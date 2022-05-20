Всю жизнь я стремился сделать людей чище , добрее , светлее. Я зря прожил…

Поражает наивность и доверчивость европейцев, не имеющих представления о существовании схем мошенничества, что так изобилуют в своём разнообразии у нас, рождены в нашем мозгу, просчитаны до мелочей. Ей, Европе, не понять, как может напрочь отсутствовать чувства совести, чести, сострадания к ближнему и что основной целью жизни в нашем обществе стоит собственное обогащение, даже в такое страшное время, как война.

Ан, может, тридцатилетний пример разграбления страны , воспитание в духе:,, Кто не ворует- тот лох’’, полнейшее отсутствие равенства живущих в ,, незалежній‘‘ перед законом, да и нет его, закона, для высшей касты. И порой поражает совместное проживание в ячейке общества : его- вора- коррупционера и её- юриста по образованию. Сплоченный, нерушимый тандем, как и в государстве идущих под руку - власти и преступников, вернее, симбиоз, скрещивание, слияние, итог- порождение преступной власти.

Но вернёмся к основной теме повествования.

Война заставила большую часть населения покинуть страну, переместиться в доселе неизвестные места. Но были тепло и с пониманием встречены, обогреты и обласканы. И на волне всеобщего сочувствия , набросив ,, жовто- блакитний‘‘ на ,, нескорені‘‘ плечи за тысячи вёрст от дома, походив толпой чистыми улицами Польши, Германии- местами, где разрешено такое вопреки собственному спокойному протеканию жизни, покрутив лицом перед объективом сотен видеокамер, уже на следующий день, притянув единомышленников, самый активный открывает счет сбора средств , якобы, в поддержку воюющей стороны, родной и далекой. А затем, уже продуманным планом , звонок к маме, папе, тетя, дяде, к любому, считающему верным и преданным с просьбой открыть счёт под вывеской волонтерской деятельности здесь. И синдикат заработал: там- слёзы, заламывание рук к небу, маска патриотизма на лице. Здесь- обычный дерибан! Нет, деньги не исчезают полностью, что-то закупается и отправляется адресату, но- ничтожная часть.

Контроля нет, как совести получающих- цинизм в высших степенях.

По моим сведениям- Европа заинтересовалась в законности существования и ведения деятельности всякого рода таких организации.

Не хочу сказать, что все - сволочи. Есть порядочные, истинные патриоты своей страны, и их подавляющее большинство: мы всей страной за короткий срок в состоянии собрать суммы на приобретение необходимого вооружения. И выявить противоположных- наша задача.

И кто подвергнут сомнению в честности получения денежных переводов "оттуда" соседом или сослуживцем - не бойся, стучи в двери соответствующих органов- пусть проверят. Это твой взнос в чистоту престижа и авторитета Украины.

Я все сказал, дело за вами. Реальность зависит от нашей воли.