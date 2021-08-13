Без надії сподіваюсь!

В такі моменти лють просто зашалює…

Але, якщо намагатися без емоцій, то все отаке – це якийсь печерний морок.

В той час, коли Миколаїв щоночі масовано обстрілюють з різних видів озброєння, гинуть люди, руйнуються будівлі, виродок відверто працює на окупанта.

Більш того, він дозволяє собі в суді відкривати свого рота і у виправдання згадує розгін антимайдана в Миколаєві, в якому він приймав участь і цим, нібии-то, порушили його право кликати в Україну путіна.

Видно ж, що цей покидьок ідейний - він мріяв, і скоріш за все, робив усе, щоб «русский мир» прийшов до нас.

Він СВІДОМО знайшов чат-бот коригувальників і цілеспрямовано зливав туди координати, по яким рашисти потім повинні були бити.

Він СВІДОМО писав про те, що український народ (миколаївці в тому числі) ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ НА ЕКОНОМІКУ І «ВЕЛІЧІЕ» рОСІЇ (!!!) І писав він не один раз (!!!).

Він чекав росіян, чекав на окупацію міста, вважає недоцільним спротив агресору і засуджує діяльність військово-політичного керівництва України.

А що він ще робив, що писав і кому? Щось мені підказує, що і куратори у нього були, протягом усіх 8, а то і більше років…

І за усе це прокуратура йому інкримінує лише частину 3 статті 114-2 і погоджується на заставу у розмірі 700 тисяч гривень – після сплати якої він зможе залишити СІЗО. Як ви думаєте, його родичі-адвокати наскільки швидко зберуть цю суму?

І тут багато питань, бо, як на мене, явно ж є ознаки більш тяжких злочинів. Що це – «гуманізм» чи проста робота «для галочки»? 8 років нічого не навчили чи може хтось підтримує погляди цього уебка і екс-зама прокурора Миколаївщини, який декілька місяців тому був затриманий за аналогічні дії? Доречі, що з ним? Його ще не випустили?

Як на мене, цього «любителя русского мира» можна відправити в оркостан, щоб нам повернули хоча б одного цивільного українця, якого захопилти терористи в наших окупованих містах (а таких там багато – бо їх просто викрадають).

PS: І в якості «бонуса»:

читаю і радію, що в інших регіонах, чомусь ситуація інша. Зокрема, на Черкащині затримали і вручили підозри депутату Черкаської міськради, який очолював фракцію «ОПЗЖ» і проводив інформаційно-підривну діяльність на користь рф,

Ні на що не натякаю, але сподіваюсь...

Деякі «діячі» ж не змінили своєї позиції і не розлюбили рф (можливо через родичів і майно в окупованому Криму), а просто накопичують ненависть до України і чекають зручного моменту, щоб вдарити якомога болючіше…

Contra spem spero! (пер. Без надії сподіваюсь!)