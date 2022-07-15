Миколаїв в 19 столітті був містом некараних вбивць

Коли президент України В. Зеленський вперше відвідав Миколаїв в статусі керівника держави, він перепитав місцевих керманичів, чи правда, що Миколаїв вважають кримінальним містом. Наші очільники кинулись переконувати увесь 95 квартал у владі, що чутки про кримінальність столиці українського кораблебудування (померлого ще в утробі відродженої української держави) розповсюджують конкуренти з Одеси, Херсону, Маріуполя. Вчергове нагадую слова з кіно «Шельменко денщик», українського Швейка: усе це так, але трішечки не так.

Після офіційного заснування в 1789 році Миколаєва, як російської корабельні, в наступному сторіччі місто не лише розвивалось, в якості військового, наукового (серед українських обсерваторій Миколаївська, заснована в 1821 році, поступається віком лише Львівській), культурного центру південної частин и імперії. У кримінальному мортирологу російської імперії Миколаїв міцно посідав місце, де можна вбити навіть адмірала і тобі за це нічого не буде, якщо ти «ффсьо парєшал» з його начальством. Саме тому, що за 2 століття, в теперішньому обласному центрі в цій царині нічого не змінилось, мушу розповісти вам історію одного миколаївського вбивства. Місцеві відразу згадали показове публічне отруєння миш’яком у чашці кави адмірала Олександра Івановича Казарського (1787/1833). В Миколаєві навіть існує мікрорайон «Казарського».

О. Казарський в 1811 році вступив До Миколаївського штурманського училища, основний корпус котрого знаходився в сучасному музеї суднобудування та флоту. За 3 роки він закінчив навчання і отримав звання мічмана.

Далі була стрімка 19-літня кар’єра, що скінчилась отриманням звання віце-адмірала та посади військового губернатора Миколаєва і Севастополя в 1833 році. Проте через короткий час після прибуття до Миколаєва адмірал раптово помер від отруєння.

Миколаївець Моцкевич, дядько Казарського, залишив йому в спадок 70 тисяч рублів, які викрала банда Григорія Автомонова, миколаївського поліцмейстера. Бенкендорф стверджував, що Автомонов мав стосунки з дружиною командора Михайловою, приятелька якої - Роза товаришувала з місцевим аптекарем, який «відстьобував» поліцмейстеру.

Казарський, пообідавши у Михайлової, випив чашку кави і відчув себе отруєним. Знайома Казарського, Єлизавета Фареннікова, стверджувала, що Олександр, заходячи до кого-небудь, нічого не їв і не пив. Він був попереджений про можливий замах. Навіть німкеню, у якої мешкав, він просив спробувати кожну страву, перш ніж самому їсти. Одначе морський офіцер Казарський не зміг відмовити красуні-доньці господаря будинку, яка піднесла йому чашку з отрутою. За показами лікаря Петрушевського (члена банди, про що не знав Казарський), адмірал постійно плював, від чого на підлозі утворилися чорні плями. Фареннікова стверджує, що доктор замість того, щоб дати йому протиотруту, посадив Олександра в гарячу ванну для пришвидшення інтоксикації. Після смерті тіло Казарського почорніло, все волосся випало, очні яблука лопнули, а ноги по ступні відвалилися в труні. Ці зміни відбулися менш ніж за дві доби (цитую за Вікіпедією). У своїй записці Бенкендорф каже, що слідство у справі про отруєння Казарського не буде успішним, оскільки Автомонов є близьким рідним генерал-ад'ютанта Михайла Лазарєва (1788/1851). Корупція.

Під час похорону за труною йшло безліч людей, серед яких були вдовиці й сироти, яким О. Казарський багато допомагав. Він був одним з перших Миколаївських волонтерів.

Через шість місяців до міста прибула слідча комісія, яка ексгумувала труп і витягла внутрішні органи для відправки в столицю, проте на цьому справа і закінчилася. На старому Миколаївському цвинтарі (некрополі) в могилі Казарського лежать кістки невідомої людини.

О. Казарський був особисто знайомий з О. Пушкіним, П. В'яземським і К. Далем. Відомий «пророчий» малюнок Пушкіна, на якому той зобразив портрети О. Казарського, Сільво, Фурньє, К. Даля і Зайцевського і сокиру, що торкається Даля і Казарського. Вони згодом були отруєні в Миколаєві. Можливо, Олександр Пушкін щось знав?

На цвинтарі недалеко від могили О. Казарського знаходяться могили І. Даля (1764/1821), К. Даля (1803/1828) – батька та брата всесвітньо відомого мовознавця Володимира Даля, «луганського козака». Так він себе називав. Миколаївські вбивства через отруєння обох Далів досі залишаються нерозкритими. Відомо, що лейтенанта Карла Даля отруїли миш’яком в момент проведення ним ревізії, яка виявила масштабні бюджетні розкрадання. Його мама записала в щоденнику, що її сина КАРЛА ОТРУЇЛИ миколаївці.

І на завершення – про закон бумерангу, котрий ніхто не може скасувати. Михайло Лазарєв, який захищав власного родича, миколаївського злодія та вбивцю (тобто, поліцмейстера) Григорія Автомонова, сам помер в 1851 році внаслідок раку шлунку. Рак виник через отруєння, виконане невідомою особою та невідомою речовиною в Парижі.

Миколаїв – місто традицій і смачної кави, виготовленої за особливим рецептом.