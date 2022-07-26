Вознесенські колаборанти чекають на руцкій мір

В заголовку – не емоційне перебільшення, а сумна констатація реальності. Слуги народу та регіонали (ОПЗЖ), що контролюють владу в цьому райцентрі Миколаївщини з населенням 35 тисяч осіб, є слугами не українського народу, а російської імперії. Пояснення надаю нижче.

На початку 15 сторіччя очільник Великого князівства литовського Вітовт (Вітаутас) заснував на теперішній найвищій точці м. Вознесенська замок та назвав його «Соколець». В наступному сторіччі запорізьки козаки дали містечку імя «Соколи». До 1795 року Соколи були центром Бугогардівської паланки.

В 1795 році російська імператриця власним указом перейменувала українські Соколи на Вознесенськ. Місцеві жінки дуже шанують царицю, що до самої смерті в 67 років злягалась з конем. Загальновідомо - для цього їй італійські мебельні майстри зробили спеціальне крісло – ліжко.

Здавалось, після 24. 02. 2022 у вознесенців з’явилась можливість скинути з себе російські імперські обладунки та повернути місту первісну українську назву – Соколи. Але місцеві росіяни, що керують містом, категорично проти. Вони мріють поставити памятник Катерині ІІ, як в Одесі! Расєя – форева!

Проте й цього виявилось замало для ствердження російської окупації Вознесенська після виборів 2019 року. Міська влада запропонувала до обговорення пропозиції щодо перейменувань вулиць Вознесенська (не Соколів). Декомунізацію та дерусифікацію місцеві підлеглі ЗЕ розуміють, як…перейменування вулиці В’ячеслава Чорновола (1937/1999), Героя України, що десятки разів бував у Вознесенську. Він вів прийом громадян, формував депутатські запити, пов’язані з цим містом і ВСЕ ЖИТТЯ, поки його не вбили, БОРОВСЯ ЗА УКРАЇНУ ТА УКРАЇНЦІВ! Але вознесенські фсбешники вирішили, що в місті не повинно бути жодної згадки про В. Чорновола. Тому назву вулиці з його ім’ям замінять.

А ось камінь на місці майбутнього пам’ятника одеському бандиту Мішкє Япончику, ніхто не демонтує. Він же – не В. Чорновіл, Герой України, а руцкій герой Одеси! Вознесенці, що у вас в головах? Щі, сільодка, маца, балалайка, лапті?

Знищуючи згадку про В. Чорновола керівництво російських колаборантів з Вознесенську пропонують залишити старі назва вулиць та провулків, що символізують росіян, які ніколи не відвідували Вознесенськ і не могли його знайти на географічній мапі.

Залишаються старі назви вулиць Кіндрата Рилєєва (1795/1826), російського поета; якогось Сучкова; улюбленця Й. Сталіна, радянського генерала Івана Черняховського (1907/1945).

Збережуть назви провулки: засновників російської класичної музики Михайла Глінки (1804/1857), його перша опера називалась «Жизнь за царя»; Петра Чайковського, який писав про себе: «Я – рускій в полнєйшем смислє етого слова». Увіковічується в топоніміці Вознесенська і російський письменник Антон Чехов (1860/1904), котрий не написав жодного рядка українською мовою.

Дерусифікація по-вознесенську та по-кремлівськи полягає в знищенні будь-якої пам’ятки про Героя України В’ячеслава Чорновола. Уклінно прошу мешканців Західної України, не приймайте так званих біженців з Вознесенська. Нехай вирушають додому, на батьківщину Глінок, Рилєєвих, Чайковських та Мойші Вінницького (Мішкі Япончика).