Типове миколаївське вбивство Карла Даля

Найбільш фаховим дослідником історії Миколаєва, зокрема часів 19 століття, був славної пам’яті Анатолій Золотухін. Його твори цікаво читати в першу чергу через інженерно вибудовану стрункість та відсутність зайвої емоційності. Усього А. Золотухіна я досі не прочитав. Каюсь. Проте маю виправдання. Мене першочергово цікавлять вбивства відомих миколаївців, незграбно замасковані під отруєння, нещасні випадки на воді чи будівництві.

Вшановуючи колишнього військового губернатора Миколаєва та Севастополя Олексія Грейга (1775/1845), який керував містом від 1816 до 1833 року, ми повинні намагатись об’єктивно оцінити і його недоліки, пов’язані з впливом на адмірала дружини – Лії Мойсеївни (Юлії Михайлівни). О. Грейг справедливо боровся з місцевими антисемітами, до яких належали всесвітньо відомий Володимир Даль (1801/1872), його батько Іван (1764/1821) та брат Карл (1802/1828). Боровся люто, не обираючи засобів. Може, так і варто воювати за коханя всього твого життя? А навіщо існують закони?

Спочатку Олексій жив з Лейкою в цивільному шлюбі і, поки не обвінчався, був постійним об’єктом гострих насмішок. Попри високу посаду. Про конфлікт між Іваном Далем, переконаним християнином, та Олексієм Грейгом знав увесь тогочасний Миколаїв. Відповідно, про це можна прочитати і у Анатолія Золотухіна.

Як і про раптову смерть кваліфікованого лікаря Івана Даля в 1821 році. Поліцмейстером Миколаєва тоді служив Павло Федоров. Жодних розтинів трупа, експертиз, як ви здогадались, не проводили. Я не знав, що в могилі на Миколаївському цвинтарі, попри напис, лежить лише Карл Даль. Останки Івана, як і його могила, зникли ще за часів губернатора О. Грейга, тобто до 1833 року. Цей факт дослідив А. Золотухін. Він також висловив здивування загадковістю зникнення могили Даля – старшого. Все нагадує замітання слідів злочинною групою, як в серіалах. Нині є намогильні табули і його, і сина Карла. Хоча я впевнений, що труп отруєного Карла також давно відсутній в землі.

За вірну службу тодішній поліцмейстер Миколаєва згодом став Новоросійським та Бесарабським губернатором. Він не розслідував отруєння та раптові смерті обох Далів: Івана, в 1821 році, та Карла, в 1828 році.

Від 1830 року поліцмейстером Миколаєва став полковник Григорій Автомонов (1793/1850), за часів керівництва котрого в 1833 році був безкарно отруєний Олександр Казарський. Сам Григорій помер від сухот, десь туберкульозна паличка знайшла саме його.

Тепер повернімося до долі Карла, якого вбили через поведінку брата Володимира, що згодом втік з Миколаєва. Майбутній класик, щякий подарував росіянам словник їхньої мови, був звинувачений та покараний Олексієм Грейгом за антисемітські пасквілі проти «губернаторші». Хоча автором, принаймні одного твору, був не він, а його друг. Друга Володимир не видав.

О. Грейг, як змій, потоваришував з іншим Далем – Карлом, молодим лейтенантом, викладачем Миколаївського штурманського училища. Спільним у обох виявилась любов до астрономії. Завдяки О. Грейгу Миколаївську обсерваторію заснували в 1821 році, а наступного року вона вже запрацювала. Хоча урочисте, помпезне відкриття наукового об’єкту відбулось в 1827 році. Олексій дозволив Карлу мешкати у флігелі на території обсерваторії. Будівля поки ціла. Хоча росіяни з боку Херсону можуть стріляти і по обсерваторії. Брати Володимир та Карл товаришували, враховуючи лише 1 рік – різницю у віці та основну професію. Обоє були лейтенантами морського флоту. Коли Карл в 26 років помер, мама написала у власному щоденнику, що сина отруїли миколаївці. Володимир відразу зрозумів, шо сталась прикра помилка. Насправді Юлія та Олексій Грейги планували отруїти його - пасквілянта, антисеміта, а не Карла.

Надалі ніхто не розслідував вбивство Карла, що було типовим для тогочасного Миколаєва. Замість цього сімейка Грейгів (в стилі Моссаду) зліпила версію, що Карла могли отруїти розкрадачі бюджету, яких він виявив внаслідок бухгалтерської перевірки. Хто доручив пересічному лейтенанту - викладачу астрономії та геометрії без спеціальної освіти здійснювати фінансову перевірку якихось будівельних документів? Якщо він знайшов порушення та значні розкрадання, кого покарали? Хто продовжив перевірку після отруєння Карла? На ці та інші гіпотетичні питання слідства (якби воно було) ніхто не зміг відповісти. Про примітивну брехню кажуть, що вона не тримається купи. Але коли вона витікає з уст самого губернатора, усі мовчать. Мовчали і в 1828 році, мовчали й пізніше.

Тому, коли деякі миколаївці пропонують відновити монумент Олексію Грейгу на Соборному майдані міста, я кажу – поговоримо після відповіді на запитання, хто замовив вбивства Івана та Карла Далів. Пізнайте правду – і вона визволить вас.