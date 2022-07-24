Очевидне вбивство Валентини Семенюк-Самсоненко

Правоохоронні органи теперішньої України, як перед цим УРСР (частини СРСР), давно заслужили кваліфікацію клоунів, неуків та садистів. За числом відвертих вбивств, названих керівниками країни самогубствами, Україна поступається лише РФ, Білорусі, окупованій Росією, республікам пост-радянської Азії, Китаю, колишнім африканським колоніям та іншим тоталітарним режимам. Це треба бути супер нахабними, щоб проситись в ЄС і не розслідувати очевидні вбивства, залишаючи незмінною від часів Радянського Союзу практику кваліфікації роботи кілерів в якості суїциду з відверто вигаданими причинами для добровільного закінчення власного життя.

Одним з брехливих самогубств беззаперечно є вбивство екс-керівниці ФДМ України. Валентина Семенюк (1957/27. 08. 2014) була знайдена мертвою у власному будинку в с. Чайки, під Києвом. Причина смерті – куля в голові, випущена з мисливської рушниці її чоловіка Віталія Самсоненка. Валентина захоплювалась риболовлею, але ніколи не тримала в руках рушниці. Тим паче пам’ятаючи її комплекцію (без образ) слідство так і не сказало, якої довжини руки повинні були бути у пані Валентини, щоб вистрілити собі в голову так прицільно. Може, у неї, як у деяких різновидів мавп були розвинуті ноги? Ще раз вибачаюсь перед доньками та онуками В. Семенюк, але на ці питання менти так і не відповіли. На рушниці знайшли відбитки пальців Валентини, і цього виявилось цілком достатньо, щоб склеїти версію про самогубство. Пара вже мешкала окремо. Чому Віталій забрав усі цінні власні речі з будинку в с. Чайки, а рушницю залишив Валентині? Ця дивина, як й інші, нікого зі слідчої групи не зацікавила.

Хоча думки прокурорів та міліціантів розділились. Спочатку кримінальну справу порушили саме за фактом вбивства. Почали вивчати підозрюваних. З чоловіком Віталієм достатньо розумна жінка Валентина планувала невдовзі розлучитись в світському сенсі і розірвати церковний шлюб. Коли вони одружувались, вона обіймала впливову посаду керівниці ФДМУ. Після її звільнення, чоловік втратив будь-якій інтерес до дружини, окрім матеріального. З допомогою власних досвідчених адвокатів більшу частину майна Валентини, особливо того, що не декларувалось, Віталій привласнив. Жінка поламала усі плани Віталія стати головним приватизатором України, керуючи дружиною. Він міг бути замовником вбивства, мотив очевидний, але не виконавцем. У день загибелі Валентини її чоловік відпочивав на курорті в Туреччині й для перестраховки навіть замовив за готівку «джинсу» (сюжет про власні морські гульки) на канаві «Г + Г».

Таке саме залізне алібі для уникнення ролі виконавця мав й Ігор Коломойський. Напередодні власної загибелі Валентина Семенюк дала інтерв’ю одному закордонному телеканалу, в якому НАПРЯМУ назвала Бєню замовником вбивства тогочасного мера Кременчука Олега Бабакова. Громадянин Ізраїлю, Кіпру, Швейцарії І. Коломойський після цього виступу В. Семенюк чомусь не звернувся до суду. Перебуваючи на посаді голови ФДМУ В. Семенюк заблокувала приватизацію Одеського припортового заводу групою І. Коломойського, хоча формально олігарх виграв конкурс. Саме після цього вона втратила посаду та чоловіка, котрий вважав найбільшою помилкою спробу рухатись проти течії. Течію в цій країні формує І. Коломойський, казав В. Самсоненко. Ігор Валерійович, коли забажає, навіть власного клоуна може зробити президентом цілої держави. Валентина сперечалась з Віталієм і після важких зусиль домовилась про прийом у президента України Петра Порошенка, на початку вересня. На Банковій вона планувала поділитись інформацією, як можна повернути державі надзвичайно прибуткові активи, неправомірно приватизовані І. Коломойським, олігархами з блоку Ю. Тимошенко, бригадою Л. Кучми.

Жінка віком 57 років, котра слідкує за собою, планує повертатись у велику політику, постійно відвідує перукарні, масажні салони, наймає персонального візажиста, ніколи не пошкодить власне тіло пострілом в голову, який може зіпсувати посмертну зачіску, вираз обличчя, винести на зовні частини мозку та щелеп. Не кажучи вже про посмертну записку, знаючи усю солідність та зваженість В. Семенюк. Зрештою, ще раз перепрошую перед рідними пані Валентини, майстерні рибалки зі стажем, якщо життя вже так припекло, що не сила терпіти, вішаються, а не стріляють собі в голову. Та ж як це зробити, коли відстань від обрізу ствола мисливської рушниці до курка є більшою, аніж довжина жіночої руки пані зростом 162 см? Слідчі, ви реально є клоунами? Підручники з криміналістики не намагались читати? А західні серіали про роботу їхньої поліції дивитесь?

Поки в цій державі вбивства будуть називати невмотивованими самогубствами, або імена ВБИВЦЬ білоруського журналіста в країні з безвізовим режимом щодо Білорусі та РФ БУДЕ ПРИЗНАЧАТИ президент на власній прес-конференції, я буду сумніватись: Україна – це Європа чи африканські джунглі?