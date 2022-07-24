Піца під час миколаївської повітряної тривоги

Типовий Миколаїв. Кінець липня. Дружина – в міграції, за кордоном. Захотілось піци. Але загуділа сирена повітряної тривоги. На кухні правило двох стін буквально не працює. Є одна зовнішня стіна панельного будинку. Проте зовнішні металеві грати на вікні та пластмасові жалюзі всередині дозволяють «закон двох стін» вважати виконаним.

Часу обмаль. Є газова конфорка та суміш випадкових продуктів у холодильнику. Починаємо робити тісто. В каструльку чи миску, де будемо вмішувати тісто на піцу, кидаємо: 1 куряче яйце, 2 столові ложки майонезу, 2 столові ложки сметани та 5 столових ложок борошна. У мене під рукою виявилось житнє борошно. Краще – пшеничне вищого сорту.

Коли складові тіста перетворились на однорідну суміш, заливаємо її в круглу сковорідку. На тісто рівномірно виливаємо кетчуп. В моїх запасах присутній лише «Манго чілі». Наступний шар – кружальця цибулини зі жменькою порізаних оливків. Останніми викладаємо кружки копченої ковбаси, пакетик котрої куплено зі знижкою в найближчому супермаркеті. Все в сковорідці посипаємо великою ложкою прованських трав, накриваємо круглою кришкою і ставимо на газову конфорку. П'ятнадцять хвилинна на маленькому вогні – піца готова до споживання. Тісто пухке (американо), без скоринки. Класична піца зі скоринкою називається італіано.

Головні правила приготування в моєму авторському стилі man for man cooking, зокрема в умовах війни, витримані. Мужчина не повинен знаходитись на кухні більше 1 години. Вартість продуктів (в розрахунку на 1 особу) для виготовлення 1 страви не повинна перевищувати 1/25 місячного порогу бідності, встановленого КМ України. Себто, я вклався в 100 грн. Вартість газу, світла, води, вивезення сміття не враховано. Рекомендую усім миколаївським пенсіонерам з пенсією до 2600 грн на місяць, а таких в місті налічується більш, як 30 тисяч, скористатись моїми рецептами.

Народні депутати з травня (заднім числом) підвищили вдвічі заробітну плату собі, а не пенсії вам. Але ж ви оце добро вибрали самостійно. На все приходить час розплати. Смачного ! Сідаємо за стіл, позаяк тривога вже скасована. Молимось Богові, який носить форму ЗСУ.