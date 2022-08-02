До вбивств Г. Потьомкіна та С. Потоцького масони навряд чи причетні

Насправді обох мужчин, відповідно, 52-літнього та 54-річного, скерувало в обійми смерті кохання, любов до жінки. Масони навряд чи отруїли б багатих, успішних, впливових, владних чоловіків, діями яких іноді керувала «нижня чакра», а не холодний розум. Проте, перш, аніж оповісти про осіб, що володіли мотивацією для убивств супротивників, та обставини смертей, дозволю коротку довідку про масонів.

Масонство (походить від англійського слова mason) виникло наприкінці 17 століття в тогочасних Шотландії, Англії, як чоловічий рух. Жінкам дозволили «масонити» лише в 1908 році. Перша велика англійська ложа масонів організаційно оформилась в Лондоні в 1717 році. Визначити, хто з європейських монархів був масоном, доволі легко: масон не ставав на коліно перед Папою Римським та не цілував його руку. Для українців більш цікавим є розвиток масонства в Польщі, Росії та Туреччині. В останній масон Ататюрк 96 років тому скасував багатожонство, вперше в мусульманській країні, увів латинську абетку замість арабської, дозволив жінкам керувати літаками. В Росії православна церква, одна з гілок влади, могла фізично знищити будь-кого за підозрою в масонстві, страшній «єрєсі».

Поляки та українці – єдині європейські нації, що обирали керівників (королів та гетьманів) і надавали жінкам стільки прав, скільки ті досі не мають в більшості країн войовничого ісламу. В Польщі масонство виникло доволі рано, в 1721 році. В тій частині України, що була тоді «польським уособленням релігійної та політичної толерації», ніхто масонів не переслідував. Тому Станіслав Потоцький (1751/1805) протягом семи років не приховував власної посади великого магістра деяких польських масонських лож. До слова, і створений ним в Умані парк «Софіївка» переповнений масонськими символами та знаками, яких там більше, аніж на американському доларі (усі шість батьків-засновників США були масонами) чи символах деяких латиноамериканських країн, створених масоном Симоном Боліваром. Аналогічно і Білоцерківський парк, заснований Ф. Браницьким для своєї дружини, коханки Г. Потьомкіна Олександри, також не цурається символів масонів.

Повернімось до наших героїв, трохи пошершеляфамимо. У вересні 1791 року до Григорія Потьомкіна (1739/1791) в Яси прибули Станіслав Потоцький (1751/1805) й Францішек Браницький (1730/ 1819). Франьо та Стась товаришували, попри різницю у віці. Обоє прагнули відродження Великої Польщі. Ф. Браницький поділився з другом власним горем. Для всього світу він, гетьман, став посміховиськом через власну дружину Олександру (1754/1838). Жінка його життя кохає іншого, вона є багатолітньою полюбовницею Г. Потьомкіна. Станіслав вже мав досвід отруєння людей, з якими просто неможливо домовитись (про це – пізніше). Тому порадив отруїти Григорія і навіть допоміг.

Коли за 2 тижні польська еліта покинула ставку командувача, він вже почав хворіти і терміново викликав до себе О. Браницьку. Племінниця негайно приїхала з Білої Церкви і разом з М. Фалеєвим в жовтні 1791 року спостерігала за останніми днями життя Г. Потьомкіна. У Станіслава та Францішека було неспростовне алібі: їх вже давно не було в Ясах. А що пив та їв князь у вересні, вони не знають.

Нумо під кримінальним кутом розглянемо життєпис Станіслава Щасливого Потоцького. Голлівудські сценаристи відпочивають в куточку, вчаться. Вперше, юним хлопчиськом він потаємно обвінчався з коханою, що хоча і належала до польської шляхти, але була дуже бідною. Коли батьки Стаса про це дізнались, вони у його відсутність наказали викрасти молоду дружину сина і кудись вивезти. Викрадачі випадково вбили дівчину, труп втопили. Єдиний син ніколи не пробачив цього зла батькам. І мама, і тато Станіслава згодом закінчили власне життя самогубством (увага) через отруєння. Це офіційна версія. Чи отруїв їх по черзі власний синок, ніхто не досліджував. На той момент Станіслав вже був одруженим з Юзефіною (1752/1798), яку йому порадив батько. Закохана Юзя встигла народити сина Єжи, котрого в Росії назвали Юрієм Станіславовичем Потоцьким.

Пора випускати на Бродвейську сцену Софію Потоцьку (1765/1822), на честь котрої в Умані існує Софійський парк, одне з 10-ти українських чудес світу. Почитайте про цю Софію і вирішіть самостійно, чи заслуговує вона на таке вшанування.

Гречанка Софія виросла в Стамбулі і повинна була потрапити до якогось гарему. Але випадково її в 14-літньому віці помітив Йозеф Вітт. Він викупив дівчинку з рабства, вивіз в Україну та одружився. Під час візити Катерини ІІ до південної України, Софія, що не відзначалась вірністю чоловікові, змогла потрапити на очі царівні, щоб та в 1787 році скерувала Зофу, шпигунку, з особливою місією до Стамбулу. В 1787 році Софія без чоловіка відвідувала Херсон. Наступного року її вже помітили у Львові. В 1789 році Г. Потьомкін побачив Софію в Очакові і забрав із собою до Ясс в якості перекладачки з грецької та турецької мов.

Саме там в 1791 році, побіля князя Григорія Софію вперше побачив Станіслав Потоцький та закохався по-справжньому, себто, на все життя, що залишилось. Для чоловіка останнє кохання в мільйони разів важливіше, аніж перше.

В 1792/1796 роках заміжня Софія та одружений Станіслав підтримували сексуальні стосунки. Вони романтично витрачали час у Львові, Кракові, Вінниці. Далі, як кажуть в Голлівуді, треба було щось вирішувати, підніматись на новий рівень відносин. Стас від 1797 року почав вимагати розлучення у власної дружини Юзі. Та відмовила в категоричній формі, не бажаючи навіть обговорювати значну матеріальну сатисфакцію. Дурненька. Як ви вже здогадались, наступного 1798 року 46-річна, здорова Юзефіна раптом помирає від невстановленої хвороби. Щось з’їла чи випила. Ці кухарі такі неуважні. Чоловік Софії пан Вітт був мудрішим. Він легко відмовився від дружини, тобто продав невірну кохану. За що отримав від Потоцького багатий маєток під Уманню.

Абсолютно щасливий Станіслав, бо не відав, що на нього чекає, 17. 04. 1798 взяв церковний шлюб з Софією й заснував в Умані парк «Софіївка», будівництво котрого та облаштування було закінчено в 1805 році. Охоча до любощів жінка народила закоханому чоловікові п’ятеро дітей. Проте, це не принесло щастя Станіславу Щасливому. Мачуха почала демонстративно зраджувати чоловікові з пасинком, сином Стася від другого шлюбу.

Може, Єжи не подобалась дивна смерть його мами і він мріяв відомстити батькові? А про що замислювалась Софія? Натуру Стамбульської шльондри не переробити, цей стиль життя – назавжди. Станіслав нікого не вбивав та не виганяв з обійстя, хоча обіцяв забути про цих зрадливих родичів у заповіті.

Він почав мешкати в окремих кімнатах і того ж року помер. Всі ознаки 54-річного трупа говорили про отруєння. За пару місяців перед смертю в нормальної людини, що не зловживає алкоголем, раптово почали відмовляти нирки. Лікар, що робив підготовку мертвого тіла до поховання, сказав, що нирки згнили, з невідомої причини. Софія та Юрій ховались від мешканців обійстя, що пошепки говорили: коханці отруїли добру людину, яка для своїх селян давно скасувала панщину. Дружина Софія та усі діти Станіслава Потоцького від двох жінок успадкували багатства 54-річного закоханого та нещасливого олігарха. В тому загалі й земельні поля, будинки в Стамбулі, Одесі, Львові, Вінниці, Умані, де ще століттями відвідувачі будуть захоплюватись красою і не здогадуватись, що всі ці неймовірні творіння були присвячені грецькій хвойді. Багаті також плачуть. Іноді.