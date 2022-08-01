Терракт в Еленовке: Красный Крест жмет плечами или жмет руку ладимиру ладимирычу?

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04.08.2022 19:11

Международная организация Amnesty International пишет, что ВСУ прячут технику в жилых районах. Мол, это плохо, так нельзя.

В Красном Кресте сказали, что вообще-то не давали гарантий по сохранению жизней нашим ребятам, которые сидели в «Азовстали», защищали людей от оккупантов, а потом вышли, чтоб была надежда жить. Оказывается, фиг ее знает, эту надежду – может есть, может нет, Крест гарантий не давал.

Вот как-то так. Значит, смотрите, оккупанты могут хоть наизнанку нас выворачивать, пока у россии есть газ и нефть. Пока рядом есть не особо принципиальные страны, будут ракеты. А мы? А нам нельзя технику в жилых районах размещать. Им можно, например, оккупировать Запорожскую АЭС и отстреливаться с нее, а нам надо по каким-то правилам. Вот эти «правила ведения войны».

А еще нам никто гарантий не давал. Про Еленовку даже говорить не могу, это концентрация боли. Эту концентрацию боли будут сколько лет расследовать? Как-будто там вообще есть что расследовать. Столько же, сколько сбитый людоедами малазийский боинг? Потом придут к выводу, мол, да, россия, начудили вы, конечно. А нам гарантий никто не давал. На этом месте в КК жмут плечами. Или жмут ладимир ладимирычу руку, не?

Мы, конечно же, победим, вопрос времени. Но, по-моему, все эти организации – просто бесполезная кучка дорогих костюмов и фраз в стиле выступления на конкурсе красоты. Миру ничерта не мир. А нам – сил. Нам еще как-то жить потом среди всяких КК и прочего Г.

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Юлия Акимова

Журналистка "Преступности.НЕТ"

Терракт в Еленовке: Красный Крест жмет плечами или жмет руку ладимиру ладимирычу?
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