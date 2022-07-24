Позбавлення Корбана українського громадянства є незаконним

Генадій Корбан народився в 1970 році на території України (УРСР). Тому від 02. 12. 1991 він є громадянином України. Разом з тим, Корбан не приховував, принаймні від 2014 року, що володіє й другим (ізраїльським) громадянством. Таким чином первинним його громадянством, за народженням, є українське. Вторинним громадянством Генадія, за етнічною приналежністю його матері до єврейської нації, є ізраїльське. Нині Г. Корбан не є ані державним службовцем України, ані службовцем органу місцевого самоврядування в Україні. Ця категорія українських громадян повинна володіти виключно одним громадянством – українським. Усе, що нині влада виробляє з його українськими паспортами, недопуском Г. Корбана на територію України, суперечить Конституції України і не має нічого спільного з правовою державою. А ми намагаємось переконати ЄС в тому, що наша країна – гарантує власним громадянам дотримання їхніх прав.

Я не знайомий з Г. Корбаном та не є його симпатиком. Проте я хочу, щоб конституційні гарантії (і мої, і Корбана, і будь-якого іншого українського громадянина) не порушував ніхто. Навіть президент України, який називає себе конституційним гарантом. Тому саме йому та його радникам – зрадникам пропоную почитати Конституцію України.

1) Ст. 25 гарантує, що громадянин України (Генадій Корбан) не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Ця норма є також ключовою в законі «Про громадянство України». У відповідності о ст. 17 цього закону громадянство України припиняється: наслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

2) За ст. 106 Президент дійсно може ухвалювати рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України. Але ця норма не стосується тих, хто народився в Україні і став українським громадянином ще в грудні1991 році. Тобто ст. 106 стосується тих, хто просив будь-якого Президента України (1991/2022 роки) про прийняття в громадянство України. Г. Корбан не просив прийняти його в українські громадяни. Тому він не міг повідомити про себе неправдиві відомості. Така обставина, до речі, стало правовою підставою для припинення українського громадянства М. Саакашвілі за спрощеною процедурою – президентським указом.

3) Конституція України гарантує Г. Корбану презумпцію невинуватості (ст. 62). Нині не лише суд нічого не встановив стосовно Генадія, йому навіть жоден орган державної влади в Україні не пред’явив звинувачення в скоєнні правопорушень, за які суд (і виключно суд) може відібрати у нього українське громадянство.

4) Навіть коли прикордонники грабують Г. Корбана – відбирають його українські паспорти та не пускають його в Україну, вони порушують Конституцію нашої держави. Ст. 26 гарантує, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України.

5) Чи можна українського громадянина Г. Корбана позбавити українського громадянства? Можна. Але виключно у відповідності до рішення чи вироку суду. Читаймо ст. 124 Конституції України.Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

6) І завершуючи, раджу президенту України Володимиру Зеленському ще раз прочитати Конституцію в частині власних обов’язків, а не лише прав.

У відповідності до присяги (ст. 104) президент України зобов’язується «усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, а не лише однопартійців.

Президент України зобов’язаний (ст. 106) «забезпечувати державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. Президент України зобов’язаний не передавати свої повноваження іншим особам або органам (ст. 106) – навіть Андрію Єрмаку.

Президент України у відповідності до ст. 108 зобов’язаний володіти таким станом здоров’я, котрий дозволяє йому виконувати свої посадові повноваження повному обсязі (без передоручення керівнику ОПУ). Як абсолютно здоровий громадянин України В. Зеленський був зобов’язаний виконати вимоги ст. 65: «захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України».

За ст. 67 кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (про 40 мільйонів доларів В. Зеленського на офшорному рахунку, з яких можна не сплачувати податки, в Конституції України – ані слова).

У відповідності до ст. 68 Основного Закону Президент України зобов'язаний неухильно дотримуватись Конституції України та законів, не зазіхати на права і свободи, честь і гідність інших людей, в тому загалі й Г. Корбана.