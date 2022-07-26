Вчергове про подвійні стандарти або рівність – не на часі

Ознакою цивілізованої країни є рівність усіх її громадян та й негромадян (що перебувають в цій державі на законних підставах) перед законом і судом. Крапка. Немає ніде антиолігархічних законів, які позбавляють людину частини прав лише за майновою ознакою. Якщо цей громадянин став мультимільйонером ачи мільярдером, порушуючи чинне законодавство, для того й існують правоохоронні органи, щоб у регламентований законодавством спосіб притягнути до передбаченої правовими нормами відповідальності. Саме того, хто набув власне багатство, порушуючи законодавство. Жодної подібності списків олігархів, які суб’єктивно формує секретар РНБО України за дзвінком з ОПУ, немає ніде. Ані в США, ані в Британії, ані в Польщі, Канаді чи Литві, котрі є найвірнішими союзниками України у нинішній національно-визвольній війні з агресором, тоталітарною варварською Росією, країною – терористом.

Декларуючи власне бажання вступу до ЄС, керівництво України рухається в прямо протилежний бік. Формуючи країну диктатури однієї особи - менеджера президента, як він сам себе називає.

Володимир Зеленський власним указом припинив українське громадянство Ігоря Коломойського, Генадія Корбана, себто, українських громадянКонец формыКонец формы, народжених в Україні (УРСР). Бо вони свого часу (після 01. 12. 1991) набули друге – ізраїльське громадянство. Обоє не приховували наявність у себе іншого, окрім українського, громадянства. Але ці мешканці Дніпра й ніколи не просили президента нашої держави припинити їхнє громадянство України.

Олександр та Рима Зеленські від 24. 02 2022 мешкають в Ізраїлі. Вони набули ізраїльське громадянство, сплачують ізраїльські податки, володіють нерухомим майном в Ізраїлі, соціальною страховкою, мінімальною ізраїльською пенсією (для ізраїльських громадян, що не мають ізраїльського трудового стажу), блакитною вкладкою до паспорту в якості галахічних євреїв, по-матері.

Де указ президента України В. Зеленського про припинення українського громадянства його батьків? Не на часі? Чому? Вони є людьми вищого сорту в порівнянні з Г. Корбаном та І. Коломойським?

Д. Арахамія, очільник парламентської фракції партії «Слуга народу» отримав українське громадянство у вересні 2014 року, приховавши наявність паспорта іншої держави, за яким він виїздив з України в 2000 році на навчання до США, Британії. Його українське громадянство вже припинено? Не на часі?

Ізраїльські паспорти є не лише у І. Коломойського та Г. Корбана. Громадянами Ізраїлю є наступні слуги народу, народні депутати України: О. Дубінський, М. Бужанський, О. Куницький, О. Фельдман, О. Василевська-Смаглюк. Ніхто з них ніколи, принаймні від 2019 року, особливо і не приховував наявність ізраїльських паспортів. Коли В. Зеленський припинить їхнє українське громадянство й, відповідно, вони будуть позбавлені депутатських мандатів? Не на часі?

Половина народних депутатів з фракції ОПЗЖ, яка нібито ліквідована, але її члени отримують зарплату, навіть постійно мешкаючи у Франції (як Льовочкіни), також має ізраїльські паспорти в якості галахічних євреїв. Їхнє українське громадянство вже припинено? Не на часі?

А народні депутати України з російськими, білоруськими, американськими, канадськими, румунськими, італійськими, угорськими паспортами вже позбавлені українського громадянства й депутатських мандатів? Не на часі? А коли буде на часі? О. Арестович скаже?