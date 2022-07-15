Таємниці Хмельницького потребують розгадок

1

Реальне будівництво української України передбачає і правдиве інформування молоді про наших героїв. Щоб об’єктивно оцінити роль того чи іншого персонажу в історії української державності, варто використати метод терез. На одну таріль ми складаємо позитив, на протилежну – негатив. Яка частина переважить, від того й залежить оцінка нашими сучасниками людей, які кілька сторічь тому вирішували долю майбутніх поколінь.

Коли ми використаємо вище згаданий метод оцінки історичних постатей дотично Богдана Хмельницького, то дійдемо висновку про необхідність збереження і вулиць з його іменем, і пам’ятників. Щоб там не писав про «Богдана п’яного» Тарас Шевченко, якому бракувало інформації для об’єктивної оцінки Богдана Хмельницького, шляхтича гербу Абданк.

Зізнаюсь, будучи юною жертвою радянської пропаганди, я в часи СРСР вважав, що головною метою українського гетьмана було приєднання України в якості колонії до Московської імперії на підставі Переяславської угоди 1654 року. Росіяни за три сторіччя так і не показали світові оригінал цієї угоди. За тогочасним міжнародним правом якісь статті на якомусь папірусі не були ратифіковані Козацькою державою. Позаяк тексту військової угоди 1654 року ніхто не бачив. Ані тоді, ані зараз, після 24. 02. 2022.

Поговоримо про біографію Б. Хмельницького. Є й нагода – 27. 07. 2022 виповнюється рівно 375 років від дня його смерті внаслідок отруєння, виконаного за участі Ганни Золотаренко.

Народився Зиновій – Богдан 27. 12. 1595 в теперішній Жовкві, а не в Чигирині. Містечком Жовквою село Винники, відоме від 1368 року, в 1603 році назвав коронний гетьман РП Станіслав Жолкевський, друг Міхала Хмельницького, батька Богдана. Після отримання посади в Чигирині саме туди переїхала родина Хмельницьких.

Львівський єзуїтський колегіум (на базі якого в 1661 році виник Львівський університет) було засновано ще в 1591 році. Але до 1608 року початок його роботи блокувався Ягелоннським університетом, започаткованим в 1364 році в Кракові, тодішній столиці Польщі.

Протягом 1608/1612 років в колегіумі навчався Зиновій Хмельницький. В ті часи навчальний заклад був настільки елітним, що для прилаштування туди синка Міхалу Хмельницькому довелось попросити Станіслава Жолкевського, власного товариша та головного мецената польського ВНЗ. Богдан Хмельницький належав до першого випуску колегіуму, викладання в якому велось латиною. Інші мови вивчались в якості іноземних.

Де перебував Б. Хмельницький між 1612 та 1616 роком, не відомо. За однією з версій 17-річним юнаком він потрапив до Буго-Гардівської паланки, сучасна Миколаївщина, в якості джури, для козацького вишколу. Потім він служив під орудою батька в польському війську.

Відстань від Бузького Гарду до Цецори в Румунії (колишнє українське поселення Бради) складає 340 км. Саме там на початку жовтня 1620 року польський загін, з сотнею козаків Михайла Хмельницького, під проводом Станіслава Жолкевського програв бій туркам. М. Хмельницький та С. Жолкевський загинули. А Богдан на два роки потрапив в полон. Служив в Стамбулі перекладачем. Позаяк вивчив турецьку мову та її татарський діалект. До цього вільно володів латиною, польською, українською, російською. Як він звільнився з полону та повернувся до України, достеменно не знає ніхто. Є дві версії: його викупили, він втік. Особисто Богдан ніколи не розкривав таємниці.

Колись Іван Драч сказав про Тараса Шевченка: «Він був справжнім українцем – і чарку міг хильнути, і жінок не цурався». Власне, таким типовим українцем (про поляків можна сказати аналогічно) був і Богдан Хмельницький.

З першою дружиною Ганною Сомко Богдан одружився в 1625 році, коли йому виповнилось 30 років, а нареченій 17. Ганна народила 7 дітей (4 синів та 3 доньок). Сини: Григорій помер немовлям, Тиміш загинув 21-річним, Остапа - дитину забили до смерті кілери в 1647 році. Найдовше прожив Юрко (1641 – 1681). Про Остапа немає інформації.

Хоча під час навчання в колегіумі Богдан був католиком, потім він називався православним, це не завадило йому мати молоду коханку – Гелену (Мотрону) Коморовську, яка допомагала дружині Зиновія виховувати шестеро дітей. В 1647 році Даніель Чаплинський, у відсутність Богдана Хмельницького, напав на його хутір в Суботові, викрав Гелену та наказав публічно вбити маленького сина Богдана – Остапчика. Хлопчика шмагали батогами до смерті. Д. Чаплинський повінчався з Геленою, поки Хмельницький не міг цього зробити, не розірвавши церковний шлюб з Ганною. Цього ж року Ганна померла, не переживши загибель сина. Польща була приречена на повстання Богдана Хмельницького. Особливо, коли король – твій товариш, якому ти рятував життя, відповідає на письмові скарги, що нічого не може вдіяти. Маєш шаблю, захищай власну честь. Богдан захистив. І власну честь, і честь української нації. А вбивство поляками його сина в 1647 році спричинило наказ Богдана Хмельницьвого відрубати голову полоненому полковнику Мареку Собєському в червні 1652, під Батогом. Хоча поляки пропонували великий викуп за життя брата майбутнього короля Польщі.

Після серії військових перемог, Хмельницький увійшов 28. 12. 1648 року до Києва, як очільник нової держави на карті Європи. Спеціально для нього прибулий з Єрусалиму патріарх Паісій вінчав його – князя Київської Руси з Мотроною Чаплинською. Даніель на той момент вже покинув Гелену. Проте його церковний шлюб з нею ще не був розірваним. Але коли гетьманів цікавили релігійні умовності? Гелену, знову у відсутність Б. Хмельницького, стратив його старший син Тиміш, звинувативши у зраді. Спільник Гелени, поляк-управитель, після катувань признався в її зраді. Мова йшла про гроші. Бо доказів сексуальної невірності у Тиміша не було. Але були попередні домовленості з кланом Золоторенків. Тому і управителя, і мачуху Тиміш наказав вбити, не чекаючи повернення батька. Правда, дивно?

Далі події відбувались ще детективніше. В тому ж 1651 році, після страти Гелени, через місяць, не дочекавшись закінчення 40-денної жалоби, 56-річний Богдан Хмельницький вінчається з 45–річною Ганною Золоторенко. Попередні два обранці Золоторенчихи загинули за нез’ясованих обставин. У «чорної удовиці» від чоловіків, окрім майна, залишилось чотири сина. Дітей Хмельницький відразу усиновив.

Найбільше одруженню батька на Ганні радів його спадкоємець – син Тиміш, 19-річний полковник. Тиміш, що вже бачив себе наступним гетьманом, якщо батько почне хворіти, наступного року одружився на Розанді Лупу, доньці молдавського очільника. В 1653 році Тиміш загинув в одному з боїв на території Молдови. Його дружина того ж року народила в Суботові двох хлопчиків – близнюків. Подальша доля малих спадкоємців молдавського та українського престолів є невідомою. Їхня мама після смерті отруєного Богдана Хмельницького в 1657 році повернулась до Молдови, де дивно загинула в 1680 році.

Після одруження в 1651 році з Ганною Золотаренко Богдан раптом почав втрачати здоров’я. До цього 56-річний гетьман ніколи не хворів, стрибав взимку в крижану ополонку, легко випивав кварту горівки. Натомість ГАННА ПОЧАЛА ВИДАВАТИ ПИСЬМОВІ УНІВЕРСАЛИ, обов’язкові для виконання підлеглими Хмельницького. Гетьманша, яку ніхто ніколи не обирав (А. Єрмака згадали?) отримала владу, більшу за владу гетьмана, котрого козаки обрали. Саме «Анна Хмельніцкая» (так вона підписувалась) була лобісткою укладання Переяславської угоди з росіянами та здійснила усю підготовчу роботу. Посли московського царя спочатку розмовляли з нею, а вже потім вирушали до покоїв, де лежав хворий гетьман. Чим він хворів, ніхто не з’ясовував. Цілодобовий доступ до напоїв та їжі Боді мала тільки Аня.

Московія брутально порушувала умови Переяславської військової угоди. Тому Б. Хмельницький в 1656 році відновив потаємне листування з шведським королем Карлом Х. Спілкування велось латиною, якою не володіла Ганна і стосувалось створення військового союзу для протидії Московії. Тим паче в юні роки Богдан разом з батьком вже воював проти московитів, (руцкімі вони почали називатись після 1725 року) у складі польського війська.

Так досконало латиною, як Б. Хмельницький, який усі листи писав особисто, не володіли навіть писарі Війська Запорізького. Тому Аня просила Бодю розповісти, про що це він домовляється зі шведами. Коли Богдан видав Ганні дипломатичні таємниці, він підписав собі смертний вирок. Дозу отрути в його їжі та напоях було збільшено.

Після смерті Богдана потрійна вдова не отримала очікуваної та обіцяної московитами влади. Колаборантка не могла домовитись ані з Юрієм Хмельницьким, ані з Іваном Виговським, яких, на відміну від неї, козаки ОБИРАЛИ власними керівниками. В 1671 році Ганна сховалась в жіночому монастирі під ім’ям Анастасія та зникла, вимолюючи в Бога прощення.

Залишки тіла Богдана та його сина Тимка знаходяться в склепі на глибині 4-х метрів під Святоілінською церквою у Суботові. Чутки про те, що Стефан Чарнецький розрив могилу українського гетьмана та розкидав його кістки, є відволікаючим маневром російської та польської пропаганди. Церквою можна пожертвувати. Після закінчення війни варто відкопати родинний склеп, щоб відповісти, хто та чим отруїв Богдана – Зиновія Хмельницького. Не розкритих злочинів не буває, Є вбивства, котрі влада не бажає розкривати.

2

Я переконаний, що Богдан Хмельницький помер 27. 07. 1657 внаслідок отруєння. Маю право на особисту опінію. Ця версія є вірогідною саме через пояснення смерті Б. Хмельницького, яке звучить з уст «мишебрацьєв» протягом майже чотирьох сторічь. Водночас робилось все, щоб не шукати та не досліджувати кістяк гетьмана, схований в склепі.

Злочин було виконано його третьою дружиною за участю фармацевта. Лікар постійно мешкав в Суботові. Але російська імперія знищила будь-яку інформацію. Як про лікаря, так і про його подальшу долю після смерті Б. Хмельницького.

Розглянемо дві основні пропагандистські версії смерті Богдана. Перша – вікова (на момент смерті йому було вже майже 62 роки), друга – інсульт, викликаний хронічним атеросклерозом та артеріальною гіпертензією. Такий діагноз я читав в російських джерелах, коли вони до 24. 02. 2022 ще були відкритими. І чим активніше росіяни переконують світ в природності смерті гетьмана, після початку його таємних перемовин з королем Швеці, тим я ствердніше заявляю – під смерть Б. Хмельницького замаскували вбивство, вдалу операцію тогочасної московської спецслужби.

Версія про природню смерть фізично здорового чоловіка (в 62 роки), який не мав жодного поранення та ніколи не хворів, не витримує критики. Щоб не казали розумники про середню тривалість життя в середньовіччі. Ось лише кілька прикладів зворотного.

Станіслав Жолкевський (1547/1620) загинув 73-річним в бою під Цецорою, на коні та з шаблею у руці. В тому ж бою загинув і 61-літній батько Богдана – Міхал Хмельницький.

Ян Собєський (1629/1696), попри важкі та численні травми голови, зайву вагу, помер в 67 років. Його дружина Марисенька (1641/1716), страждаючи на хронічний сифіліс, народивши 13 дітей, успішно дожила до 75-річчя.

Король Франції Людовік ХІV (1638/1715) прожив 77 років, Пилип Орлик (1672/1742) відзначився 80-літтям.

Іван Мазепа (1639/1709) помер 70-літнім виключно через важке поранення. А повний здоров’я Іван Виговський (1608/1664) жив би довго, якби в 56 років не був страчений поляками.

Та й власне Ганна Золотаренко, народивши 4 дітей, і мешкавши з 1651 по 1657 рік з Богданом Хмельницьким, ніби споживавши однакову з гетьманом їжу, прожила щонайменше 65 років. Вже в статусі черниці Анастасії вона зникла, імовірно, була вбита московитською агентурою. Бо забагато знала.

Розглянемо сучасну російську версію про інсульт, що «так вчасно для Москви» вбив Богдана Зиновія.

Відомо, що гетьман полюбляв вживати сало, горівку, міцний мед, каву та палив люльку. Про каву пишуть, що він закохався в неї від 1620 року, потрапивши до турецького полону. Але хто саме від 1651 року до 1657 року постачав каву з Туреччини до Суботова або Чигирина, росіяни забувають написати. Слава Черкаського барісти вимагає назвати його прізвище. Бо усі знають - першу кав’ярню в Європі започаткував у Відні, в 1686 році львів’янин Юрій Франц Кульчицький. Тобто, московити, перш, аніж писати, що Богдан Хмельницький помер через зловживання кавою, вивчіть матчастину. Де кава, а де хутір Суботів в 1657 році?

Усі вище перелічені продукти є суворо забороненими при атеросклерозі, інсультному стані. Але дружина та лікар не лише не забороняли, а й заохочували вживання Богданом усього, що його вбивало. Навіть після того, як за три місяці перед смертю праву половину тіла гетьмана паралізувало.

Щодо типу отрут, які використовувались в тогочасній Московії для імітації природньої смерті, варто згадати миш’як, поєднуваний з часником до сала, трави білянку, гельзему, що не має запаху, на відміну від миш’яку, і може бути доданою до будь-якої їжі. Навіть до борщу. Якщо перед смертю у гетьмана випало волосся, йому підсипали в напої різноманітні сполуки талія. Не дивно, що ніхто не знає ані прізвище особистого лікаря гетьмана, ані переліку ліків. Труїти з допомогою ладану міг і священник – сповідник, що провідував Хмельницького в останні місяці життя. Хто це був? Кому він доповідав деталі «таємниці сповіді»?

Взагалі, в середині 17 століття кращими європейськими вбивцями – отруйниками були італійці (vikna.if.ua/blog/author/1636/119193/view). В Малій Азії довголітніми лідерами в справах харчових отрут були турки. Щоб сховати сліди злочину, труп Богдана після смерті 27. 07. 1657 забальзамували. Усі нутрощі вирізали та викинули. Залишився лише кістяк та шкіра на обличчі. Чотири тижні залишки тіла чекали, поки 25. 08. 1657 кістяк поховали в склепі поряд с кістками Тиміша. Сучасна медицина може завдяки спектральному аналізу кісток, про його появу в далекому майбутньому вбивці гетьмана не здогадувались, визначити, якою саме речовиною за наказом з Московії був отруєний Богдан Зиновій Хмельницький. Українці вже готові вивчати правдиву історію України.