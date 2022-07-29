Кому потрібні такі юристи

Верховна Рада України вчергове показала, що цей орган не має нічого спільного з верховенством права з елементарною законністю. Коли обрала генерального прокурора України та суддю Конституційного Суду України.

Генпрокурором призначено 49-річного одесита Андрія Костіна, народного депутата України, члена партії «Слуга народу».

1) Він визнає, що у 2015 та 2018 роках їздив з родиною у тимчасово окупований Крим, бо мав (а може й надалі має?) там нерухоме майно. А. Костін не вважає ці вчинки аморальними чи неправовими. Жодних проблем з російською окупаційною владою Кримської області України у російськомовного росіянина А. Костіна ніколи не виникало. За аналогічні дії Аліну Паш було позбавлено перемоги в минулорічному українському відборі до «Євробачення». Себто, юристу можна те, що іншу людину скеровує в розряд сепаратистів, колаборантів. Поясніть закарпатці А. Паш, що вона – людина нижчого сорту, аніж одесит А. Костін.

2) Андрій – відомий захисник російської мови, ігнорує конституційний статус української мови в якості ЄДИНОЇ державної в Україні. Майбутній генеральний прокурор голосував 06. 02. 2020 за повернення російськомовних шкіл в Україну - проект постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16. 01. 2020 про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту закону "Про повну загальну середню освіту". Всього тоді проголосувало за подальшу русифікацію України 11 нардепів від "Слуги народу" (серед них - В. Дубінський, М. Бужанський, О. Куницький, О. Фельдман та інші громадяни Ізраїлю).

3) Юрист Костін вважає кумівство правовою нормою, а не одним з різновидів корупції. Донька А. Костіна працює помічницею у його колеги по фракції А. Задорожного, а син Задорожного є помічником у самого Костіна. Дружина А. Костіна працює помічницею народного депутата (фракція СН») М. Дирдіна. Натомість жінка М. Дирдіна є помічницею Костіна. Чудовий обмін, без корупції, усі бюджетні кошти течуть «в сім’ю», і стаж державної служби у родинних помічників збільшується.

4) В 2021 році А. Костін вибув з конкурсу на посаду голови САП як недоброчесний кандидат. Він не зміг пояснити представникам правозахисної громадськості походження значних статків у власній декларації про доходи.

Суддею Конституційного Суду України парламент призначив народну депутатку, членкиню партії «Слуга народу», киянку Ольгу Совгирю. У відповідності до чинного українського конституційного законодавства кандидатка на посаду судді КСУ повинна бути позапартійною (себто, не мати політичного мандату) та не мати представницького мандату. За законом докторка юридичних наук, 1980 року народження, О. Совгиря повинна була спочатку припинити власні депутатські повноваження, оголосити про вихід з партії, а вже потім балотуватись на посаду судді найвищого (в сенсі верховенства права) суду в Україні. Проте, для Олі закон – наче дишло ЗЕленого кольору: «КручУ, вєрчУ, судіть хочУ».

Минуло три десятиріччя розбудови незалежної, ПРАВОВОЇ української держави. Що ми будуємо? Для кого? Кого ми намагаємось обдурити: ЄС, США чи власних онуків? Виборці, що втекли від війни до Європи, бажають жити в країні, котрою керує партія «Слуга народу» - осучаснена копія КПРС?