Чи відповідатимуть замовники вбивств В. Чорновола та Г. Гонгадзе

Поки замовники вбивств В’ячеслава Чорновола та Георгія Гонгадзе (Леонід Кучма, Володимир Литвин, можливо, й інші, поки невідомі особи) не опиняться на лаві підсудних. слова про Україну, як правову державу, залишатимуться сумним жартом. Країна, де всі знають непокараних мільярдерів із захмарними державними пенсіями - замовників вбивств українських політиків, журналістів, не має права називати себе місцем, де торжествує верховенство права.

Наразі не треба виправдовуватись війною, яку і Л. Кучма, і В. Литвин наближували, як могли, віддаючи росіянам і ядерну зброю, і Чорноморський флот з базою у Севастополі, і Азовське море. До слова, де зараз ці «патріоти братнього російського народу»? Ще не повісились, замордовані покаянням? Жартую. Від агентури ФСБ РФ дочекатись зізнання в злочинах, щирого каяття неможливо.

В Україні досі не створено нормальної поліції. Відсутня і прокуратура, як інституція. Про СБУ взагалі посполиті кажуть виключно, як про ФСБУ. Антикорупційні органи, засновані на вимогу західних партнерів, залишаються виключно місцем для працевлаштування членів правоохоронних українських династій.

Ось одне із СОТЕНЬ повідомлень в мережі Інтернет, яке не цікавить «правоохоронців» України: «Лідер Народного руху України, дисидент В’ячеслав Чорновіл (1937/25. 03. 1999) загинув не внаслідок випадкового ДТП. Насправді його вбили, заявив колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша.

Ми розслідували справу про вбивство Чорновола і встановили, що Чорновола було вбито. Його було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія», – сказав він.

«Безперечно, що це не було ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено наступне вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він взагалі не проводив розтин тіла Чорновола, написав те, що йому наказали», – сказав Голомша».

Звісно за такі слова Миколу Голомшу звільнили з органів прокуратури часів президента Петра Порошенка. Наступному президенту країни такі профі, як Голомша, також виявились непотрібні. І. Бенедиктова, що не чула про презумпцію невинуватості і радила П. Порошенку вирушати до суду, щоб доводити власну НЕВИНУВАТІСТЬ, виявилась потрібнішою. Нинішній генеральний прокурор України, що к і І. Венедиктова є мільйонером, не зміг ані пройти перевірку на доброчесність, ані пояснити, що він в 2015/2018 роках робив в окупованому росіянами Криму.

Зараз доктор філософії М. Голомша (1962 року народження) про справу В. Чорновола нікому нічого вже не розповідає. Нікому є в ОГПУ вона не цікава. Учасники трагічної подорожі В’ячеслава Чорновола Дмитро Пономарчук (1962/12. 03. 2021) та Геннадій Удовенко (1931/12. 02. 2013) вже ніколи не дадуть правдивих показань в якості свідків.

Якщо за президентства Леоніда Кучми (1938 року народження) можна було абсолютно безкарно вбити народного депутата, лідера політичної партії, то чому не знищити опозиційного журналіста? Особливо, коли по це просить твій підлеглий анулінгер – полковник ФСБ РФ Вольдемар (1956 року народження), керівник твого офісу та сусід міністра МВС Ю. Кравченка, що згодом зміг застрелитись ДВОМА КУЛЯМИ в голову?

За вбивство Георгія Гонгадзе (1969/17. 09. 2000) довічне ув’язнення відбуває генерал міліції Олексій Пукач (1953 року народження). Він не лише під присягою дав в суді покази проти Леоніда Кучми, а й вимагав, щоб тестя мільярдера Віктора Пінчука посадили поряд з вбивцею Георгія Гонгадзе на лаву підсудних. І заявляв це Олексій публічно: суддям та журналістам. Неодноразові клопотання О. Пукача та його адвокатів про виклик до суду самого Л. Кучми для допиту в суді, відхилялись суддями. Відхилялись, не розглядались без жодного обґрунтування. Результат? Нуль. Бо це – Україна, страшніша за Сицилію. Тут мільярдери завжди є рівнішими, аніж усі інші, які театрально рівні перед ЗАКОНОМ ТА СУДОМ і не мають ані привілеїв, ані підстав для дискримінації за будь-якою ознакою(ст. ст. 21, 24 Конституції України).

Всі наступні після парторга Дніпровського заводу «Південьмаш», який ЄДИНИМ З НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 24. 08. 1991 ГОЛОСУВАВ ПРОТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, президенти давали Л. Кучмі гарантії неможливості притягнення його до жодної відповідальності за все скоєне.

Зрозуміло, найкращими гарантіями є компромат, котрим володіє Л. Кучма (біологічний батько Р. Ахметова), мешкаючи на яхті біля берегів Сардинії. Компромат стосується усіх: В. Ющенка, В. Януковича, П. Порошенка, В. Зеленського. Вірити на слово цим політикам не варто. Кому, як не Л. Кучмі, це не знати?