китай, бушевал Карибский кризис с советскими ракетами на Кубе, Ли Харви Освальд стрелял в Джона Фитцжеральда Кеннеди, но в целом Европа и прогрессивное человечество дружно шагало в очень позитивном – в направлении мира во всем мире и благополучия для каждого отдельно взятого!

Где-то далеко, в Азии, американцы жестоко бомбили Вьетнам. Эта война продолжалась 20 лет, с 1955 по 1975 гг.. «Красной молодежи» Камиллы Столтенберг было куда вымещать гневные протестные эмоции.

Белокурый, породистый Йенс, прилежно штудировавший учебники по философии и политэкономии, был в первых рядах протестующих против вьетнамской войны.

Надо уразуметь простое, Йенс Столтенберг сын эпохи - The world needs peace! – Миру мир! - он никогда не ввергнет Европу и человечество в войны.

Не читайте провинциальных «мосек», облаивающих Генсека НАТО, ибо «трудовая книжка» Йенса Столтенберга содержит следующие первостатейные записи: премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2014 года.

Да и скандинавский меч у него всегда под рукой. Йенс из потомственных викингов и умеет управляться с оружием.

Капсула времени. Меч прадедов

Филипп Иванович Кабашный – отец Владимира и моего мужа Александра, мой свекор, а значит дед и прадед здравствующего рода Кабашных.

Справа на фото меч самурая катана. Он ввезен Филиппом Ивановичем как трофей в 1946 году из Дальнего Востока, где с самого 1941 года советские войска сдерживали самую свирепую в мире японскую армию. Катана – трофей войны и победы над Японией. По-домашнему катана называли мечом Филиппа.

Ныне признак доблести и чести тупеет в запасниках краеведческого музей. Неестественное состояние для семейной реликвии. Рукоять меча не вложена в руки потомков.

Однако эта интересная история требует отдельного эссе.

Узко смотреть на символ доблести и чести, как на музейный экспонат. Это все равно, что Икону сунуть в антресоли…

