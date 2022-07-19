Ми – не вони

Зізнаюсь, віднедавна, коли чую російську мову в українському місті Миколаєві, дуже уважно вивчаю джерело звуків. Бо це може бути член російської диверсійної групи, посадовий зрадник чи навідник ракетних обстрілів Миколаєва з боку окупованого росіянами Херсону. Іноді до касти «какаяразніца» належать миколаївці – етнічні росіяни, що навіть народились в обласному центрі і тому голосно кличуть себе корінними. Позаяк їхні батьки прибули до Миколаєва з Росії в 50- х роках минулого сторіччя, будувати підприємства ВПК.

Ігор Суркіс, Іван Дорн, Жан Беленюк, Ахтем Чийгоз, Айдер Муждабаєв, Ігор Йовічевіч та інші заговорили українською мовою. Хоча навчались в російських, узбекських, хорватських школах, де не вивчали українську в якості предмету. Тому хочу почути від миколаївців, які ПРИНЦИПОВО користаються російською мовою після 32-х років будівництва української нібито держави, на 9-тому році війни Росії проти українців, в чому полягають оці ваші ПРИНИЦИПИ?

Енциклопедії дають загально відоме тлумачення поширеного слова. Принципом (латиною principium — основа) є твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне. Принципами також називають внутрішні переконання людини, ті моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті. Може, ваші дідусі були колаборантами і під час німецької окупації Миколаївщини ПРИНИЦИПОВО говорили німецькою мовою, служили в гестапо?

До всього цивілізованого світу починає допливати (в крові вбитих росіянами українських дітей) висновок: українці та росіяни не лише не є братніми народами і ніколи такими не були. МИ і ВОНИ презентуємо різні світоглядні цивілізації. Вірніше, українці належать до європейської християнської цивілізації, росіяни представляють дику орду, стадо кримінальних злочинців, об’єднаних ілюзією безкарності. Коли я кажу про українців маю на увазі етнічну самоідентифікацію громадянина. Замість копирсання в його документах з метою встановлення, а до якої національності належали його батьки, діди, прабабусі. Ізраїльський досвід визначення галахічних євреїв чи українців не відрізняється від гітлерівського нацизму з його «істінй арієц (17 миттєвостей весни)».

Для усвідомлення прірви між українцями та росіянами пропоную лише один аспект, як наші жінки та їхні ставляться до грабунку, крадіжок, вбивств, зґвалтувань, катувань. Про різні становища української жінки в суспільстві (дружина – друг з усіма правами) та російської («жена» – власність чоловіка, безправна рабиня) я вже писав неодноразово. Говорив про це в різних ЗМІ, коли досліджував українську ментальність, сформовану останнім тисячоліттям.

Нині волію виокремити пару російських слів, як випускник російської школи. Сучасна мова окупантів яскравіє словом «вороваться», що означає красти та уміло ховати крадене. Термін з одного слова на українську мову не перекладається, як і назва жіночої музичної групи «Воровайкі» - вища сходинка в жіночому кримінальному світі після «воровок». Послухайте розмови російських вороваєк з їхніми чоловіками, котрі вбивають жінок, дітей на території України.

- Зая, я тєбє тут золотішка подшаманіл (гайкі, цепури, сєрьгі). Нє знаю, как холодільнік, швейную машинку і кофєварку бистро пєрєправіть. Фсьо новєнькоє, на гарантії.

- Ти там, когда хором хохлушек насілуєш, пользуйся прєзєрватівамі. А то у вас во взводє всякіє єсть тріпєроносци да сіфілітікі. І цепочкі, сєрьожкі с кольцамі нє забивай отмивать от крові.

- Да я знаю, зая, ти ж у мєня – чістюля.

- І бєрєгті сєбя, вороваться надо по-умному. Пострєлял, дорогіє вєщі собрал і бистро дьору давай. Помні, как твой дєд говоріл, нє пойман, нє вор. І узнай для мєня: ета чо такоє «женщіна волонтьоріт», ета чо она такоє дєлаєт, что я нє умєю? Ета кто свєрху-то і куда?

Ви переконані, що українські жінки власним чоловікам, які збройно захищають Батьківщину, дають аналогічні настанови? Какая разніца? Братскіє народи? Умєй вороваться?

Коли західні партнери забороняють українцям знищувати росіян на їхній території, я згадую ленд-ліз часів другої світової війни. Уявіть, що американці заборонили СРСР стріляти по території Німеччини, не кажучи вже про окупацію Берліну. Уявили? Воювати можна лише на радянській землі. Вигнали німців за межі СРСР станом на 22. 06. 1941 і сіли за стіл переговорів. Жодна бомба не повинна впасти на Дрезден, Ляйпціг, Кьонігсберг чи Берлін, бо там – мирне населення. У всьому винен Путлєр (Гітін).

Коли громадяни України й далі пропагують російську мову, виникає логічне питання на їхню адресу. Ви принципово за Україну, чи принципово за країну вороваєк? Може, вам пора вже збирати речі і на вихід: до Кандалакші, Тинди, Чекдамину, Сиктивкару. Якщо українська – не ваша мова, то й Україна – не ваша країна. Щі, водка, сільодка, балалайка, лапті вже зачекались на вас. Досить вараваться, прітворяться, будьте нарешті самі собою.