«Просим без волокиты!» - из письма к Городскому Голове А.Ф. Сенкевичу

Многоуважаемый Александр Фёдорович! В нашу женскую ассоциацию «ДАНА» обратилась жительница Широкой Балки Елена Петровна с просьбой оказать посильное содействие в вводе в эксплуатацию скважины с питьевой водой по адресу – Николаев, пр. Богоявленский, 183-А.

В столь трудное время наша философия бытия проста – помогать многострадальным жителям Николаева без всякой оглядки, не принимая во внимание ни потраченное время, ни наши скудные ресурсы.

Елена Петровна от имени женщин Широкой Балки просила не медлить ни минуты. Очень нужна всем вода!

Поэтому от имени своей организации, мы просим Вас, уважаемый Городской Голова, максимально ускорить процесс открытия скважины.

К своему Обращение общественная организация «ДАНА» прилагает фото и переписку гуманитарной миссии с властями и супермаркетом «Таврия В».

«ЖІНОЧА НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ «ДАНА»

WOMEN'S INDEPENDENT ASSOCIATION "DANA"

Україна, м. Миколаїв/ Mykolayiv вул. Клубна|Clubna,124 Тел. 095 087 17 85 E-mail dana95ke@ukr.net

Код 23613981

20 июля 2022 г.

Многоуважаемый Александр Федорович!

От имени ЖІНОЧОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ АСОЦІАЦІЇ «ДАНА» просим Вас оказать всестороннее содействие и употребить всю власть для решения вопроса без волокиты и передержек в работе гуманитарной миссии Церкви ЄХБ «Дім молитви для всіх» с целью введения в эксплуатацию скважины с питьевой водой для жителей Широкой Балки.

Проблема горячая – не подключают к канализации. Жители очень волнуются. Время жаркое. А без воды и ни туды, и ни сюды!

Прилагаем 3 обращения Епископа Церкви Сергея Блащука, на которые получен 1 ответ.

Канителит «Таврия В». Просим без волокиты! Время тяжелое для всех…

А вот так выглядит управление подачей питьевой воды для жителей Широкой Балки.

Заметим, что гуманитарная церковная миссия и сейчас подвозит питьевую воду в бочках. За бурение, оборудование скважины платит Церковь ЄХБ «Дім молитви для всіх»!

От имени нашей женской ассоциации – искренняя благодарность и поклон такой важной миссии. Настрадались жители Широкой Балки, как никто другой!

С уважением Голова ЖНА «ДАНА» Елена Кабашная

Тел. Елены Петровны – 093 06 06 759»

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