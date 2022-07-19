Вбивство через отруєння Потьомкін заробив через те, що іноді думав не головою, а власним дітородним органом, солідних розмірів, за словами Катерини ІІ. Але не найбільших в Росії. У коня – більше, посміхалась німецька хвойда Катя, пам’ятник якій так охороняють в Одесі.

Народився Григорій в 1739 році в селі, на Смоленщині. Його батькові, Олександру (1673/1743) на той момент виповнилось 66 років. Мати Дар’я (1704/1780) народила Гришу в 35 років.

Всі офіційні історичні джерела про себе князь Потьомкін Таврійський «зачистив» ще за власного життя. Похований Г. Потьомкін за наказом Катерини І в Херсоні. Перед цим Григорій був помічений в зв’язках з рідною племінницею. Племінниця Григорія Олександра (1754/1838) насправді була позашлюбною донькою Катерини ІІ (1729/1796) та Сергія Салтикова (1722/1784). Катерина потаємно народила її в 1753 році.

Далі Сашу зробили на 1 рік молодшою, віддали сестрі Потьомкіна Марфі, її чоловіку, відставному підполковнику Василю Енгельгарду. Олександра стала старшою дитиною до того бездітної пари і забезпечила подальше безбідне існування родини та майбутнє знайомство Григорія Потьомкіна з Катериною/Софією, яка в 1762 році організувала вбивство чоловіка – царя Петра ІІІ. Того ж року 1762 року брати Орлови за зазіхання до майбутньої владичиці так відгамселили 23-річного Г. Потьомкіна, що покалічили йому око.

На той момент цариця вже народила хлопчика, майбутнього російського царя Павла І (1754/1801). В 1881 році Олександра, вже зіпсована Григорієм Потьомкіним, вийшла заміж за великого коронного гетьмана Польщі Франца Браницького (1730/1819), який не підозрював, що його дружина є багатолітньою коханкою власного дяді. Усі знали, а він не знав. В житті таке трапляється.

Наближалось отруєння Григорія Потьомкіна в Яссах, наприкінці серпня 1791 року. Потенційних замовників було двоє. Черговий коханець Катерини, юний Платон Зубов (1767/1822) мріяв потаємно обвінчатись з царицею. Проте вона йому відмовила, посилаючись на те, що а 1774 році вже встигла потаємно повінчатись з Грицьком Нечесою (Гершвіном Потємським). Вихід для Платона був очевидним. Якщо Григорій помре, не потрібно організовувати нереальне церковне розірвання шлюбу.

Я більше схильний вірити в іншу версію. Організувати отруєння Г. Потьомкіна було легше зробити дуже багатому та впливовому Ф. Браницькому. І мотивація шляхетного гонору є більш, аніж очевидною. Франеку набридли розмови про роги, котрі йому наставляє дружина Олександра з власним ніби дядею Григорієм. Формальний родинний зв’язок між племінницею та братом тещи Григорієм та Сашою використовувався в якості алібі.

Здоровий Г. Потьомкін тримав біля себе аж двох особистих лікарів. Були вони і в Яссах. Окрім прізвищ /Массот та Тімен / про цих діячів нічого не відомо. Але обоє мали цілодобовий доступ до їжі та напоїв, які споживав князь. Труїти його почали в кінці серпня 1791 року. Дядя терміново викликав племінницю, яка покинула власного чоловіка та прибула до Ясс. Власне 52 –річчя 30. 09. 1791 Григорій зустрів в ліжку. За три дні він наказав везти його до Миколаєва. Помер Потьомкін в дорозі 05. 10. 1791, в присутності лікарів та останнього кохання. Труп 06. 10. 1791 бальзамували в Яссах. Уся внутрішня порожнина тіла була залита жовчю, що в деяких місцях закаменіла. З таким потужним отруєнням Григорія Потьомкін повинен був померти відразу. Проте міцний організм ще протягом місяця боровся.

Потьомкін ніколи й нікого не жалів. Тому замовник, організатори та виконавці вбивства були задоволеними. Робота виконана якісно. Жодних розслідувань отруєння не було.