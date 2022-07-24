Вадим Бойко – перший вбитий депутат в незалежній Україні

Незабаром, 05. 11. 2022, Україна згадуватиме 60-річчя від дня народження талановитого українського журналіста, народного депутата України, першого скликання (обраного 18. 03. 1990), абсолютно безкарно вбитого 18. 03. 1990. Того вечора народний депутат України Степан Хмара ввірвався на українське телебачення і повідомив, що в кімнаті гуртожитку на київській вулиці імені О. Довженка, де мешкав В. Бойко, знайшли фрагменти його обгорілого трупу.

Наступного дня президент України прислужник олігархів із злочинного світу та ЦК КРПС (а подекуди це одні й ті самі нелюди) Леонід Кравчук повідомив, що Вадим загинув внаслідок вибуху телевізора. Вибухнуло так, що бетонні перекриття в гуртожитку погнулись. Подія вбивства відбулась вдень, коли в кімнати будівлі пустували.

Необхідний відступ про Л. Кравчука: повний текст давньоримської приказки звучить інакше, аніж нам втовкмачують: «Про мертвих - або добре, або - нічого, окрім ПРАВДИ». Смерть підозрюваного в організації злочину (злочинних дій) не може бути індульгенцією, хоча саме так свідчить наш кримінальний кодекс.

Пояснюю для невтаємничених. Спочатку проти злодія, грабіжника, вбивці, мільярдера – державного службовця на високій посаді порушують кримінальну справу. Уся рідня боїться, що «папіка» посадять, а усі їхні кошти, майно буде конфісковане на користь держави. Потім замовники вбивства члена банди, що забагато знає, родині пояснюють наступну українську істину. Якщо обвинувачений під час слідства помре, з будь-якої причини, кримінальну справу закриють. Надалі усім награбованим члени родини на цілком законних підставах будуть користуватись, розпоряджатись, володіти. А вже онуки трупа високопосадовця володітимуть чистими десятками мільйонів чи мільярдів. Позаяк кримінальний запах цих грошей буде утилізовано разом із спаленим трупом міністра, народного депутата, олігарха без вищої освіти тощо. Якщо язики родичів раптом розв’яжуться, вони наступного дня зустрінуться в пеклі з власними чоловіка – «самогубцями». Пригадайте міністра Юрія Кравченка (1951/04. 03. 2005) чи керівника парламентської більшості ПР Михайла Чечетова (1953/27. 02. 2015).

В тілі першого знайшли аж ДВІ кулі. Але тодішні керівники правоохоронних органів Ю. Луценко, О. Турчинов переконали українців, що міністр, який володів компроматом не лише на Л. Кучму, а й на П. Порошенка, Ю. Луценка, О. Турчинова, застрелився. Двічі. Дружина Ю. Кравченка дала свідчення, що НІХТО її чоловіка перед стріляниною в гаражі не відвідував. Хоча вона знаходилась в будинку і не могла бачити гостя, навіть теоретично. Збрехала, я пояснив, чому.

До слова, за 32 роки незалежності жоден український громадянин не був притягнутий до кримінальної відповідальності за дачу неправдивих свідчень суду. Україна – держава, де можна абсолютно безкарно брехати. Усім та всюди.

Жінка М. Чечетова також не чула, з ким , закрившись на кухні Михайло щось пив, а потім вже отруєний (із паралізованими реакціями тіла, відкрив вікно і стрибнув на асфальт з висоти 12-го поверху. За версією жінки М. Чечетов ЗАВЖДИ закривався на кухні і полюбляв щось випивати сам на сам. Наприклад, чай. «Разводчік котят» достеменно знав, хто з опозиції і за які голосування отримує пачки доларів. Нагадайте самі собі, а хто ж працював генеральним прокурором, керівником СБУ, міністром МВС, секретарем РНБО в березні 2015 року. Запитайте у них, чому М. Чечетов просто не отруївся, що було хоч трішки природньо для його психотипу.

Повернімося до вбивства Вадима Бойка. Слідство ще не починалось, а президент України Леонід Кравчук повідомив усьому світу, що телевізор (вимкнутий, вдень) ні сіло ,ні впало вибухнув і стався нещасний випадок – поранений Вадим раптом помер. Громадськість почала задавати питання: чому труп В. Бойка настільки обгорів, що неможливо провести усі посмертні експертизи. Тим паче сусідні кімнати гуртожитку АБСОЛЮТНО не постраждали від ніби – то масштабної пожежі. Насправді труп отруєного, мертвого Вадима облили бензином та підпалили. Коли слідчі припустились часткового витоку інформації з поза меж таємниці слідства і сало відомо про залишки бензину в кімнаті гуртожитку, Л Кравчук озвучив нову версію. Виявляється вибух телевізора спричинив пожежу. Позаяк загорілась каністра з бензином, яка стояла в кімнаті гуртожитку, де мешкав В. Бойко. Навіщо Вадиму, у якого не було авто, тримати каністру поряд з ліжком? Як сусіди по гуртожитку реагували на запах бензину з кімнати Бойка? На ці та інші цілком логічні питання ніхто не відповідав.

Всі знали, що журналіст В. Бойко натрапив на гроші ЦК КПУ. Він готував передачу про те, хто з колишніх комуністів (а вони, як Л. Кравчук «будували» незалежну Україну виключно в братському союзі з РФ) раптом став мільйонером. До слова, досі ніхто не відповів, куди пропали кошти на рахунках КПУ після її заборони рішенням Президії ВР України.

Після «вибуху» вимкнутого телевізору усі документи з кімнати В. Бойка зникли. За версією Л. Кравчука вони згоріли. Хоча і не залишили попелу. Вадим вдень 14. 02. 1992 домовився про зустріч у власній кімнаті в гуртожитку з людино, що обіцяла надати надсекретну інформацію про гроші з рахунків ЦК КПУ. Ця людина і бла одним з членів банди кілерів. Чергова на вході в гуртожиток не була допитана належним чином. Слідство не поцікавилось, хто з чужих зайшов до будівлі, показавши жінці (її вже немає серед живих) службове посвідчення працівника ФСБУ. З ким телефоном напередодні 14. 02. 1990 домовлявся про зустріч кімнаті гуртожитку В. Бойко? Телефонний трафік дзвінків з секретаріату ВР України та з вхідного телефону гуртожитку ніхто не вивчав. А навіщо? Президент сказав – вибухнув телевізор та каністра з принесеним бензином, закривайте справу. Кримінальну справу ТРИЧІ поновлювали і ТРИЧІ закривали. Серед тих, хто давав команду закривати та володів відповідними повноваженнями й слід шукати замовників вбивства Вадима Бойка. Проте не на часі…