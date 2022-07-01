Слуги, без судової реформи забудьте про ЄС

Останні 8 років ми майже щодня чуємо балачки владоможців про завершення судової реформи у найближчому часі. Поки за президентства П. Порошенка та В. Зеленського лише підвищили заробітну плату суддів та розмір судового збору – це уся реформа.

В судах першої інстанції реально не вистачало суддів. В Конституційному суді України, де після служби колишні судді отримують довічне утримання в розмірі 200-250 тисяч грн на місяць, ніколи не бракувало бажаючих попрацювати. Попри незрозумілу для абсолютної більшості українських платників податків необхідність існування такої коштовної владної інституції.

Нині серед вільних робочих місць, пропонованим безробітним, з’явились вакансії секретарів судового засідання районного суду (Миколаїв та область), старшого секретаря канцелярії суду. Кваліфікаційна вимога – вища юридична освіта. Зарплата секретаря, яку пропонують реформатори судової влади, є мінімальною. Це не жарт. За нормами ООН поріг бідності складає 5 доларів на день, наразі 5300 грн на місяць. В Україні особі з вищою юридичною освітою пропонують «чистими» 5200 грн за роботу протягом місяця в суді. Де за помилку можна втратити і роботу, і свободу. Тому в судах бракує секретарів. Молоді хлопці та дівчата намагаються заочно здобути юридичну освіту безоплатно, на бюджеті. Для цього вирушають працювати секретарями в суд. Відразу після отримання диплому ці вже навчені працівники суддів звільняються. І треба знову шукати нових гіпотетичних студентів. Чи сприяє така плинність кадрів покращенню правосуддя, замислитесь самостійно та дайте відповідь декому на питання «Чому ми ще не в НАТО та не в ЄС»?

Нахабні європейці вимагають, аби в Україні розширили використання суду присяжних, збільшили категорії справ, що вимагають суду присяжних, та покращили процедуру відбору. Якщо ми плануємо колись вступити у цивілізоване співтовариство, то повинні відкинути практику потрапляння до числа присяжних колишніх слідчих поліції, приміром, як в Миколаєві. І пора нарешті навчитись сприймати присяжних, як людей, що так само мають право вчасно отримувати чесно зароблені кошти. Річну затримку в оплаті присяжних в ЄС не розуміють. Там навіть не вірять, що така ситуація може мати місце в країні – кандидаті до ЄС, яка щомісяця отримує безповоротну допомогу в обсязі півтора мільярди євро для виплати зарплати бюджетникам та воїнам ЗСУ.

Про миколаївське ставлення до присяжних, як до жебраків в чергах за гуманітарними харчами, я вже писав («Пересічна миколаївська ганьба»).

За тиждень після публікації та звернення до міністра юстиції України я отримав відповідь, фрагмент котрої цитую: «Відшкодування витрат присяжним здійснюється відповідно до «Порядку виплати винагороди, ДОБОВИХ присяжному (ніколи нікому не виплачують – авт.) за час виконання ним обов'язків у суді, затвердженого Наказом ДСАУ від 05. 10. 2016, за № 198». П. 6 вищезазначеного Наказу передбачено, що перерахування коштів територіальними органами ДКС здійснюється в разі наявності асигнувань. П. 19 Постанови КМУ від 09. 06. 2021, № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану» передбачено, що органи казначейства здійснюють платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного рахунку. На підставі вищевикладеного та керуючись законодавством воєнного стану повідомляємо, що з боку ТУ ДСА буде вжито всіх заходів щодо виплати Вам (колись – авт.) винагороди за виконання обов'язків присяжного у період січень/червень 2022. В.о. начальника О. ТАРАСОВА».

Перекладаю зрозумілою мовою. Якщо ти пенсіонер з прифронтового міста і після всіх зелених реформ отримуєш 2300 грн щомісячної пенсії за 38 років стажу, можеш здохнути. Щоб зменшити навантаження на ПФУ. А зароблені тобою в 2022 році кошти (в якості присяжного) ми не можемо та не хочемо виплачувати – у нас для вас війна, воєнний стан.

Якщо українські суди на час війни припинять власне функціонування, це буде саме те, чого і прагне В. Путін - параліч влади. Особи, що не розуміють цієї абеткової істини, досі посідають крісла держслужбовців. Вони працюють дистанційно, отримуючи цілком реальну зарплатню. Вчасно отримуючи. Навіть перебуваючи поза межам Миколаєва, а іноді – й України.