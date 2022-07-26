Публічне вбивство Ігора Єремєєва

Народний депутат України, бізнесмен, мультимільйонер І. Єрємєєв (1968/12. 08. 2015, клініка в Цюріху) був, звісно, фігурою неоднозначною. Але такої жорсткої смерті, через убивство, замасковане під нещасний випадок, він не заслужив.

Я не буду переповідати зміст інформації про Ігоря в мережі Інтернет. Кому цікаво, сам знайде та прочитає. Напишу про друге життя Єрємєєва, мало відоме. Ігор був неперевершеним жокеєм. На міжнародних змаганнях вершники виступають під псевдонімами, заади об’єктивності суддівства не розкриваючи власних імен та посад. Так повелося ще з класичної британської королівської давнини.

І. Єрємєєв не лише любив коней. Вони також його любили та відчували. До війни 2014 року Харківський іподром був надзвичайно прибутковим бізнесом. А найдорожчими арабськими скакунами, що знаходились там та працювали на ньому, володіли Є. Кушнарьов (до його вбивства «донецькими»), Р. Ахметов та І. Єремєєв. Лише останній заробляв перемогами на кінних змаганнях в якості жокея. Євген та Рінат могли тільки незграбно сидіти на коні, для селфі, іміджевого інтерв’ю.

Заробляв Ібрагім (Ібра, Інтазир) більше, аніж офіційно отримували народні обранці. Депутатство, окрім звичних фінансових та бізнесових переваг, давало дипломатичний паспорт й, відповідно, можливість безперешкодно виїздити з України для участі в міжнародних, престижних кінних змаганнях (Британія, ОАЕ, Австралія).

Єремєєв постійно знаходився у відмінній спортивній формі, не палив, не вживав алкоголь, клізмувався, як усі професійні жокеї. Із зростом 171 см Ігор ніколи не важив більше 50 кг. Щоб досягати видатних результатів на арабських скакунах, треба володіти саме арабською технікою виїздки на цих мудрих істотах. Коня не обдуриш. В Україні «арабськими» вершниками, окрім Єрємєєва, були ще два чоловіка та одна дівчина. Всі знали конкурентів. Хоча ніхто не відав справжніх біографій цих людей, де вони навчились скакати по-арабськи, хто і коли завіз дітей в УРСР. Кожен із згаданих громадян, безумовно, заслуговує на окрему біографічну, пригодницьку книжку. Більше поки не скажу.

Найближчим бізнес-партнером, товаришем Ігора Єрємєєва був Степан Івахів. В Миколаєві інтереси WOG та І. Єрємєєва від 2007 року представляв кримінальний авторитет Тазік (В. Чередник, 1948/04. 09. 2021). На паливному ринку група Єрємєєва мала постійний бізнесовий конфлікт з групою І. Коломойського, інтереси котрого на Волині презентував І. Палиця.

Після початку російсько-української війни в березні 2014 року Ігор ніби перемінився. Він став палким захисником українських воїнів, волонтером. Його публічні виступи за власною антиросійською спрямованістю нічим не відрізнялись від позиції ВО «Свобода». Що неприємно помітили колишні проросійські друзі з партії В. Литвина (фсбешні брати Гриневецькі, брати Литвини, мер Бердянська з красномовним прізвищем Баранов тощо).

Переходжу до обставин вбивства І. Єрємєєва. Скажу про загальновідомі речі, невідомі тодішньому керівництву Луцьких правоохоронців. До речі, син тодішнього очільника Волинської міліції нині в чині полковника керує поліцією в Миколаївській області. І. Палиця тоді пролобіював переведення синка - слідчого з Луцька до Одеси на значно вищу, полковницьку посаду.

Перед змаганнями коней особливо охороняють. Достатньо кількох секунд, щоб дати скакуну кусень цукру (білого або чорного), і він стане некерованим. Тобто, кінь скине улюбленого вершника. Для тварини цукор буде рівнозначним порції коксу для голлівудської зірки чи парі хапок айкосу для працівника ОПУ. Професійні вершники, знайомі з жорстокою конкуренцією на їхньому ринку, не дивуються ані загадковій поведінці коней, ані передчасним смертям зовні здорових жокеїв.

І. Єремєєв 26. 07. 2015 вдома, у Луцьку, сів на улюбленого коня, щоб традиційно порухатись в якості вершника. Кінь раптом втратив контроль, поскакав з диким іржанням та скинув Ігора, який вдарився головою, втратив свідомість. Луцькі лікарі не могли нічого вдіяти, Єрємєєва скерували до Цюріху, де він 12. 08. 2015, не повертаючись до свідомості, й помер. Офіційна причиною смерті виявилась закрита черепно-мозкова травма.

Чому один з кращих жокеїв України не зміг втриматись в сідлі? Чому відразу після інциденту не було зроблено аналізи крові та сечі коня? Хто протягом доби охороняв скакуна? Куди поділась ця людина і як матеріально вона змужніла після серпня 2015 року? Нікого елементарні питання не зацікавили. Як покарати коня? Ніяк.

Нещасний випадок – то нехай буде нещасний випадок. Власне, цього і прагнули замовники вбивства. Бо просто отруїти І. Єрємєєва ніхто не міг. Він навіть коли в 2007 році приїздив до Миколаєва на переговори з В. Чередником, нічого не їв та не пив. Організувати ДТП тверезій людині з професійним водієм та різними безпековими механізмами в авто також важко. А ось на коні вершник розслабляється, бо тварині він довіряє.

Минуло рівно 7 років від дня вбивства народного депутата України. Всі докази знищено. Країна перетворена на державу безкінечних нещасних випадків…