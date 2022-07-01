Зеленському пора звільняти власних спічррайтерів

Знаю, що бакалавр права з Криворізького технікуму, де тато викладав математику і ходив із заліковою книжкою сина – московського «кавеенщика» по друзям, викладачам, фізично НЕ МАВ ЧАСУ ДЛЯ НАВЧАННЯ. Так сталось.

Далі його обрали президентом 40-мільйонної (на той час) європейської країни. Звісно, все знати неможливо нікому. Тим паче, керівнику держави, яка змушена воювати за власну незалежність. Але для цього і формують команду професіоналів, кожен з яких є найкращим фахівцем в певній галузі.

Щоб читати з телевізійного суфлера тексти, написані спічрайтерами, спін-докторами з високою зарплатнею, потрібно на всі 300 % бути переконаним, що вони написані освіченими людьми. Що, принаймні, шкільні уроки історії України та Європи ці «писаки» не прогулювали.

Війна. Кажуть, не на часі критикувати тексти, котрі щовечора по всім каналам начитує найвеличніший лідер сучасності з нагоди абсолютно нікому (окрім дерибанерів бюджету) непотрібних державних свят, які теперішній президент України вигадує ледь не щотижня. Чим День державності відрізняється від Дня незалежності? А інші, запроваджені після серпня 2019 року, нові свята, що примітивно дублюють ті, котрі вже існували до цього, встановлені попередніми 5-ма президентами, кому потрібні? Не варто заради власних амбіцій перетворювати український календар на суцільний калейдоскоп якихось свят, зміст яких не можуть пояснити навіть керівники ОПУ

Промовчав би я й після встановлення В. Зеленським Дня Української Державності. Проте, Павло Бондаренко (з Луганська) та Андрій Лова (з Вінниці) кажуть, що вже не можна мовчати. На часі послухати, що ж читає з папірця наш президент. Бо, якщо творчість його підлеглих перекладатимуть європейськими мовами, Україні не никнути міжнародних скандалів.

Всю промову аналізувати не буду з метою економії уваги читачів. Кому цікаво, послухайте цю словесну діарею, холеру, якщо користуватись давньою латиною. Сконцентруюсь бодай на тому, що відомо будь-якому відміннику, випускнику українського ліцею, гімназії, не кажучи про шоли з поглибленим вивченням якоїсь мови чи історії.

Цитата з відео-звернення Президента України В. Зеленського: «Україна…держава, в якій ПОЧАЛАСЬ історія християнства Східної Європи, коли 1034 роки тому її охрестив Великий Київський князь Володимир». Що це було? Чий айкост або косяк? Прийняття християнства у Києві відбулось в 988 році. Це ж знає кожен школяр! У Польщі - в 966 році, в Чехії – в 862 році, в Болгарії – в 864 році. В Румунії (східній частині Римської імперії) - від Андрія Первозваного в І сторіччі нашої ери.

В. Зеленський та його спічрайтери вважають ці країни та їхніх народів, наших партнери, вже вилученими зі Східної Європи? Східна Європа налічує 25 країн, включно з Вірменією, яка прийняла християнство навіть раніше за Візантію. В Храмі Гроба Господнього в Єрусалимі вірменська церква визнається однією з шести найдревніших в християнстві.

Про викидання В. Зеленським зі Східної Європи давньої Греції з її внеском у світову культуру треба говорити окремо. Якщо визнати, що Київську Русь хрещено 988 року, то виявляється, вона прийняла християнство ОСТАННЬОЮ, а не першою, у Європі! Московське князівство (один з улусів монгольської орди) ніколи й ніхто не вважав частиною європейської цивілізації.

Взагалі увесь текст цієї відео-промови президента України В. Зеленського є яскравим зразком повного невігластва авторів, що написали цю ганьбу. Там і нерозуміння міжнародних правових основ правонаступництва державних утворень, і абсолютно нульові пізнання в конституційному праві (бакалавру права мусили викладати цю дисципліну), і плутанина в іменах та географічно сталих поняттях.

Пане президенте, негайно звільніть ваших спічрайтерів. Вони обов’язково «допишуться» до міжнародних скандалів, викликів українських амбасадорів «на килим» до керівників східноєвропейських держав з вимогами надати пояснення дотично озвучених Вами текстів. Війна не списує все, особливо, коли йдеться про злочинну недбалість поєднану з відсутністю інтелекту. Університетські дипломи в Україні можна купити. Але купити знання, щоб вкласти їх в мозок, не можливо. Як казав улюблений вашими спічрайтера російський плагіатор І. Крилов: «Осьол останєтся ослом, хоть ти осипь єго звєздАмі».