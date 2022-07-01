Трагічна смерть народного депутата Олександра Ємця

Після Олександра Ємця (1959/28. 01. 2001) залишився син – доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради від «ЄС», колишній народний депутат України від «НФ» Леонід Ємець. І якщо фаховий правник вважає смерть власного батька через ДТП на тій самій трасі, де два роки тому вбили В’ячеслава Чорновола (на вірогідне замовлення Леоніда Кучми), нещасним випадком, ніхто не може сумніватись. Нещастя, випадковість загибель може знайти кожного з нас, особливо за кермом.

Наразі, вибачившись перед родиною О. Ємця, спробуймо нагадати обставини випадкової смерті його тата. Я писатиму лише про факти. Суб’єктивні оцінки, категоричні висновки можете робити самостійно, як і формувати логічні питання до швидкого слідства, виконаною не «нашою новою поліцією, а їхньою тарою радянською міліцією

Автомобіль «Мерседес – Бенц, 280 Е», власником котрого був рідний брат Олександра Ємця – Костянтин, в темноті, о 20-30 недільного вечора 28. 01. 2001 злетів з траси «Кропивницький – Запоріжжя» на грунтову дорогу та врізався в дерево. Від переломів ніг, рук, травми голови О. Ємець помер. Водій залишився живим.

Адміралом асфальтових стежин виявився Руслан Зайченко (1963/11. 07. 2011), захисник Придністров’я від Молдавії у складі загону УНА – УНСО, в майбутньому політв’язень, учасник ації «Україна без Кучми», керівник охоронних підрозділів Помаранчевої революції, який на 10 років пережив пасажира. Офіційно Руслан помер від важкої, хронічної хвороби. Незадовго перед його смертю випадково помер тесть Руслана, батько другої, актуальної дружини та матері його маленького сина. Ще раніше випадково помер 21-річний син Р. Зайченка від першого шлюбу. Всі раптом почали вмирати від невиліковних хвороб, що знайшли в певний час певні місця в тілах родини Зайченків/Теліженків.

І ще один факт. Протягом 1995/1998 років Олександр Ємець разом з Андрієм Садовим належав до кількох членів правління ЗАТ інвестиційного фонду «Галицькі інвестиції». Фонд забирав в громадян України приватизаційні сертифікати, потім на підставі довірчих договорів купував контрольні пакети рентабельних підприємств Галичини і…забував про власників сертифікатів, що на певний строк передали цінні папери в довірче управління, а не у власність А. Садового.

На початку 1999 року О. Ємець полишив ЗАТ, зрозумівши, що його ім’я А. Садовий використовує в якості «весільного генерала», такого собі київського даху (ВР України, КМ України). Надалі Андрій Садовий став Львівським доларовим мультимільйонером, потім в 2006 році - міським головою. А в Олександра Ємця навіть власного авто не було. Доводилось просити машину у брата.

Мушу дати маленький ліричний відступ дотично А Садового. В 1993 році він разом з О. Кривенком та І. Копестинським заснував у Львові радіостанцію «Люкс», з якої потім виросла медіа-імперія Садових. Після О. Ємця 09. 04. 2003 в ДТП в Київській області загинув О. Кривенко. Темнота, дощ, слизька траса…Сашко Кривенко сидів біля водія, як за 2 роки до цього на передньому сидінні розташувався Сашко Ємець.

Після випадкової загибелі Олександра Кривенка львів’янин Ігор Копестинський назавжди вилетів до Канади. Вочевидь, там прокладені кращі дороги і не так часто гинуть публічні особи