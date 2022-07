Дети войны: главное- терпеть, и не плакать (+16)

«Hallo Manneken Pis aus Brüssel! Вначале хочу сообщить тебе, Малыш, что Николаев такой же бронзовый, как и мы с тобой. Мой город на третьем месте в Украине по частоте обстрелов после Изюма и Мариуполя. Гарантированная бронза…

Для мирных людей жуткие ночные прилёты, сродни смертному приговору, который уже вынесли, но откладывают изо дня на день.

В частном секторе Николаева, стократ попадающего под ночные обстрелы, почти из-за каждого высокого забора слышны голоса детей. Прячут и малышей, и подростов от ракет и бомб, поближе к подвалам и самодельным укрытиям.

Дети пугаются взрывов. Они крепко зажимают ладошками ушки. Главное: стойко перенести весь ужас и не зареветь от страха! Ведь рядом взрослые терпят наравне с ними…

Когда жестокие взрывы разрывают ночную тишину, и ракеты берут дома в осаду, вы ясно осознаете, что бессильны защитить своих детей и внуков, понимаете абсурдность и бессмысленную жестокость войны…

Эта 12-летняя девочка погибла при ночном обстреле Очакова. Она безмятежно спала в своей постели, когда крылатая смерть безжалостно и подло «накрыла» дом её семьи. Утро пришло не для неё. Я расскажу тебе, Малыш, о ней немного погодя.

А это разрушенное ракетой здание николаевской школы. Сгорела библиотека, стерли с лица земли химический кабинет и классы, в которых грызли гранит наук ученики.

Школа как дитя малое, какие могут быть с ней счеты…

Я как -то подслушал разговор прогуливающихся мимо меня ученых мужчин, видимо, историков. Один из них, в шляпе и роговых старомодных очках, рассказывал другому о том, что немцы в первые же дни разбомбили огромные продовольственные склады в Ленинграде. В осажденном городе начался страшный голод.

А российские ракеты методично уничтожают продовольственные склады с гуманитарной помощью и гражданские, жизненно важные инфраструктуры.

Нестор Летописец, я про себя окрестил его так, процитировал на латыни Biblia Vulgata: Gyrat per meridiem et flectitur ad aquilonem lustrans universa circuitu pergit spiritus et in circulos suos regreditur. У нашего историка феноменальная память, он нигде не ошибся…

Полеты над ночным Брюсселем

Ко мне в гости ныне прилетать опасно. Зависнем над Николаевом, когда минует риск столкнуться с «крылатками». А вот попарить над нарядным, украшенным бриллиантовой россыпью огней мирным Брюсселем вполне приятно и разрешимо.

Говорят, что каждый пятый житель столицы Бельгии – дипломат. Рассказывают, что чиновники и посланники добираются на работу велосипедами.

Слышал я, что у Писающего мальчика, у тебя, Малыш, самый большой в мире гардероб нарядов, ты обошел в этом марафоне даже Lady Gaga.

Предлагаю сшить и подарить тебе форму бойца украинской армии, оборонителя Николаева. У нас славные портные, скроют костюмчик и ладно, по фигуре, и патриотично.

В завершение своего монолога, я - мальчик Саша с бычками и котом – открою тебе секрет самого желанного сообщения:

