Не вигадуйте білінгвів, шоб зберегти панування російської мови в Україні

Здавалось, після окупації Росією п’ятої частини території України дискусії про мову повинні нарешті припинитись. Адже російські агресори першими власними рішеннями закривають українські школи, спалюють українські книжки, перейменовують всю топоніміку на російську, забороняючи українську мову. До речі, німецькі нацисти, окуповуючи Україну в 1941 році, були значно добрішими за росіян, хоча і не називались «братнім народом». Знищуючи будь-який натяк на українську мову, росіяни дають однозначну відповідь на питання існування двомовних націй. Таких в природі не існує. Ти або за Україну, як український громадянин, або проти, як колаборант (іноді латентний) з українським паспортом в кишені і брехнями про виключну російськомовність українських вояків в окопах. Як правило, про російськомовних українців з автоматами здебільшого розповідають етнічні росіяни, сховані від мобілізації на заході України чи в Європі.

Не писав би про тисячу азів сказане, якби деякі блогери «ПН» знову не намагались подискутувати про міфічних білінгвів, які утворюються, коли тато говорить з дитиною однією мовою, а мама – іншою. Людина може вільно володіти двома, чотирма або десятьма (як моя дружина) мовами. Але рідною мовою завжди для неї буде одна, всі інші – набуті.

Почитайте енциклопедії.Двомо́вність або білінгві́зм (англ. bilingualism) — у мовознавстві явище володіння двома мовами ЯК рідними. Зверніть увагу на «як» (ніби). Спостерігається у сім'ях змішаного походження, колишніх колоніях. Історично двомовність є формою соціальної адаптації підкорених до мови завойовника. Згадайте русифікацію, отуречення. Або намагання підкорених зберегти свою мову в умовах насаджування іншої панівної мови (Квебек, Ірландія). Державотворчі народи, що здійснювали експансію, є одномовними: англійці, німці, французи, іспанці, португальці, турки, росіяни, китайці.

Припиніть спекулювати досвідом Канади, переконуючи тих, хто ніколи не був в тій країні та, очевидно, й не потрапить в країну кленового листа. Я прожив в Канаді 2 місяці і погоджуюсь з американцями – мовний досвід Канади є негативним, а не позитивним, що вартий наслідування. Тим паче, його неможливо повторити в Україні, державі з абсолютно іншим минулим, утвореній нацією з тисячолітньою історію на власній землі, а не озброєними колонізаторами, прибулими з двох ворогуючих імперій до аборигенів.

В Канаді дійсно офіційними мовами є дві мови англійська та французька. Але серед 34 мільйонів громадян Канади сяк-так володіють обома лише мешканці провінції Квебек (колишньої колонії Франції) – 8 мільйонів осіб. Без володіння французькою мовою у Квебеку не вижити. Але канадці, які живуть в інших 9-ти провінціях та 3-х територіях, окрім англійської, іншими мовами не володіють.. Звісно, в школах вони вивчають французьку. Проте, і в українських гімназіях вчать англійську. От ті канадці володіють французькою ще гірше, аніж випускники українських ліцеїв англійською. Я мешкав у Торонто (найбільше місто Канади з 6 мільйонами мешканців) та в 9-му за величиною полісі – Вінніпезі (700 тисяч резидентів), центрі провінції Манітоба. Ніде не чув французької мови, окрім державного телевізійного каналу. В Канаді їх два – англомовний та франкомовний.

Коли ви намагаєтесь українців – одну з найдавніших націй примусити повторювати за канадцям, пам’ятайте, що власну незалежність Канада отримала в 1982 році, затвердила герб в 1994. Канадський прапор існує від 1965 року, гімн «О, Канадо» написано в 1880 році. Є англійський, французький та український тексти. Хоча за чисельністю українська етнічна група посідає лише 9-те місце (4 % населення Канади).

Найбільше серед українців, що переїздять на постійне замешкання до Канади, страждають ті, кого скеровують до Квебеку. Їм реально доводиться вивчати аж дві нові мови? Французьку та англійську. Усім іншим українським переселенцям достатньо знання однієї мови – англійської. Тому ще раз кажу: припиніть нав’язувати українським громадянам котрі воюють за право бути українцями- окремішньою нацією, канадський білінгвізм – фантом, якого в природі не існує.

Аналогічні спекуляції стосуються і 9-мльйонної швейцарської конфедерації з 4-ма офіційними мовами. Усіма офіційними мовами Швейцарії володіє менше 1 % її громадян. В німецькому кантоні (65 % населення Швейцарії) усі володіють німецькою – рідною мовою, в італійському кантоні всі розмовляють італійською, а у французькому – французькою мовою. Усі три кантони мають відповідні кордони з батьківськими землями: Італією, Францією. Німеччиною. Німецькомовна Австрія, розташована поряд з Швейцарією навіть має самоназву – Остен Рейх. До слова, швейцарська збірна з футболу співає гімн однією мовою- німецькою. Ніхто ніколи не планував примушувати швейцарських спортсменів чотири рази переспівувати славень перед кожною грою збірної.

У мене, як у всіх, було дві бабусі та два дідуся. У двох рідною мовою була українська, вони мене і навчили говорити. Інші двоє мали рідними мовами німецьку (дідусь) та польську (бабуся). Вони померли, не дочекавшись моїх перших слів. Але ніколи не сумнівались в тому, що рідна мова у людини – одна, скільки б мов вона не вивчила.

Говоріть читачам правду. Не намагайтесь за модними балачкам про білінгвізм сховати бажання зберегти російську мову та «руцкій мір» на півдні України.